Выбор септика для создания автономной канализации

Весна в самом разгаре. Совсем скоро на улице начнёт заметно теплеть, и редкие вылазки на природу превратятся для настоящих дачников в регулярные выезды загород. Владельцам частных домов предстоит множество работ: осмотр территории, проветривание и просушивание дома, приведение огорода в порядок. Также самое время запланировать и осуществить ряд работ, направленных на улучшение качества жизни. Обустройство санузла в доме — отличный тому пример, ведь уличный туалет по понятным причинам не может обеспечить владельцам дачного участка надлежащую степень комфорта. Однако дело это не только затратное, но и многоэтапное. Как правильно подойти к выбору септика для автономной канализации в частном доме, расскажем в данной статье.

Создание автономной канализации в загородном доме имеет ряд особенностей. Связано это с тем, что в РФ действует строгий запрет на сброс в окружающую среду неочищенных сточных вод. А это значит, что возникает необходимость сооружения особых систем для накопления, очистки и отстаивания отходов. Для этого применяют специальные емкости, которые называются септиками.

Септик является важной частью независимой системы канализации, поэтому к его выбору нужно подойти внимательно и ответственно. Он представляет собой однокамерный или многокамерный резервуар, выполняющий накопительную функцию. Сама камера производится из водонепроницаемых материалов или имеет весьма серьезную гидроизоляцию. Весь поток канализационных стоков направляется в септик, где он отстаивается и проходит стадию предварительной биологической очистки. После первого цикла отходы либо откачивают из накопительной емкости, либо отводят в некий специально оборудованный «колодец», где происходит итоговая грунтовая фильтрация.

Принцип работы автономной канализации выглядит следующим образом: все отходы поступают в камеру септика самотеком по трубе, которая монтируется с обязательным уклоном в 5-7 градусов (или 25-35 мм на 1 пог.метр). Плотные стоковые частицы оседают на дне, образуя иловую массу, более легкие примеси поднимаются вверх и создают пленку. Разложение отходов происходит благодаря анаэробным бактериям, которые специально помещают в резервуар. Они расщепляют органические вещества на составляющие и способствуют гибели болезнетворных микроорганизмов. Очищенная водная масса берется из середины емкости и подается на фильтрационный участок через переливную трубу. Финишная грунтовая очистка может быть выполнена разными способами, которые определяются исходя из типа почвы, глубины ее промерзания, высоты залегания грунтовых вод и иных факторов. Для этого организовывают либо специальные канавки, либо создают фильтрационное поле из труб с перфорацией или же специальный колодец с дренажным слоем. Также возможна установка инфильтрационного модуля (его еще называют «туннель»).

Септики, поступающие в продажу, выполняются из современных высококачественных материалов. Они могут иметь как модульное исполнение, так и представлять собой конструкцию из нескольких камер, заключенных в одной оболочке. При выборе конкретной модели резервуара следует обращать внимание на ее размеры, производительность, общую вместимость, материал изготовления. Однако первое, что нужно учесть, это место расположения септика. Дело в том, что размещать его можно согласно регламентирующим документам, в которых изложены следующие правила:

— септик размещают на расстоянии 5 и более метров от фундамента жилого дома и не менее 1 метра от иных строений нежилого типа;

— расстояние септика до источника воды в зависимости от типа грунта составляет не менее 25 метров;

— расстояние септика до пруда, озера или стоячего водоема должно быть не меньше 30 метров, до речки или ручья не менее 10 метров;

— расположение септика по отношению к водопроводным трубам — не ближе 10 метров.

Также правила обязуют вас выдержать не менее 2 метров до границы участка соседей и обеспечить отсутствие деревьев и кустарников в радиусе 3 метров. Не забудьте расчистить подъездной путь для спецтехники, которая будет производить откачивание канализационных стоков. После соблюдения всех необходимых требований придется составить проект и утвердить его в санитарно-эпидемиологической службе. Учитывая все вышеизложенные моменты, выбор септика может в итоге оказаться весьма сильно ограничен.

Второй, не менее важный параметр, это объем септика. Существуют несколько способов расчета, однако в каждом из них обязательно учитывается время, затрачиваемое на отстаивание и разложение органических веществ, количество членов семьи, средний расход воды на одного человека. Чтобы упростить себе задачу, вполне можно воспользоваться специальными калькуляторами, которые имеются на просторах всемирной сети интернет. Введя определенные показатели, вы автоматически получите требуемый объем резервуара. Хочется обратить ваше внимание, что специалисты советуют устанавливать не однокамерный, а, как минимум, двухкамерный септик, даже если основных пользователей канализации предполагается мало.

К второстепенным параметрам, которые следует учитывать при выборе септика, относят его размеры, модель и материал изготовления. Размеры резервуара определяются его объемом, а вот сами модели могут быть как вертикальными, так и горизонтальными. Всё зависит от размеров пятна, отведенного под установку септика. Одной из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются пользователи, является «всплывание» септика. Это происходит из-за того, что грунт как бы выдавливает емкость. Провоцируется данное явление сезонными колебаниями температуры. Септик вертикального исполнения считается более устойчивым, но при этом потребует создания более глубокого котлована. Горизонтальную модель лучше сразу укрепить, установив на бетонные плиты и зафиксировав специальными стяжками. При покупке любой модели септика учитывайте высоту его ревизионных горловин, которые при установке должны выводиться на поверхность почвы.

Что касается материала, из которого производится септик, то это может быть металл либо пластик. Металлические резервуары имеют большой вес, который препятствует их всплытию на поверхность, но при этом затрудняет проведение монтажа и иных работ. Также они отличаются невысокой стоимостью. Предполагается наличие гидроизоляции и антикоррозийной обработки. Септики из пластика выполняются в виде готовой конструкции и отличаются небольшим весом. Они имеют длительный срок службы — не менее 50 лет, что, разумеется, влияет на их цену.