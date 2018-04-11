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Этот кот хоть и выглядит сурово, но доброты в нём столько же, сколько морщинок на шкуре
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Этот кот хоть и выглядит сурово, но доброты в нём столько же, сколько морщинок на шкуре 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Одного взгляда на Джордана достаточно, чтобы понять, что это особенный кот. Его светлые глаза, заострённые уши и невероятно хмурый вид, совместно с огромным количеством морщинок и полным отсутствием волос сделали его настоящей звездой Инстаграма. Его хозяйка Сандра Филиппи из Швейцарии души не чает в любимце и каждый день фотографирует кота во всевозможных позах. Она с первого взгляда влюбилась в Джордана и считает его особенным. И с ней сложно поспорить. Джордан — канадский сфинкс, и эта порода обладает большим количеством складочек и не отличается осиной талией
Кот живёт в Швейцарии вместе с двумя другими сфинксами и собакой
Хоть Джордан и отличается от других котов, он не стесняется позировать на камеру
Правда, по его выражению мордочки так не скажешь
Для его хозяйки Джорджан — почти как ребёнок. По её словам, он постоянно с ней разговаривает (на кошачьем, естественно)
Кроме разговоров кот занимается чрезвычайно важными делами — следит за обстановкой на улице
«Он всегда хочет знать, что происходит вокруг, а иногда просто любит побыть рядом с людьми», — говорит Сандра
И если наблюдать за происходящим он может через окно, то общаться с людьми Джордан может с помощью Инстаграма
У его странички в соцсети уже почти 7 тысяч подписчиков, которые любуются на его вечно хмурое выражение морды
Однако несмотря на кажущееся недовольство, Джордан счастлив. Потому что с ним рядом его хозяйка
Ведь Сандра считает Джордана самым красивым котом и готова обнимать его по первому требованию!
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