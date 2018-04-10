Снимайте со спины рюкзак

Сравнительно недавно в столичном метро появилось объявление: «Снимайте со спины рюкзак, заходя в вагон». Казалось бы — очевидное правило, но почему-то о нем нужно постоянно напоминать? Это как здороваться, говорить «спасибо». Банальные же вещи!

В часы пик в столичном метро, мягко скажем, многолюдно. Ну так и почему бы не проявить вежливость и не снять со спины рюкзак, который занимает драгоценное место в вагоне? Между прочим, освободится пространство для еще одного пассажира. Некоторые так и делают. Но вот часть пассажиров не утруждают себя этим. Часть, конечно, небольшая, а неудобств для окружающих много. То застежкой кого-то больно зацепят, то невольно оттолкнут, то еще что-то. В общем, неприятно, неудобно, невежливо.

Не далее как сегодня утром молодой парень, разворачиваясь в вагоне с рюкзаком на спине, очень больно задел меня по лицу. Хорошо, что никаких следов не осталось, а то бы можно было подумать, что утром я стала жертвой нападения.

Кроме меня парень своим рюкзаком задел и другую женщину. Хоть не по лицу ей досталось, а просто толкнул. Но тоже неприятно. На недовольные возгласы и замечания пассажиров о том, что ношу нужно было бы снять, не отреагировал. Извиниться даже не подумал. Посмотрел отсутствующим взглядом и вышел.

Культуры нет в обществе и вежливость отсутствует. Простое действие, а скольким окружающим может облегчить жизнь? Но кто об этом думает? Поэтому и приходится как школьникам напоминать: здоровайтесь, благодарите, снимайте со спины рюкзак.