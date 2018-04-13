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Американец заснял нашествие сов и прославился
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Американец заснял нашествие сов и прославился 

Lenta.ru 1 час назад
Пользователи соцсетей посмеялись над профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майклом Ленсом (Michael Lens), который опубликовал в Twitter фотографию с совами, сидящими на окне его кабинета.
Мужчина рассказал, что хищные птицы родились на подоконнике его коллеги несколько недель назад, и с тех пор они там обосновались. Судя по фотографии, совы нередко наблюдают за происходящим в кабинете.
Снимок быстро набрал популярность в соцсети: им поделились более 36 тысяч человек за день. В комментариях пользователи удивились нежданным «коллегам» профессора, а также принялись подшучивать над ним. «Кому-то в вашем офисе исполнилось 11 лет?» — поинтересовался один из них, намекая на произведения о «Гарри Поттере», где волшебникам этого возраста приносили письма совы.
«Разве мы не будем говорить вот об этой?»
«Посмотрите на их морды! «Мы знаем, что ты смотришь порно, Грег»»
«Эти совы тихо обсуждают твою продуктивность»
«А, они смотрят на человеческое сафари/зоопарк. Неплохо, причем это тоже бесплатно!»
Ранее в сети прославился британский комик, который в красках пересказал монолог сына при встрече с крапивой. Сорняк обожог сыну руки, после чего тот выдал настоящее произведение поэтического искусства.
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