Шахрай, вылупок, стэцько и другие ругательства в украинском языке

В любом языке есть свои «главные» ругательства и оскорбления. В украинском языке существуют как ругательные слова и фразы, имеющие аналоги на русском, так и чисто национальные перлы. Вот некоторые из них.

Шибеник

Шибеница по-украински — «виселица». Таким образом шибеник означает «висельник». Но слово употребляется в значении «хулиган», «непоседа». Имеется в виду, что по таким субъектам «виселица плачет» (в фигуральном смысле).

Нышпорка

По-русски это значит «проныра». Так чаще всего называют мелких суетливых личностей, иногда шпионов и стукачей.

Потвора

Это слово явно имеет общий корень с «творить» и означает «тварь», «чудище», «урод». Потворой могут назвать что-то страшное и безобразное, необязательно человека.

Вылупок

В русском языке есть аналог — «выродок». В буквальном смысле на украинском это означает «птенец, вылупившийся из яйца». А в ругательном — «дегенерат», «вырожденец». В старину так могли назвать незаконнорожденного.

Наволоч

Это то же, что русская «сволочь», но с еще более сильным отрицательным эмоциональным посылом, ближе к «гнида».

Покидьок

В переводе на русский слово означает «подонок», «отброс», «отребье». Употребляется в том же значении, что и русские аналоги.

Бовдур

Слово употребляется для обозначения глупого человека и может заменять такие понятия, как «идиот», «дурень», «придурок», «балбес», «болван», «чурбан», «балда», «остолоп», «дубина», «олух».

Стэцько

В украинском языке это имя собственное, но может употребляться в значении «недотепа», играет примерно ту же роль, что в русском слово «Вася»: «Ну, ты и Вася!»

Шахрай

По-украински это то же, что «мошенник». Несмотря на это, у украинцев фамилия Шахрай довольно распространена.

Дидько или бис Так в украинском языке называют черта (беса). Порой говорят: «Якого биса!» («Какого черта!») или «Дидька лысого!» («Черта тебе лысого!»).

Злыдень

Буквально слово переводится как «бедняк», но часто употребляется в ругательном смысле как аналог слова «злодей». Так называют злого, недоброжелательного человека. Кстати, ругательство используется не только в украинском, но и в русском языке.

Злодий

Интересно, что на украинском это слово означает не «злодей», а «вор». Конкретно так называют карманников, щипачей.

Хвойда

Буквальный перевод этого слова звучит как «неряха», «замарашка», но в украинском языке это синоним понятий «гулящая», «шлюха», «потаскуха», «проститутка», словом, женщина легкого поведения.

Лярва

То же, что по-русски «сука». Только если на русском «сука» буквально означает «собака», то «лярва» — это мифологическое существо. В Древнем Риме так называли дух умершего злого человека, а в славянской мифологии это исключительно дух женского пола, способный вселяться в тело обычной женщины, после чего та становилась злой и распутной. Украинцы обычно зовут «лярвами» злых женщин или особ легкого поведения.

«Щоб ти сказився!»

Буквально это переводится как «Чтоб ты сошел с ума!» Кстати, аналогов этого ругательства в русском языке не существует. А вот украинцы его очень любят.

«Трясця твоей маме!»

Если переводить буквально, то фраза означает: «Чтоб твою мать взяла трясучка!» Это пожелание, чтобы родительница того, к кому обращена брань, заболела «трясучей болезнью» вроде лихорадки или болезни Паркинсона.

Как видите, спектр украинских ругательств довольно широк и разнообразен.