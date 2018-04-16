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Складная укулеле Astro уместится в кармане одежды
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Складная укулеле Astro уместится в кармане одежды 

TechCult 5 часов назад
Фото: TechCult
Укулеле — маленькая четырехструнная гавайская гитара. Ее размеры колеблются от 53 до 81 см. Команда итальянского стартапа Astrо уверена, что даже 53 см — это много, тем более, когда речь идет о багаже, где все уложено предельно компактно. Начнем с того, что в отличии от классической деревянной укулеле-сопрано, Astro — электронный инструмент. Его размеры в сложенном виде составляют 28 х 10 х 6 см (длина, ширина, толщина), что позволяет уложить устройство в карман рюкзака, куда обычно помещается пол-литровая бутылка с водой. В «боевом положении» габариты Astro увеличиваются до 55 х 15 х 4 см.
Гриф складывается (переламывается) пополам с помощью специального шарнирного механизма и плавающего моста без необходимости снимать натянутые струны. Astro изготовлена из дерева и пластика ABS, а гриф отделан красным деревом.
Инструмент изготовлен в двух версиях — акустическая модель Astro А, которая выдает громкость до 50 дБ и электрическая Astro E. На корпусе для большего удобства предусмотрены 2 «крыла». Создатели электронного укулеле разрабатывают специальное приложение — Contemporary Astro, которое позволит музыканту записывать свои композиции, изменять их и делиться ими с друзьями.
Укулеле Astro Е можно найти и приобрести на Kickstarter за 149 евро, а акустическую модель А за 169 евро.
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