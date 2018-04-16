Умный велосипедный фонарик следит за проблемами на дороге

Джейк Томпсон, студент факультета дизайна университета Сассекса и заядлый велосипедист, разработал гаджет, который поможет превратить байкеров из участников дорожного движения в его контролеров. Он назвал свое ноу-хау «Flares» и оформил в виде обычного фонарика на руль велосипеда. Устройство дает пучок света в 300 люмен на 2,5 часа при полной зарядке, плюс имеет несколько экономичных режимов. Но главное — три кнопки на наружной стороне гаджета. Первая кнопка нужна для сигнализации о выбоинах, колдобинах, разбитых бордюрах, трещинах в асфальте и т.д. Все, что связано с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна, даже если речь идет о частично стершейся разметке. Вторая кнопка отвечает за опасности на дороге, вроде слишком близкой проезжей части. Третью же надо нажимать, если велосипедист оказывается на сложном, опасном и неудобном перекрестке.

При нажатии на кнопку система автоматически передает отметку на смартфон владельца с GPS на борту и прикрепляет к ней геотег. После поездки пользователь волен отредактировать список жалоб, добавить комментарии и советы, после чего загрузить их на специальный сайт, для привлечения внимания общественности.

Томпсон вдохновился аналогичным проектом в Дании, где раньше прочих в Европе поняли, что юркие и легкие велосипедисты более чувствительны к проблемам инфраструктуры. Им проще собирать информацию о дорожных бедах, подкрепленную фактами, от которой чиновникам будет труднее отмахнуться. Пока технология Томпсона работает в тестовом режиме, но он планирует создать полноценный сервис в ближайшее время.