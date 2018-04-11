Секс-игрушки для анальных ласк: 8 важных моментов для правильного выбора

Когда выбираешь первую секс-игрушку для анальных ласк, несложно потеряться в разнообразии моделей и так и не понять, чего хочется. Вот на что стоит опираться в такой ситуации.

18+

1. Хорошо подумай

Сама мысль о приобретении такой игрушки может напугать. Эта зона издавна относится к табуированным: о ней неприлично говорить, многие не понимают особенностей анальных игр, страшно, что будет больно… Поэтому начать стоит не с похода в магазин или на сайт, а с изучения вопроса: как все это работает, как добиться максимального удовольствия. Наконец, почему тебе этого хочется!

2. Попробуй одна

Самоудовлетворение — отличный способ познать свое тело, и в случае с анальными ласками — тоже. Поэтому лучше сначала касаться себя в этой зоне без партнера, и то же касается игрушек. Можешь попробовать разные варианты, остановиться, когда тебе самой хочется, и никого не направлять. К тому же ты наверняка получишь новые ощущения, к которым надо привыкнуть. А еще — сможешь доставить удовольствие партнеру (с его явного согласия, конечно!).

3. Помни о гигиене

Многих от анальных игр отвращают гигиенические подробности. На самом деле ничего ужасного не происходит! Достаточно вытереть эту область влажными салфетками или сходить в душ незадолго до начала активных действий (теплая вода и мыло без отдушек — вот все, что понадобится). После всего — еще раз душ или салфетки, а игрушки промыть теплой водой с мылом.

4. Разделяй занятия

Нельзя пользоваться игрушкой или презервативом в вагине и анусе в течение одного «забега». Там разная микрофлора, ее можно нарушить и занести инфекцию.

5. Выбери тип игрушки

Подумай, каких ощущений тебе не хватает. Лучший выбор для начинающих — анальная пробка или маленький фаллоимитатор. Начать можно с крошечной игрушки размером с палец, а потом приобрести модель побольше. Она воздействует на эрогенные зоны и добавляет ощущениям остроты. Ее можно осторожно вставить и оставить на месте на какое-то время. А вот анальные шарики нужно вводить и вынимать, пробуя разную скорость, чтобы достичь максимального эффекта. Начинать тоже стоит с шариков небольшого диаметра.

6. Помни о безопасности

Все игрушки для анальных ласк должны заканчиваться «базой», которая остается снаружи. Иначе, если засунуть их глубоко, они могут застрять внутри. И не нужно вставлять их на часы и тем более куда-то ходить с таким «грузом»!

7. Лубрикант

Он должен всегда быть под рукой, поскольку сзади не вырабатывается собственная смазка.

8. Материал

Важный момент в выборе игрушек для анальных ласк. В них не должно быть продуктов нефтепереработки, латекса и фталатов, иначе возможно развитие аллергии. Стальные игрушки можно использовать для «температурных» ласк (холодно/горячо), но они не гнутся. Стеклянные пробки удобны и приятны, но важно, чтобы они были хорошего качества и не ломались у основания. Лучше всего — силиконовые игрушки, особенно для начинающих. Многие модели также умеют вибрировать.

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