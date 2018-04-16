Ещё
Умный велосипедный фонарик следит за проблемами на дороге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умный велосипедный фонарик следит за проблемами на дороге 

TechCult 3 часа назад
Фото: TechCult
Джейк Томпсон, студент факультета дизайна университета Сассекса и заядлый велосипедист, разработал гаджет, который поможет превратить байкеров из участников дорожного движения в его контролеров. Он назвал свое ноу-хау «Flares» и оформил в виде обычного фонарика на руль велосипеда. Устройство дает пучок света в 300 люмен на 2,5 часа при полной зарядке, плюс имеет несколько экономичных режимов. Но главное — три кнопки на наружной стороне гаджета. Первая кнопка нужна для сигнализации о выбоинах, колдобинах, разбитых бордюрах, трещинах в асфальте и т.д. Все, что связано с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна, даже если речь идет о частично стершейся разметке. Вторая кнопка отвечает за опасности на дороге, вроде слишком близкой проезжей части. Третью же надо нажимать, если велосипедист оказывается на сложном, опасном и неудобном перекрестке.
При нажатии на кнопку система автоматически передает отметку на смартфон владельца с GPS на борту и прикрепляет к ней геотег. После поездки пользователь волен отредактировать список жалоб, добавить комментарии и советы, после чего загрузить их на специальный сайт, для привлечения внимания общественности.
Томпсон вдохновился аналогичным проектом в Дании, где раньше прочих в Европе поняли, что юркие и легкие велосипедисты более чувствительны к проблемам инфраструктуры. Им проще собирать информацию о дорожных бедах, подкрепленную фактами, от которой чиновникам будет труднее отмахнуться. Пока технология Томпсона работает в тестовом режиме, но он планирует создать полноценный сервис в ближайшее время.
TechCult: последние новости
Складная укулеле Astro уместится в кармане одежды Project Zanzibar переносит любимые детские игрушки в цифровой мир Экстремальный спасательный поплавок мгновенно надувается при контакте с водой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила20
Ученые восстановили ДНК египетских мумий
На шлеме астронавта разглядели странное существо63
Тест: переживете ли вы конец света?17
Бермудский треугольник: тайна наконец-то разгадана126
Видео
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
03:26
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
Люди
01:49
Свадьба зомби попала на видео
Безумный мир
00:31
Схватку вопящих коал записали на видео
Безумный мир
03:27
На шлеме астронавта разглядели странное существо
Безумный мир
00:36
Уставший от зимы косит снег газонокосилкой
Безумный мир
00:57
Кошка устроила шоу в мясной лавке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение