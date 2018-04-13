Максим Фадеев рассказал, как в детстве попал под троллейбус

Известный продюсер Максим Фадеев пару дней назад рассказал своим подписчикам в Инстаграме историю из детства о том, как зарабатывал на велосипед и чем все это закончилось. Но на этом мужчина не остановился и в красках описал случай, произошедший с ним чуть позже, но уже более опасный для здоровья.

Популярный российский композитор, продюсер, автор-исполнитель и аранжировщик в одном из своих постов в микроблоге рассказал поклонникам историю о своих детских заработках, покупках двух велосипедов и их угоне прямо от подъезда дома, где тогда жил будущий музыкант. Это повествование вызвало массу откликов со стороны Интернет-пользователей и мужчина решил не останавливаться на достигнутом и опубликовал очередную историю, на этот раз связанную с мопедом. «После неудачного опыта с велосипедом, я не успокоился и начал мечтать о мопеде. Опять зарабатывал всё лето, купил. Сел на него, катался весь день, а вечером попал под троллейбус. Переломал все руки — ноги… Мопед был в кашу. С тех пор моя двухколесная история была закрыта навсегда. Но, честно говоря, тогда это всё не казалось таким страшным и сильно обидным — воспринимал больше как урок. Интересно, а какая у вас была самая большая мечта детства, помните?»

Поклонники Фадеева, прочитав эту публикацию, с удовольствием принялись писать ему и о своих давних желаниях. Причем вариантов оказалась просто уйма: от собаки и полета в космос, до выхода замуж за Филиппа Киркорова и мира во всем мире. Правда, некоторые из подписчиков артиста все же больше внимания уделили его рассказу и стремлению к исполнению задуманного. «Вот вы до сих пор не просите, а сами делаете» «Согласна! Когда ты юн и уже зарабатываешь на свою мечту — это большая гордость! Ты крут в эти моменты!» «Уважаю таких людей!» «Мопед меня добил просто!» «Какой вы интересный!» «Макс чудит!» «Макс, я под впечатлением! В этом проглядывается характер!» «Ужас какой!» Что интересно, прочитав эту публикацию, некоторые подписчицы Фадеева заявили, что в лишний раз убедились в справедливости шутливой фразы о том, что мужчина — это случайно выживший мальчик, а Максим — яркое тому подтверждение.

А недавно Максим представил на суд слушателей свою новую композицию. Но его последнее творение пришлось по вкусу далеко не всем, и тогда Фадеев поспешил объяснить, что он хотел донести своей новой песней.