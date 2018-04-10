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Литераторы устроят библионочь в Хорошеве-Мневниках
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Литераторы устроят библионочь в Хорошеве-Мневниках 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В клубе «Атом» 21 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь» состоится литературный вечер, посвященный жизни и творчеству Сергея Есенина.
— Формат предполагается интерактивный, — сообщил руководитель литературного клуба «Лабиринты» Алексей Шейкин. — Мы приглашаем не только зрителей и слушателей, но будем рады приветствовать участников обсуждения. Каждый сможет поделиться своими взглядами на творчество Сергея Есенина, попробовать себя в роли чтеца его стихотворений.
Планируется обсуждение «Песни о собаке», стихов о матери («Снежная замять дробится и колется», «Ты жива ль еще, моя старушка…») и на персидские мотивы («Шаганэ, ты моя Шаганэ», «Я спросил у менялы», «Быть поэтом»), других произведений.
Начало в 11.00. Адрес Клуба «Атом»: ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр.2.
Вход свободный.
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