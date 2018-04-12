Правда ли, что в Ставрополе выпустили суперкристаллы для смартфонов?

Как сообщила пресс-служба предприятия, выпускающего синтетические сапфиры для светоизлучающих диодов и мобильной электроники, там начали производить кристаллы искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров. Они весят от 120 до 400 кг.

Чем крупнее кристалл, тем ниже его себестоимость.

Ставропольцам удалось достичь самой низкой в мире себестоимости благодаря тому, что на предприятии стали выпускать собственное «революционное» оборудование, на котором и выращивают суперкристаллы.

Кстати, сейчас половину всех искусственных сапфиров, которые используют для изготовления светоизлучающих диодов в мире, выпускают в Ставрополе.