Повелитель светодиодов: мальчик рукой зажигает лампы

Индийский школьник Абу Тахир обладает удивительной способностью: от его прикосновения загораются светодиодные лампы.

О своей особенности мальчик узнал случайно, когда вместе с отцом менял дома обычные лампы на светодиодные. LED-светильник, до которого дотронулся Абу, вдруг сам собой загорелся в его руке.

Родственники мальчика, крайне впечатленные произошедшим, решили проверить, получится ли у него зажечь лампу прикосновением еще раз. В этот раз удивительный момент снимали на камеру. Светодиодная лампа вновь загорелась в руках у ребенка.

Видео, демонстрирующее способности маленького индийца, попало в Сеть и вскоре способности Абу решили проверить телевизионщики. Журналисты убедились, что семья Тахир никого не обманывает: светодиоды действительно загораются от соприкосновения с кожей Абу.

Тем не менее, некоторые пользователи, посмотревшие ролик в Сети все же настроены скептически и заявляют, что ребенок подводит к телу незначительный заряд тока, который и позволяет ему зажигать лампы. Другие скептики полагают, что в самих лампах есть какой-то источник энергии, к которым прикасается мальчик, но который не виден зрителям.

А вот медики, решившие прокомментировать удивительные способности Абу, полагают, что через его поры выделяется обильное количество солей, поэтому прикосновение цоколя лампы к коже и вызывает свечение. Говорят, что явление редкое, но вполне возможное.

Интересно то, что на обычные лампы накаливания способности мальчика не распространяются.