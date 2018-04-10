Литераторы устроят библионочь в Хорошеве-Мневниках

В клубе «Атом» 21 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь» состоится литературный вечер, посвященный жизни и творчеству Сергея Есенина

— Формат предполагается интерактивный, — сообщил руководитель литературного клуба «Лабиринты» Алексей Шейкин. — Мы приглашаем не только зрителей и слушателей, но будем рады приветствовать участников обсуждения. Каждый сможет поделиться своими взглядами на творчество Сергея Есенина, попробовать себя в роли чтеца его стихотворений.

Планируется обсуждение «Песни о собаке», стихов о матери («Снежная замять дробится и колется», «Ты жива ль еще, моя старушка…») и на персидские мотивы («Шаганэ, ты моя Шаганэ», «Я спросил у менялы», «Быть поэтом»), других произведений.

Начало в 11.00. Адрес Клуба «Атом»: ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр.2.

Вход свободный.