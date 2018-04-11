Этот пёс выполняет роль «живой статуи» ничем не хуже своего хозяина. Их дуэт неподражаем

Йорхе Руиc из Венесуэлы зарабатывает себе на жизнь тем, что работает в качестве «живой статуи» — при помощи специального макияжа, проработанного костюма и умения долго стоять на одном месте он легко превращается в скульптуру рыбака. И неотъемлемой (и самой милой) частью его костюма является Хаспе — питомица Йорхе, которая способна неподвижно сидеть в рыбачьей корзине почти три часа подряд (естественно, с небольшими перерывами). Собака настолько хорошо вживается в роль рыбачьего улова, что позволяет себе расслабиться только тогда, когда её хозяин выходит из роли. Скульптура, которую изображает Йорхе — отсылка к рыбакам, занимающимся ловлей в Карибском море

Его наряд как будто сделан из золотой рыбьей чешуи, на фоне которой сначала сложно заметить Хаспе, но потом от неё уже невозможно оторвать взгляд. И именно Хаспе отличает «статую» Йорхе от всех остальных, ведь она привлекает внимание зрителей и даже позволяет себя погладить. Однако отвлечь её от работы всё-таки можно — всему виной другие собаки

«Она очень волнуется и начинает рычать, но я научил её сохранять спокойствие, и в последнее время у неё начинает получаться. Но я всегда стараюсь работать в месте, где вокруг не так много других домашних животных», — говорит Йорхе. Хаспе живёт у Йорхе уже почти два года, и всё это время она помогает ему в работе

Хаспе был всего месяц, когда она стала жить у Йорхе, и первое время хозяин оставлял её дома, когда уходил на работу. «Но я чувствовал себя очень виноватым за то, что оставлял её одну, поэтому как-то решил взять её с собой, но никогда не думал, что она станет частью моей работы», — говорит Йорхе. Хозяин боялся, что собаке будет тяжело сидеть дома одной, но и работать с ним тоже не сможет

Однако Хаспе хорошо адаптировалась к работе, спокойно сидела в корзине и даже терпела присутствие незнакомцев, которые пытались её погладить, поэтому Хаспе решил, что она станет отличным компаньоном и даже сможет привнести что-то новенькое в его образ. Так и вышло! Современный подход Йорхе к искусству «живых статуй» не нравится зоозащитникам, но ему удаётся их успокоить

«Я знаю, что Хаспе нравится быть ближе ко мне. И работа с моей собакой — прекрасный и незабываемый опыт, который ей никогда не навредит», — утверждает Йорхе.