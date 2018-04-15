Руслан Белый: «Татары и башкиры даже чак-чак между собой никак поделить не могут»

В это воскресенье, 15 апреля, на канале ТНТ выйдет очередной выпуск нового проекта юмориста Руслана Белого «Комик в городе», где речь пойдёт об Уфе. Шоумен приезжает со своей съемочной группой в российские города, знакомится с их особенностями, общается с жителями, а затем в шуточной форме делится впечатлениями на творческом вечере.

— Руслан, не кажется ли вам, что рискованная затея — рассказывать людям о них же смешные вещи, разве нет?

— Зато интересно, как люди реагируют на юмор о себе. Я все-таки комик с достаточно хорошим чувством самоиронии. И надеюсь, что у других с этим чувством все в порядке. Но посмотришь вокруг и понимаешь: люди стали оскорбляться и обижаться поголовно. И ты должен извиняться непонятно за что.

— Программа будет развивать у страны чувство юмора и самоиронии?

— К сожалению, может случиться и так, что количество людей, у которых мы разовьем эти чувства, будет несопоставимо мало по сравнению с тем количеством людей, которых мы обидим… Обидеться на шутку может кто угодно. Я сейчас жду, как проект воспримут телезрители. Живым бы остаться вообще. (Смеется.)

— Шутки про один город будут интересны в другом?

— Мы ведь шутим не только для жителей того или иного города, но и для широкой телеаудитории.

Лучше всех, по мнению комика, над собой смеются в Волгограде

— Какой из городов показался вам самым самоироничным?

— Волгоград. Там очень непростые бытовые и социальные условия. Если верить информации в интернете, город возглавляет почти все негативные рейтинги. Но по факту это был один из лучших концертов. Клуб на тысячу человек забился полностью, народ классно реагировал.

— А самый тяжелый зритель где?

— В Тюмени. Как раз там нормальный, даже хороший уровень жизни, это касается зарплат, дорог, чистоты в городе… А народ, знаете, приходит с таким настроением: «Ну, давай, давай, шути. Чего там у тебя?» Но смеялись все. Мы нигде не накладываем ни смех, ни аплодисменты, так что реакция настоящая.

— С какими стереотипами вам пришлось попрощаться при изучении страны изнутри?

— Я всегда думал, что Ростов-на-Дону — столица казачества. Приехал, спел соответствующую песню, но зрителям было плевать. Видимо, это явление все-таки больше распространено в области, чем в самом городе. Зато я выяснил, что Казань негласно соревнуется с Уфой. Татары и башкиры даже чак-чак между собой никак поделить не могут.