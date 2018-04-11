Миллиардер Игорь Водопьянов: «Вот приду я в клуб, и кому я там интересен?»

Накопив миллиардное состояние и констатировав стагнацию на рынке недвижимости, совладелец УК «Теорема», генеральный спонсор цирка для хулиганов «Упсала-цирк» и самый стойкий из завидных холостяков Петербурга готов взяться за семейные ценности.

Самый волнующий вопрос: за что вас задержали правоохранительные органы 14 февраля и окончательно ли отпустили?

Все произошедшие события имеют косвенное отношение к нашей компании. Почему было проведено такое количество мероприятий, мне не очень понятно. Но, видимо, у нашего государства такой способ общения с подданными. Никаких претензий к правоохранительным органам у нас нет, и надеюсь, эта история не будет иметь какое-либо продолжение.

Уезжать не собираетесь? В Лондон, например.

Я наверняка куда-то уеду на старости лет, не в Лондон, в более приличный климат — местная погода высасывает все жизненные соки. Заниматься бизнесом за границей точно не планирую. Я мало знаю людей, которые уехали и добились там больших успехов. Есть такой анекдот, что в аэропорту Тель-Авива висела надпись: «Не думай, что ты тут самый умный, здесь все евреи».

А дома вы и правда один из самых умных: УК «Теорема» отмечает 21 год, а вы вместе с бессменным партнером Кириллом Шишковым делите строки в рейтингах миллиардеров. Как удалось построить бизнес-империю да еще и сохранить ваш тандем?

Все рейтинги различных изданий «высосаны из пальца» и не имеют к действительности никакого отношения. Я много раз просил вообще не упоминать меня в этих рейтингах. С Кириллом мы познакомились в институте, учились в «Военмехе» и поехали со спорткафедрой кататься на лыжах в горах в Таджикистане. Кирилл, КМС по лыжам, катался гораздо лучше меня, зато я выиграл у него всю стипендию в карты. Так и подружились на всю жизнь: еще до «Теоремы» занялись бизнесом — в 1991-м прилавки были пустые, а поесть и выпить хотелось. Тогда мы чем только не занимались. Не все выглядело законным. В 1997 году начали строительство бизнес-центров. Крупные здания институтов в те годы стоили очень недорого, а потребность в офисах с каждым годом росла. И идея превращать бывшие НИИ в бизнес-центры лежала на поверхности. В целом, я считаю, элемент везения в бизнесе очень важен. Если ты скрупулезно изучаешь стратегии, анализируешь рынки, с утра до вечера ведешь переговоры, то вот этим усердным высиживанием жопой в офисе можешь заработать до 10 миллионов долларов. А если заработал 20, 30, 50 — это просто уже везение, а не то что ты больше сил приложил или лучше других старался.

Высиживанием жопой в офисе можно заработать до $10 миллионов

В 1990-е везло многим, но и жить «везучим» было опасно.

Да все это сказки, которыми пугают нынешних вялых предпринимателей. Сегодня, по статистике, в городе убийств едва ли на 30% меньше, чем двадцать пять лет назад. Зато в ситуации стабильности большинство тех взлетов невозможны. Государство встало с колен, и теперь оно очень ответственно подходит к регулировке бизнеса и жизни россиян. От этого россиянам лучше не становится, но они чувствуют заботу. Вечером по телевизору сказали, что нас все боятся и это хорошо, с утра народ просыпается и думает: нас боятся, все хорошо. А тем временем инвестиционный климат в городе такой, что проще ничего не делать: нет рабочих алгоритмов получения документации, у почти готовых проектов отзывают разрешения, основываясь на приказах какого-то совнаркома от 1947 года, — это я не преувеличиваю, это исторический факт, произошедший с ЖК «Планетоград» на Пулковских высотах. Поэтому не делаем ничего, подождем. Сколько ждать, не знаю, но вообще, бизнес в Петербурге можно делать, только если планируешь жить вечно. Если сравнивать 1990-е годы и сейчас, то в 1990-е у «бандитствующей» и «ментующей» общественности был центр принятия решений, то есть ты мог о чем-то договориться, и эти договоренности сохранялись. Сейчас же государство — это стоглавый дракон, головы которого друг с другом не разговаривают.

Вас называют самым публичным миллиардером Петербурга. Большинство владельцев состояний не любят внимания.

В свете последних событий и я не очень люблю. Да и раньше больше нравилось тусоваться. Были очень модные клубы, в которых собирались модные люди и потрясающе красивые девушки: первый из дорогих «Штирс» у Нарвских ворот, Candyman, «Академия», наш клуб «Акватория», который мы случайно открыли в подвале одноименного БЦ, потому что площадь пустовала, одновременно с ним Plaza, потом маленький Decadance. Тусовка была значительно интереснее, веселее и бодрее, а сейчас она размазана мелким слоем по массе однотипных заведений, в которых плюс-минус одинаковые люди за небольшие денежки пытаются себя веселить. Мне в этом году исполняется пятьдесят лет, примерно в сорок я начал терять дискотечно-развлекательный темп, а в сорок пять стало откровенно надоедать. Да и все друзья остепенились, остались только совсем уж маньяки. Вот приду я в клуб, и кому я там интересен?

Это вы уже кокетничаете. Наверняка считаете себя красавцем.

Я? Вовсе нет!

Если бы нет, то не стали бы сниматься с двумя красотками под игривым слоганом про «однушки», в которых можно жить втроем, для рекламы ЖК «Пять звезд».

Ну, скажем, если судить по тому, какой успех я имел за всю свою жизнь у женщин, то ладно, не урод. (Смеется.)

Но не женились.

Оглядываясь назад, я понимаю, что дважды в жизни упустил женщин, с которыми был по-настоящему счастлив. Упустил, потому что вел себя как сволочь и банально изменял. В чем очень раскаиваюсь, но все крепки задним умом. Последние два с половиной года живу с девушкой, и если о штампе в паспорте не задумываюсь, то детей, пожалуй, хотел бы. Пора!

В 1997 году БЦ «Акватория» стал первым в городе большим пространством с офисами в аренду. В 2001 году УК «Теорема» купила здание Завода турбинных лопаток площадью 45 тыс. кв. м для БЦ «Эврика». В 2007 году архитектор Сергей Чобан сделал проект, ставший для компании флагманским: БЦ «Бенуа» с эскизами к балету «Петрушка» на фасадах. Игорь Водопьянов — мастер спорта СССР по фехтованию.

Текст: Кристина Шибаева

Фото: Валентин Блох