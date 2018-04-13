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И в холод, и в жару: как круто отметить праздник в любое время года в шатре клуба Avrora Spa
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И в холод, и в жару: как круто отметить праздник в любое время года в шатре клуба Avrora Spa 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Рассказ свой мы начнем с места расположения шатра, а именно с загородного клуба отдыха Avrora Spa, который находится в живописном районе на Дмитровском шоссе всего в 20 км от МКАД. Там ты можешь не только снять роскошный коттедж для проживания, но и посетить большой спа-комплекс с бассейном, баней, хаммамом, а также весело провести время за спортивными играми.
Если же ты собираешься отправиться в загородный клуб с детьми, тебе не придется беспокоиться о том, чем их занять. Детям тоже будет весело. На территории Авроры располагается современная детская площадка, а профессиональный аниматор проводит бесплатные мастер-классы по лепке из соленого теста, валянию из шерсти, созданию искусственных цветов, выпеканию печенья. Дети могут спокойно гулять на охраняемой территории и кататься на велосипеде. Спокойный отдых обеспечен!
Частью клуба и его гордостью является впечатляющий шатер площадью 320 квадратных метров, который отлично подойдет для того, чтобы организованно и с комфортом отметить праздник на природе. Этот шатер особенный! Его конструкция полностью адаптирована к капризной московской погоде. Неожиданный дождь, похолодание, сильный ветер или тропическая жара не нарушат план твоего торжества. Шатер оснащен отоплением и кондиционерами, благодаря чему устраивать праздники там можно в любое время года. Согласись, это большой плюс! Ко всему прочему шатер декорирован белой вуалью, что придает помещению визуальную легкость и создает простор для фантазии дизайнера или декоратора.
К слову, устроить шикарный банкет и позаботиться о том, чтобы все «прошло как по маслу» тебе помогут настоящие профессионалы, работающие в Авроре. Так что ты можешь ни о чем не беспокоиться и просто наслаждаться праздником.
Кроме всего вышеперечисленного, шатер станет отличным вариантом для тех, кто хочет провести выездную регистрацию брака и сделать из своей свадьбы изысканную церемонию в духе романтических американских фильмов. Поляны с классическим газоном украсят любое торжество и станут хорошей площадкой для проведения различных активных мероприятий во время, например, тимбилдинга или корпоратива.
Чтобы у тебя не осталось абсолютно никаких сомнений, отметим, что аренда такого шатра обходится столько же, сколько и аренда простого шатра аналогичной площади. А это притом что обычные шатры не оснащены ни кондиционерами, ни отоплением. К тому же довольно часто под мероприятия арендуют клуб целиком, чтобы гости смогли спокойно отдохнуть в шатре, а после с комфортом провести ночь в одном из 80 номеров Avrora Spa!
Контакты:
Сайт: http://avroraspahotel.ru  Телефон: +7 (495) 125-23-73  Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:пресс-служба, Shutterstock
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