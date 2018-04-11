Месть — холодное блюдо. Чтобы наказать бывшего друга, он заказал убийство его сына

Фото Юрия ПРАВДИНАМесть — холодное блюдо. Чтобы наказать бывшего друга, он заказал убийство его сына

Москвич Геннадий Колемасов ждал своего часа 11 лет. Он не забыл, как тот, кто назывался другом, уволил его с работы. Пусть и обидчик вспомнит об этом и горько пожалеет! Пусть лишится самого дорогого, что у него есть в жизни. Киллер уже приехал ради этого в Нижний Новгород…

Финансовый след

Гена и Коля, жители столицы, были знакомы с юных лет. Вместе учились в техникуме. Отслужив в армии, снова встретились в Москве. Начиналась эпоха кооперативов. В новых рыночных условиях Николай сориентировался быстро. Его фирма постепенно раскручивалась. Геннадия он назначил директором по общим вопросам. Тот обеспечивал фирму техникой, покупал бензин. Но у Николая стали появляться подозрения по финансовой части. В конце концов он вызвал Геннадия и без лишних слов объявил:

— Ты уводишь деньги налево. Нам с тобой не по пути. Пиши заявление об уходе.

Колемасов требование выполнил. Но про себя подумал: «Ты ещё пожалеешь».

— Что он о себе вообразил? Думает, крутой! Я ему покажу его место, будет умолять о пощаде! — говорил он вскоре своему приятелю Виктору Ерёмину. — Поможешь мне?..

Виктор приехал покорять Москву из Чувашии, после того как в 2003-м освободился из колонии. В 1990-е среди коротко стриженых парней в кожаных куртках он был своим. Заимел две судимости за вымогательство.

В Москве Ерёмин женился. Вместе с женой открыли спортивную школу, где Виктор, директор и главный тренер, учил желающих приёмам самообороны…

— Так ты поможешь? — повторил свой вопрос Колемасов.

— Поехали в Чувашию, — был ответ. — Есть там у меня один человек.

Кошелёк или жизнь

Идея была такой: организовать похищение Николая и «стрясти» с него как можно больше денег. Жить захочет — выложит.

— Берёшься? Деньгами не обидим, — изложил Ерёмин план предполагаемому исполнителю.

Тот согласился, но на стадии подготовки выяснилось: у предпринимателя такая серьёзная охрана, что с кавалерийского наскока дело не решить.

— Тут очень долгая работа нужна, — сказал исполнитель.

От идеи пришлось отказаться. Это было в 2006 году.

Прошло 11 лет. Колемасов менял места работы, последние года полтора трудился таксистом. А бывший друг между тем хорошо раскрутился. Стал открывать филиалы своей фирмы в других городах. В том числе в Нижнем Новгороде. Именно там работал сын Николая. Он и стал мишенью.

Решено было похитить парня, в «лучших» традициях бандитских 1990-х отрезать палец, на котором тот всегда носил дорогой перстень, и прислать отцу с требованием: если хочешь, чтобы сын остался жив и его отпустили, плати. Обобрать предпринимателя планировалось до нитки. А сын между тем был бы уже убит…

Убийство в кредит

Ерёмин снова отправился в Чувашию. Один из местных согласился выполнить «заказ», но вскоре его задержали за незаконный оборот оружия.

— Я теперь под колпаком, — сказал он.

Пришлось искать другого исполнителя. Это удалось сделать через посредника. Дальше события должны были развиваться так: для конспирации Колемасов оставляет свой телефон дома в Москве, едет в Нижний Новгород, в определённое время встречается с будущим исполнителем в районе Московского вокзала, передаёт ему фото жертвы и информацию: где тот живёт, на какой машине ездит и так далее.

Колемасов выехал в Нижний.

— Он отказался, — вдруг в последний момент сообщил Ерёмину об исполнителе посредник.

Но так как телефон Колемасов с собой не взял, предупредить его Ерёмин не смог. Исполнителя заказчик прождал напрасно.

Словно кто-то, посылая трудности, давал подсказку: остановитесь. Но жажда мести и денег оказалась слишком сильной. Ерёмин снова обратился к тому знакомому, к которому приходил в 2006-м. Тот ответил согласием, несмотря на то, что заказ предлагалось исполнить в кредит: гонорар в два миллиона рублей, объяснили ему, получишь из тех денег, которые стрясём с папаши этого парня.

Обо всем этом «киллер» и рассказал сотрудникам правоохранительных органов . С того момента ситуация была под их контролем.

Встреча у кафе на площади Революции в Нижнем Новгороде состоялась. Колемасов передал «киллеру» информацию о жертве. Через некоторое время тот получил также фото парня и 20 тысяч рублей на бензин. Палец, предупредил заказчик, нужно отрезать у живого и только потом убивать, потому что палец от трупа выглядит по-другому — отец поймёт, что сына уже нет в живых, и плакали денежки.

Расплата

«Вас хотят убить…» Услышав от оперативников эти слова, 25-летний сын предпринимателя сначала ушам своим не поверил. Но понял: тут не до шуток. Молодого человека увезли и спрятали в надёжном месте. Взяв кое-что из его личных вещей, в том числе перстень, «киллер», как требовали заказчики, приехал в Чувашию и с чужого телефона позвонил Ерёмину:

— Я тут 12 бутылок пива купил. Хочу выпить.

Запись этого разговора — в числе доказательств по уголовному делу. Слышно, с каким облегчением засмеялся собеседник «киллера»:

— Я тоже выпить собираюсь!

Это был знак: заказ выполнен. Потом была встреча в подмосковной Балашихе, где «исполнитель» передал Колемасову вещи жертвы. И спросил:

— Палец-то тебе нужен? Он у меня в машине. Пойдём.

По пути к автомобилю Колемасов неожиданно оказался лежащим на асфальте. На руках щёлкнули наручники. Ерёмина задержали через пару часов. И только после этого о случившемся узнал Николай…

Такова версия обвинения. Колемасов вину признаёт частично, Ерёмин абсолютно всё называет выдумкой следствия.