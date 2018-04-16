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Ее дочь была потрясена, когда она узнала этого мужчину. Но никогда не ожидала, что это когда-нибудь случится!
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Ее дочь была потрясена, когда она узнала этого мужчину. Но никогда не ожидала, что это когда-нибудь случится! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды к двери подошел сумасшедший бездомный парень, и мы собирались закрыть перед ним дверь, но мама увидела его и закричала:
«Эй, Юджин!» Она знала его имя! Затем она побежала на кухню, положила в сумку всевозможные продукты, и принесла ему.
После того, как он ушел, мы спросили маму, почему она дала ему столько еды. Она сказала нам:
«Вы никогда не знаете, как Иисус будет выглядеть, когда он появится».
Она всегда говорила, что это была духовная вещь. Тогда вы знаете, что произошло? Два месяца спустя тот самый человек появился на ступеньках нашего крыльца, подстриженный и в костюме. И у него был конверт с деньгами для моей матери.
«Миссис Рози всегда верила в меня!», — сказал он.
Я никогда этого не забуду! Его звали Юджин. Моя мама научила меня лучшему способу помочь кому-то: вы их не исправляете, мы не можем исправить людей, вы просто идете с ними на пути к выздоровлению.
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