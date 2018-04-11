Фото: самые гибкие девушки в мире завязывают свои тела в узлы

Многие люди не могут дотянуться пальцами рук до пальцев ног, а 26-летняя инструктор по гибкости и профессиональная конторсионистка из США Эллисон Шилер может положить свои ягодицы себе же на голову. Эллисон никогда не училась гибкости профессионально: занимаясь танцами, она увлеклась цирковыми видео — и вот результат. Кстати, девушка выступает в паре со своим возлюбленным.

Китаю тоже есть чем гордиться: 25-летняя миниатюрная гимнастка Лю Тенг гнет свое тело во все стороны, может наносить макияж, свернувшись узлом, и взять со стола стакан воды ногами, встав на мостик.

Однако, пожалуй, среди удивительно гибких женщин нет равных 33-летней уроженке Казахстана Юлии Гюнтель, которая выступает под псевдонимом Злата. Она стала конторсионисткой в 10 лет, и 20 лет спустя врачи заключили, что ее связки сохранили «детскую» структуру. Это позволяет девушке складываться и пополам, и вчетверо, и закручивать свое тело в невероятные конструкции. Злата — рекордсменка книги Гиннеса, среди ее достижений — самое короткое время, за которое человек может взорвать три шарика спиной, и самое большое количество пивных бутылок, открытых ногами из положения стоя на локтях за минуту. В общем, ты понимаешь: все серьезно.

Ты только посмотри, что умеет Юлия-Злата! Однажды она даже сложила себя в почтовую коробку со стороной 50 см.

А тебе захотелось заняться растяжкой?

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Фото:Instagram