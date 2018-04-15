Мобильные цветники — для тех, кто хочет перемен в саду

Мобильные цветникиПолюбопытствовав, какими секретами делятся в этом конкурсе его участники, и ознакомившись с номинациями, я решила: «Мне тоже есть о чем рассказать!»

Человек я очень подвижный, мобильный, люблю «ветер перемен», с чем и связан мой «секретик». Слава Богу, что каждую неделю я не говорю мужу: «Давай переставим мебель, дорогой!». А на даче обожаю менять антураж. А еще люблю популяризировать все новое, о чем узнала сама. Так вот, я расскажу всем о мобильных цветничках.

Я уверена, что практически у всех семидачников кроме стационарных цветников есть посадки в кашпо, корзинах, во всевозможных вазонах и ящиках. У меня их с каждым годом все больше, потому что я поняла их неоспоримые достоинства для моей дачи.

Первое: ими можно задекорировать плановую или неожиданную проплешину в цветнике. Например, отцвели тюльпаны, пропала до осени листва у безвременников, погибла вдруг высаженная рассада и так далее… И тут спасают мобильные цветнички.

Второе: уже в начале августа в нашей местности могут быть ранние заморозки, и однажды утром вместо шикарных цинний ты видишь черноту. Опять спасают цветники-путешественники. Они-то не замерзнут, потому что я прячу их в теплицу!

Третье: таким, как я, неугомонам, просто хочется перемен, и этого можно достичь с помощью передвигания (нет, не мебели), а мини-клумбочек! А теперь много фотографий:

Цветочный паровозик.

Веселый паровоз может переехать на место замерзшей «ленты» из цинний.

Велосипед моих внуков.

А велосипед я перекачу туда, где мне вдруг захочется «изюминки».

Облачко немезии в кашпо.

Это кашпо не случайно стоит у прудика: оно спрятало место пропавших на время безвременников. Горшочков с колеусами (смотри за фонтанчиком) было этим летом несколько, и они декорировали места, где пропадали яркие акценты.

Бывшая тачка.

Конечно же, остов от старой тачки не мог быть выброшен. Это очень мобильная клумбочка: куда хочу — туда качу!

Подарили мне трехэтажное кашпо.

Украшает оно центр двора, стоя на столе-пне.

Трехъярусный парад петуний.

А еще на видном месте во дворе есть постоянное «гнездо» для гераней.

"Геранное гнездо"

В середине августа пересадила я герани в рассадный ящик и отдала в школу, где работает доченька. Опустело, почернело «гнездо» — некрасиво. Разобрала я трехъярусное кашпо и поставила вместо гераней! Ура! Опять красиво! (жалко, но фото нет).

Клумба-табурет.

Цветы в старом табурете меняются каждый год, и он кочует по всему двору, так же, как и три корзины. А с веселого грузовичка можно снять кузов и отдать поиграть приехавшему в гости внуку.

Мы едем, едем, едем.. !

Вот такой у меня «секрет на весь свет» с мобильными цветниками. Надеюсь, что он понравился вам, дорогие «семидачники», и будет полезен тем, кто любит перемены или «дачничает» в зоне рискованного земледелия.