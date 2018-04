Арина Мовсисян, Nail Sunny: «Нужно быть на 10 шагов впереди конкурентов» 

Nail Sunny — сеть нэйл-арт салонов номер один в России, о которой пишут не только российские СМИ, но и зарубежная пресса (BBC, Cosmopolitan US, The Sun, Metro, Buzzfeed, The Hollywood Unlocked, Daily Mail UK, InStyle US, Seventeen, Fox News , Voice.Fi, Elle , Glamour, E-Channel). У Instagram-аккаунта проекта более 1,5 миллиона подписчиков, а салон ежедневно посещают 800 клиентов. Соосновательница и владелица Nail Sunny, одна из сестер Мовсисян — Арина, рассказала о том, как все начиналось, как за 5 лет создать настоящую империю красоты и откуда черпать идеи, благодаря которым удается быть на 10 шагов впереди.