Виталий «v1lat» Волочай: Пока никаких точных идей или конкретных вещей, которыми я буду заниматься

«Так вот, хочу комментировать [EPICENTER] и надеюсь, что буду. Надеюсь, что увидите меня в других проектах. Зрители понимают, что не буду сидеть на месте. Жду Artifact и буду комментировать в любом случае — буду пиратить, если не будут звать, как Арен. Попиратю с Ареном, если что. Было бы весело покастить с ним. Я думаю, какой-то проект мы придумаем, что-то будем предпринимать. Пока никаких точных идей или конкретных вещей, которыми я буду заниматься.

Надо перезагрузиться, и что-то мы в ближайшее время расскажем. А, да, я купил вебку и, возможно, буду стримировать на Twitch. Ну, я буду играть во всякую фигню вроде Euro Truck Simulator», — сказал Волочай.

1 апреля стало известно, что Виталий «v1lat» Волочай покидает штат студии RuHub.

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