«Илон Маск — не пророк. Он просто умеет продавать»

Илон Маск является примером главного американского достижения, которое формулируется так: „Можно произвести любую вещь за 1 доллар, но продавать ее за 100, потому что мы придумали маркетинг“. То же самое касается и его последних достижений практически на любом поприще. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп, человек мира. Маск стал иконой нашего времени. Человечество живет в мире, где правят довольно странные политики, оно давно нуждалось в том, кто будет представлять всю нашу планету, кто станет образом человека будущего.

Это же стандартный сюжет многих фантастов — человек вместе с корпорацией захватит все сферы жизни, получит больше власти, чем у мировых правительства. Весь этот футурический романтизм и заставил фанатов Маска клюнуть на его удочку. Хотя, если посмотреть, разве у американского богача достижений сильно больше, чем у условного Роскосмоса ? Нет, просто он научился продавать.

Илон Маск не гений, который вышел из низов — у него всегда были деньги (почти 30 тысяч долларов он получил от отца на запуск бизнеса). Он не успешный антикризисный менеджер, который умудряется вести не самый прибыльный бизнес в суровых экономических условиях. Он не из тех, к кому приходят налоговики и приставы, отбирая последнее.

Если отследить последние известные его проекты, то можно с уверенностью сказать, что все там не так уж и однозначно. Платежная система PayPal , к которой Маск имеет отношение, довольно тяжело встраивается в современный мир электронных денег, очень долго заходит на другие рынки. Tesla, которая вообще была основана не Маском, терпит огромные убытки. Здесь все очень показательно — красивые машины, серьезный пиар. Но все, что мы имеем, это дорогие электрокары, которые технологически не слишком то и продвинули отрасль вперед. А компания по установке солнечных энергосистем? Их придумал не Маск. Но он сумел их продвинуть, показывая всему миру красивые картинки. Делать такое в Калифорнии — замечательно, но развить подобный бизнес где-то в менее солнечном месте — вот это действительно уникально и почетно.

Ну и главный проект — SpaceX . Не стоит вникать в технические подробности и достижения. Последние здесь, безусловно есть, но и проблем хватает. Другой разговор — это то, как подается каждый полет его „Фалькона“ — мы видим захватывающие кадры, видеоряд с разных камер, прямые трансляции полета его машины, бороздящей просторы космоса. Ну и куда без фотографий самого Маска, победно вскидывающего руки в небо. Красивых картинок намного больше, чем важных цифр. В компании Маска понимают, что только пиар способен привлечь в дело как можно больше людей, только мировая огласка может спасти убыточный бизнес.

Еще, кстати, есть не до конца понятный проект труб для скоростных перевозок, и даже огнемет. Именно последний, кстати, идеально описывает всю деятельность империи пиара Маска — никто из его зрителей не задает вопросов, почему, зачем, на кой вообще сдалась людям горелка за 500 долларов. Но все, как один, восклицают: „Как круто!“.

Наш Роскосмос, при всех его проблемах, со своими задачами более-менее справляется. Но в умах людей он остается компанией, которая „увеличивает стратегическую группировку спутников на дне океана“. А все потому, что Россия снова проигрывает пиар-войну. И так было всегда — в мире любят переписывать историю, а мы отвечаем на это истериками депутатов.

Россия может обставить Маска. Нужно только научиться продавать себя симпатичной».