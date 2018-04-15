Спасающий собак блогер из Нижневартовска стал звездой Сети

Молодой человек из Нижневартовска, спасающий бездомных собак, обогнал по популярности в Сети звезд шоу-бизнеса. Подробнее — корреспондент телеканала «МИР 24» Сергей Поляков

Он подобрал спаниеля, когда у пса было воспаление на лапе размером с теннисный шарик. Даже спустя месяцы благополучной жизни уличное прошлое собаки порой внезапно напоминает о себе…

В этом доме одна собачья судьба тяжелее другой.

«Мы ему зашили глаза», — рассказывает Александр Мезенцев историю другого своего питомца. Пес по кличке Бим получил удар бутылкой по голове, осколками посекло морду. Голодную, ослепшую дворнягу сперва приютила пенсионерка, у которой на содержании уже были 20 кошек и три десятка собак. Женщина заботилась о них, как могла.

«Пес очень ласковый, он мне сразу дал лапу. Худой, грязный, на метровой цепи, он у бабушки на даче жил. Практически никакого ухода не было, и вот он слепой влачил там свою жизнь», — говорит Александр.

Непростые, иногда шокирующие истории о животных Александр снимает на видео и выкладывает на своих аккаунтах в Интернете. Количество просмотров переваливает за 10 миллионов.

Блоги смотрят семьями. Пишут: «Мои дети очень любят тебя, Саша. Смотрим твои видео всей семьей, и теперь я точно знаю, что мои дети никогда не обидят животное. Что они будут добрее и друг к другу, и к животным».

Слава и деньги его не интересуют. Доходы от рекламы он тратит на помощь животным и мечтает сделать мир добрее.

За время своего волонтерства Александр помог десяткам собак. Собирал деньги на лечение, еду, искал новых хозяев. Но герои его сюжетов — не только животные: врачи-ветеринары, волонтеры и просто неравнодушные люди.

Истории грустные, но свой аккаунт в YouTube Александр назвал «Веселая собака». Чтобы показать: даже после страшных травм и бездомной жизни животные могут быть счастливыми, если подарить им любовь и внимание.

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