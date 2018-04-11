Вот и познакомились

Глаза зеленые. Платье красное. Смотрит на меня. Кажется. Пока мы с ней смущенно переглядываемся, диктор строгим голосом объявляет следующую станцию — «Люблино». Это почти как «люблю», только с горьким добавлением «но». Так же и в моей ситуации — смотрит вроде бы она на меня, но есть какое-то «но», которое никак не дает покоя.

Краем глаза замечаю, что меня пристально исследуют. Бегают глазами. Смотреть в ответ не решаюсь. Мужчине сейчас вообще опасно смотреть на женщину. Вдруг обидится, что у тебя такой настырный взгляд, а сам ты такой весь настойчивый. Это наши дедушки и отцы спокойно могли подсесть к какой-нибудь Зине или Клаве и поинтересоваться, не идут ли они сегодня на вечернюю дискотеку в какой-нибудь культурный центр. Сейчас не все так просто. Поэтому украдкой, стараясь не спугнуть, бросаю на нее взгляд. Вот маленькая родинка над губой, острый носик, высокий лоб.

Как к ней обратиться? Гражданочка, уважаемая, девушка, извините… А что потом? Господи, что за глупости! Конечно же, попросить у нее номер телефона и позвать погулять! Собираюсь с силами. Настраиваюсь. Прорабатываю план действий. Иду к ней, спрашиваю: «Привет, не хочешь погулять вечером?», беру номер, и дело в шляпе. Так, вперед!

Вагон внезапно тормозит. Она летит в мои объятия. Так и познакомились, спасибо машинисту! Оказалось, зовут ее Соня, работает бухгалтером на «Чистых прудах». Рискуя опоздать, я все же провожаю ее на работу и по дороге узнаю — смотрела не на меня, а… на цитаты классиков. По воле случая мы вместе зашли в поезд-библиотеку «Читающая Москва». Но так или иначе сегодня вечером мы возьмем кофе «с собой» и пойдем гулять в весенний Парк Горького.