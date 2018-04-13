Один дома: 5 умных гаджетов для тех, кто остался дома в полном одиночестве

1 Позвони мне, позвони: гаджет, мотивирующий на общение

Симпатичный робот по имени Фробо — гибрид игрушки-тамагочи, голосового помощника и трекера активности, правда, не физической, а социальной. Робокот с забавной мимикой анализирует данные об уровне шума и освещённости в помещении и интерпретирует их. Фрибо заметит, если хозяин вернулся домой, включил свет или затеял уборку — и тут же отреагирует на происходящее, отправляя соответствующие сообщения контактам пользователя из назначенного списка друзей. Ответить на сообщение можно в мессенджере или, если достаточно короткой реакции-эмодзи, просто похлопав в ладоши. Фрибо «переведёт» ваши аплодисменты в подбадривающее текстовое сообщение и отправит его другу.

Разработчики Фрибо, учёные из Южной Кореи, главной задачей гаджета видят налаживание общения между людьми, которые в последнее время становятся всё больше разобщены.

2 Наряди пенёк — будет паренёк: виртуальный мужчина для защиты одиноких женщин

Японский проект «Мужчина за занавеской» — это простой и действенный способ обезопасить квартиру одиноких людей, в первую очередь, женщин, от воров и прочих недоброжелателей.

Достаточно установить приложение на смартфон, подключённый к проектору, и направить изображение на задёрнутые шторы. И в окне появится силуэт мужчины, занимающегося домашними делами.

Всего записано 12 движущихся изображений. Виртуальный мужчина читает газету, сидит за компьютером, тренируется и убирает квартиру. Причём выглядит так реалистично, что проверить, не голограмма ли он, жулики вряд ли отважатся. Да и самой хозяйке дома на такого красавца, пусть даже только на его силуэт, приятно посмотреть.

3 Говорящий графин: для тех, кто уже спросил у ясеня и тополя и теперь ищет новых собеседников

Не так давно мы рассказывали об умном штопоре. Теперь настал черёд умного графина. Компания Jim Beam выпустила лимитированную партию графинов Jim, управляемых голосовыми командами. Конечно, это скорее промо-акция, чем разработка, предназначенная для облегчения быта. Но акции настолько забавная, что вполне заслужила место в нашем рейтинге оригинальных гаджетов.

Джим не только по первому требованию сам наливает напиток в бокал (принцип действия, реакция на голосовую команду, схож с работой умных колонок), но и поддерживает непринуждённую застольную беседу. Выбор тем, увы, ограничен, но для создания дружелюбной застольной атмосферы вполне достаточный: погода (по мнению Джима естественно, как раз располагающая к бокальчику-другому содержимого графина), а также любопытные факты из истории марки и виноградарства. «Умные» опции работают в течение полугода, а потом — графин становится просто графином.

Мы в свою очередь напоминаем о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Зато поговорить с графином о погоде вы можете без малейшего риска для здоровья. 4 Одеяло убежало? Гаджет для быстрой смены пододеяльника

Быстро и ловко сменить пододеяльник — задача для двоих (или для одной профессиональной горничной, но новый гаджет, очевидно, предназначен не для неё). Одеяло так и норовит перевернуться, выскочить из уголков и распределиться неуютными комками.

Hopoli — приспособление для быстрой смены пододеяльника, сконструировано предельно просто, впрочем, как и всё гениальное.

Два крючка с прищепками особой конструкции крепятся на дверную раму, заменяя пару дружеских рук. Несколько движений, и одеяло уже на своём месте. По завершении процесса смены постельного белья Hopoli можно использовать как крючки для одежды.

5 Снимите это немедленно: селфи-дрон для съемки с разных ракурсов

Складной миниатюрный дрон Moment Drone — идеальный фотограф. Он безмолвно и неотступно будет следовать за вами и ни на секунду не выпустит из объектива 12-мегапиксельной камеры с разрешением 4 К и электронной стабилизацией изображения.

Аккумулятора хватает на 15 минут полёта. Его заряда вполне достаточно для фотосессии или съёмки видеоролика с вами в главной роли. Система распознавания лиц позволяет ему не потерять хозяина даже в толпе, а GPS при потере сигнала или низком заряде аккумулятора вкрнёт дрон прямо в руки хозяина.

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