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Правда ли, что в Ставрополе выпустили суперкристаллы для смартфонов?
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Правда ли, что в Ставрополе выпустили суперкристаллы для смартфонов? 

АиФ Ставрополье 33 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщила пресс-служба предприятия, выпускающего синтетические сапфиры для светоизлучающих диодов и мобильной электроники, там начали производить кристаллы искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров. Они весят от 120 до 400 кг.
Чем крупнее кристалл, тем ниже его себестоимость.
Ставропольцам удалось достичь самой низкой в мире себестоимости благодаря тому, что на предприятии стали выпускать собственное «революционное» оборудование, на котором и выращивают суперкристаллы.
Кстати, сейчас половину всех искусственных сапфиров, которые используют для изготовления светоизлучающих диодов в мире, выпускают в Ставрополе.
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