Мы слегка «крэйзи»: семья вернулась в Архангельск из Питера, чтобы открыть «деревянный» бизнес

Ксения и Эдуард Нечаевы, как и многие наши земляки, попробовали найти себя в Петербурге, однако всё равно вернулись на родину и открыли в Архангельске мастерскую. Какие изделия они делают из дерева и как продвигают свой бизнес, нам рассказали сами начинающие предприниматели из проекта Wooden trio.

Семья уже давно задумывалась об открытии своего дела, но как-то не решалась, жизнь в Санкт-Петербурге вдохновила их на это, но Ксения и Эдуард решили вернуться с этими планами в Архангельск.

— У меня вся семья творческая — папа фотографирует, делает из дерева ручки и точит на токарном станке тарелки, мама рисует и делает цветы из ткани, сестра поёт и танцует, я с ранних лет рисую, в универе увлеклась работой по дереву и росписью, а во время написания диплома начала работать с эпоксидными смолами, Эдик учился по профилю «деревянное домостроение» и попутно отучился на плотника, на последних курсах работал в мастерской — вот так и понеслось, — комментирует Ксения.

Создают бизнес из дерева

Вернувшись в родной город, Ксения с мужем и папой решили объединиться и назвали свой проект Wooden trio. Теперь эта дружная команда занимается изготовлением кухонной утвари — точёные тарелки, блюда, миски, солонки, ложки и поварёшки, шариковые ручки в корпусе из древесины, украшения — серьги, кольца, значки, плаги, подвески. Также периодически Ксения делает панно в технике String art и недавно провела мастер-класс, обучающий этим навыкам. Теперь она планирует в ближайшем времени делать еще и украшения из эпоксидной смолы и древесины.

— Уезжали в Петербург, как и многие сейчас, но вернулись, потому что не сложилось с мастерской, ради которой и рванули туда, — объясняет нам семья. — А новых интересных вакансий никак не находилось. Решили не тратить время и деньги в Питере, а вернуться домой и открыть свою мастерскую.

Ксения и Эдуард Нечаевы вернулись в Архангельск из Петербурга, чтобы открыть на родине свое дело

Супруги Нечаевы считают, что можно быть востребованным в других городах, создавая что-то действительно качественное в Архангельске.

— Если работаешь на себя, то ты не привязан к городу — изделие можно отправить по почте, — говорит Эдуард. — Основные сложности — это оборудование, потому что с развитием мастерской тебе нужно всё больше и больше. Хорошо, что есть знакомые в других мастерских, которые могут помочь. Продвижением продукции мы занимаемся сами — в этом помогает интернет, да и сарафанное радио никто не отменял.

Мы спросили, помогают ли как-то проекту местные власти. Пока что команда-семья обходится своими силами.

— Да никто не помогает, в общем-то. Наша команда — я, папа и Эдик. Иногда спрашиваем совета у знакомых столяров или периодически эксплуатируем их станки, — комментирует Ксения. Творческим предпринимателям нравится работать с натуральными материалами — в жизни они стараются пользоваться такими вещами сами и правильно питаются. Что интересно, Ксения — вегетарианка. Эдуард сейчас в переходной стадии, однако дома семья готовит только вегетарианскую еду.

— Кто-то говорит, что на Севере надо есть мясо, для меня — это преувеличение, если не стереотип. Наш народ не живёт в тундре, где ничего не растёт, у нас есть магазины с разнообразными продуктами, у некоторых есть дачи, в конце концов. За почти восемь лет своего вегетарианства у меня ни разу не было соблазна съесть что-нибудь эдакое. Я сделала осознанный выбор.

Молодая семья старается сохранить позитивный взгляд на жизнь и вкладывает этот настрой в свои изделия. Супруги считают, что благодаря творческим людям и их делам Архангельск перестанут воспринимать как серый город и местные жители, и туристы.

— Я бы сказала, что мы слегка «крэйзи», — смеется Ксения. — Желание и возможность заниматься любимым делом, путешествия, семья и друзья — это главный наш вдохновитель. Я рада, что мы можем быть семьей и партнерами, — с такой опорой и поддержкой намного лучше и легче жить и создавать.