Незабвенному Козьме — 215!

11 апреля Козьме Пруткову исполняется 215 лет. Не «исполнилось бы», а именно «исполняется» — хоть у него, сына пяти отцов (трех братьев Жемчужниковых, Алексея Толстого и капитана Александра Аммосова), и была дата смерти (13 января 1863-го), погибнуть Козьма Петрович не мог по определению, а стало быть — жив.

Выражаясь языком современным, Прутков был мега-проектом своей эпохи. При этом он как нельзя лучше соответствует и эпохе нынешней, ведь у Козьмы Петровича было и есть все, что должно быть у настоящего героя виртуальной реальности. Есть аватарка — помните его портрет, эффектный нос, глаза с хитринкой и лохматая шевелюра? Есть и «легенда», в соответствии с которой он родился в Тентелевой под Сольвычегорском, где ныне живет и здравствует его музей — музей не существовавшего никогда человека, наполненный экспонатами. Есть в жизни у Пруткова и намеки на «прохождение уровней» — если иметь под ними в виду ступени его детально описанной карьеры, завершившейся должностью Директора Пробирной палатки (непрерывный стаж — 40 лет, не за это ли он получил бонус в виде дополнительных жизней?) А если бы Козьма активно жил сейчас, он непременно «светился» бы в соцсетях, имел подписчиков, «лайки» и точно бы промышлял «хайпом» — судя по рожденному им афоризму «Бди!», Петрович имел к этому явную склонность.

Но ничего этого сегодня нет. Козьма как-то затерялся среди молодых виртуальных коллег. Он бродит, конечно, по интернету, но лишь в виде оброненных когда-то фраз — двухсотлетний уникум-графоман, рожденный для высмеивания чахлых умишек, душевной убогости и эпигонства. В надменно опущенные уста Пруткова его отцы вкладывали то, что сами побаивались сказать открыто — фактически прячась за его «аватаркой». Правда, в отличие от многих других литературных обличителей, Прутков не был ни умен, ни философичен, но в этом-то и была его главная «фишка». Он был самодоволен и напыщен, и с видом древнего мудреца критиковал не бревно в своем глазу, а песчинку — в чужом, что вообще характерно для нашей ментальности. Но от него, именно такого, критика принималась проще. Образец ленивого дрейфа по течению, Прутков был классическим приспособленцем, чинушей-карьеристом, ограниченным и нахальным, неоспоримо правым в собственных глазах. Но при этом он оказался острословом, и ни один из рожденных им словоперлов не состарился за два века ни на йоту. Все, сказанное им, от «Хочешь быть красивым — поступи в гусары» до «Только в государственной службе познаешь истину», равно как и совет «заткнуть фонтан» вызывает улыбку и понимание и сегодня. Было бы желание вчитываться и понимать!

Его литературное наследство, каскад умностей и милых благоглупостей, не так велико, как хотелось бы, но доступно всем — бери, кто хочет, да и пользуйся.

Как и во времена Козьмы Петровича, сегодня «полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную», «одного яйца два раза не высидеть», «усердие превозмогает все» и «никто не мешает выдумать непромокаемый порох». И потому он жив в свои 215, наш первый реально виртуальный герой литературы, самый старый наш мем и кладезь ненавязчиво поданной и тщательно закамуфлированной мудрости. Так что с днем рождения, Козьма Петрович!