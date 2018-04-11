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Про «ту Apple». Декларация о намерениях
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Про «ту Apple». Декларация о намерениях 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Едва ли кто-то из экспертов возразит, что «Apple уже не та». Эксперты — это люди, у которых есть хотя бы что-то из яблочных изделий современности, а то и несколько таких «что-то», в течение лет, а то и десятилетий.
Еще один признак эксперта — утверждения, построенные по схеме “< нынешнее изделие> унылая ерунда, глючит/падает/лагает, вот < аналогичное изделие из прошлого> у меня летало/не вылетало/не глючило/приносило тапки/чесало спинку/вышивало крестиком”.
Не обижайтесь, я и сам такой «эксперт». С конца 80-х последнего века прошлого тысячелетия. Мне даже хуже, чем вам, потому что мне интереснее и нужнее всего «профессиональные Mac’и», а что с ними сейчас «не происходит», вы в курсе.
Живу на MacBook Pro. В macOS 10.13.3. Обновлять систему вынужден постоянно, так как всегда нужен самый свежий Xcode, а ему — свежая версия ОС.
И решил я поискать «ту Apple». Которая «чесала спинку» и всё такое. Ведь было же, не могло не быть, мы же… ну, многие из нас… всё-таки, в конце концов, положа руку на сердце, испытываем к этой компании какие-то особенные теплые чувства. Что бы она ни вытворяла. Не испытывать особых чувств ни к чему, наверное, правильнее, но нестерпимо скучно.
Да и вообще, нет пульса — нет боли. Наверное. Оттуда пока никто не вернулся и ничего не рассказал. Экскурсии туда (клиническая смерть) — не показатель.
Решил я написать серию заметок про «ту Apple», которой больше нет (хотя, кто знает?) и больше не будет. Надеюсь, будет интересно.
Кстати, нынешний Повелитель Яблок, однофамилец того, кого съели туземцы, он никогда не был «продажником». Он был COO, Chief Operating Officer. В колоде C-званий это «тот, кто подчиняется непосредственно CEO (самому главному „C“), отвечает за ежедневные операции, соблюдение графиков, координацию проектов…». Генеральный менеджер менеджеров.
Что-то вроде дежурной боксерской груши при самом главном «C». Вы помните, кто тогда был главным «C» и что про этого главного известно?
Сегодня эту должность в Apple занимает Джеф Вильямс.
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