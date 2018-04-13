«Умный браслет» отпугнет от женщин бандитов

Инженеры из Университета Алабамы в Бирмингеме (США) создали браслет, который защитит в случае нападения, пишут «Вести».

«Если вы звоните 911, используете приложение или устройство аварийного оповещения, каждый из этих инструментов требует нажатия кнопки, чтобы вызвать помощь. Часто это просто невозможно, когда происходит насильственный акт или если человек находится в бессознательном состоянии в результате нападения», — говорит член исследовательской группы Рагиб Хасан.

Руководствуясь этим соображением, ученые разработали смарт-браслет, который определяет по ряду признаков, что на его владельца напали.

При создании браслета авторы разработки использовали множество датчиков, которые анализируют движения носителя, в том числе микроконтроллер с гироскопом, акселерометром, датчиками температуры и давления, GPS и микрофонами. Набор датчиков позволяет браслету постоянно отслеживать активность пользователя и жизненно важные признаки. Он также может определять, стоит человек или лежит, отличает обычные движения от спонтанных и более резких.

Обнаружив угрозу, браслет тут же подключается к смартфону пользователя через Bluetooth и отправляет сообщение с координатами местоположения экстренным службам. Кроме того, браслет выдает громкий звуковой сигнал, что должно привлечь внимание окружающих и отпугнуть злоумышленника.

Разработчики полагают, что такое устройство также пригодится инвалидам и пожилым людям в случаях, когда им срочно требуется помощь.

Ранее сообщалось, что компания Nokia представила «умную» куртку для спасателей, пожарных и сотрудников правоохранительных органов. Куртка оборудована сенсорами и датчиками, которые контролируют жизненные параметры владельца: пульс, давление, насыщенность крови кислородом, температуру тела и прочее. Кроме того, изделие способно предупреждать хозяина о показателях его жизнедеятельности.

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