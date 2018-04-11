Ещё
Повелитель светодиодов: мальчик рукой зажигает лампы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Повелитель светодиодов: мальчик рукой зажигает лампы 

Рамблер 46 минут назад
Индийский школьник Абу Тахир обладает удивительной способностью: от его прикосновения загораются светодиодные лампы.
О своей особенности мальчик узнал случайно, когда вместе с отцом менял дома обычные лампы на светодиодные. LED-светильник, до которого дотронулся Абу, вдруг сам собой загорелся в его руке.
Родственники мальчика, крайне впечатленные произошедшим, решили проверить, получится ли у него зажечь лампу прикосновением еще раз. В этот раз удивительный момент снимали на камеру. Светодиодная лампа вновь загорелась в руках у ребенка.
Видео, демонстрирующее способности маленького индийца, попало в Сеть и вскоре способности Абу решили проверить телевизионщики. Журналисты убедились, что семья Тахир никого не обманывает: светодиоды действительно загораются от соприкосновения с кожей Абу.
Тем не менее, некоторые пользователи, посмотревшие ролик в Сети все же настроены скептически и заявляют, что ребенок подводит к телу незначительный заряд тока, который и позволяет ему зажигать лампы. Другие скептики полагают, что в самих лампах есть какой-то источник энергии, к которым прикасается мальчик, но который не виден зрителям.
А вот медики, решившие прокомментировать удивительные способности Абу, полагают, что через его поры выделяется обильное количество солей, поэтому прикосновение цоколя лампы к коже и вызывает свечение. Говорят, что явление редкое, но вполне возможное.
Интересно то, что на обычные лампы накаливания способности мальчика не распространяются.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На старой фотографии нашли путешественника во времени74
Как устроена жизнь бомжей на самом деле18
Жестокие способы казни на Второй Мировой войне29
Что запрещено мужчинам с Северного Кавказа18
Удушающая схватка кобры и питона
Видео
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
00:43
Удушающая схватка кобры и питона
Безумный мир
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
00:20
В США прошел дождь из мертвых гусей
Безумный мир
01:25
Водитель проехал через торнадо на грузовике
Безумный мир
03:15
Как на самом деле погиб Василий Чапаев
Люди
00:20
Самый страшный кот в мире
Истории
00:56
Пингвин заклевал непрошеного гостя
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение