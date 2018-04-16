7 монстров, которых можно встретить в наши дни (но это не точно)

Кто живет в кинотеатрах? Супергерои, крутые ребята, избранные всех сортов и, разумеется, монстры.

В апреле большие экраны оккупировали сразу две разновидности страшил: зверские из «Рэмпейдж» и таинственные из «Тихого места». Современный зритель может найти любую «пугалку» на свой вкус — кошмарность внешнего облика монстров ограничивает только фантазия и бюджет художников.

Но когда фильм заканчивается, встает вопрос — а насколько реальна возможность встретить вживую одного из родственников киношного монстра? Всех драконов уже закололи, пришельцы вроде бы пока не прилетели, но наш мир по-прежнему полон загадок.

Playboy собрал 7 самых популярных чудовищ, в которых верят в интернете.

Лох-несское чудовище

О Несси написано столько, что она просто не имеет права не быть настоящей. Впервые упоминание о монстре из шотландского озера появилось еще в VI веке, и на сегодня «свидетельств очевидцев» уже более тысячи.

Ученые исплавали озеро вдоль и поперек, отправляли на дно роботов и смотрели на воду с неба. Чудище не нашли. Но и не смогли доказать его отсутствие. Так что владельцы окрестных отелей продолжают заманивать туристов, желающих попытать удачу и взглянуть то ли на древнего динозавра, то ли на плывущее бревно.

Йети

Авдошка, алмасты, голуб-яван, йети или просто — снежный человек. Этот дальний родственник современных людей, у которого нет смартфона и кед, но есть волосы по всему телу.

Промежуточное звено эволюции между нами и обезьянами встречают с завидным постоянством во многих уголках планеты. Чисто теоретически, эти загадочные «граждане мира» и правда могут тихо и спокойно жить в горах и не постить свои будни в инстаграм. Но чисто практически, кажется подозрительным то, что за столько лет все свидетельства о встречах с йети очень плохого качества.

Чупакабра

Имя чупакабры переводится как «козий вампир», и раз она специализируется на столь непривлекательном животном, то и внешне мало похожа на красивых кровососов из Голливуда.

Специалисты по этому монстру из Мексики говорят, что она бывает от 70 сантиметров до двух метров в длину. Ее туловище покрыто наростами и шипами, во рту — длинные острые клыки, а на лапах — перепонки. Кто-то считает, что она умеет летать, кто-то — что она прыгает, как кенгуру. А кто-то — что ее не существует.

Кракен

Любишь есть кальмары с пивом? Только представь, сколько закуски могло бы получиться из кракена — гигантского кальмара, который, по описаниям очевидцев, размером с «плавучий остров». Кракен был пугалкой моряков несколько веков подряд, заработав себе дурную репутацию крушителя кораблей.

Но современные ученые настроены весьма скептически и утверждают, что при таких размерах любое существо было бы разорвано на куски волнами даже в слабый шторм. Поэтому кракен — это, скорее всего, скопление гигантских кальмаров. Которые на самом деле всего 15 метров в длину. И чего их бояться?

Ктулху

Иногда так бывает — придумают шумеры бога. Пройдет несколько сотен лет, в 1928 году писатель напишет про него книжку. А потом, спустя еще 80 лет, от него сойдет с ума рунет. Древнее божество спит на дне Тихого океана, никого не трогает, но может управлять человеческим мозгом. Непонятно, правда, зачем ему это, но страшно.

В 2006 году Ктулху был так популярен, что пользователи Яндекса даже спросили у Путина, что он думает о возможности пробуждения страшного зла. Президент сказал, что с подозрением относится «ко всяким потусторонним силам» и планами вероятной стратегии отпора на случай нападения делиться не стал.

Гигантская анаконда

Кадр из фильма «Анаконда»

Не знаем как ты, но лично мы бы испугались даже самого милого кролика, если бы он был 30-метровым. А вот перспектива встретить анаконду такого размера кажется особенно неприятной.

Слухи об очень большой змее долго и упорно живут в Амазонке, и до сих пор, учитывая бурную растительность местности, проверить их трудно. Да и не хочется. Отдельное спасибо американским киношникам, снявшим целых пять частей о кровожадной рептилии. Как будто нам было недостаточно ее миниатюрной копии, которая ест свиней, собак и даже однажды съела мальчика.

Чудище из Персидского залива

В 2013 году по Персидскому заливу проплывал иранский военный корабль. Ничего необычного. Небо, море и нечто в воде. Отважные моряки подумывали поймать «чудо-юдо» и рассмотреть поближе, но в итоге ограничились видеоохотой.

Поэтому на растерзание ученым монстр так и не достался, а в интернете до сих пор выдвигаются теории о том, что это было — жертва мутаций или экспериментов, древняя тварь или опять инопланетяне? А ты как думаешь?