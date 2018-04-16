Почему мужчины быстро теряют интерес

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Сначала он пламенем от вас загорался, следы на асфальте целовал да у монитора часами сидел, чтобы отловить ваше появление в Cети, а потом — раз, и неведомая сила задула его фитиль. Отвечает на сообщения с неохотой и не сразу, постоянно переносит встречи и уверенно находит более важные дела для своего досуга.

Причина №1: «Без меня меня женили!»

Его отпугнуло ваше слишком явное желание выйти замуж. Есть девушки, которые очень мечтают о браке — найти того самого, с кем семью по камешку выстраивать можно будет. Поэтому стоит ни-о-чем-еще-не-подозревающему кандидату только появиться на горизонте, как он тут же получает статус потенциального мужа. Симпатичный, широкоплечий, работа имеется — считайте, все, проверку всеми испытаниями кандидат прошел. А все остальные качества и достоинства потенциальная невеста припишет ему уже сама: в ее глазах он и добрый, и порядочный, и заботливый, да и по всем показателям видно, что будет отличным отцом.

Такая ситуация представляет собой комичную картину, где охотник только начистил ружье, глянь — а дичь, упав с неба, уже сама себя от перьев очистила, на шампур наскочила и как давай жариться. Мужчина амбициозный и волевой от такой девушки убежит без оглядки. Влюбиться он явно не успел, да и шанса вы ему не предоставили, а напор такой его сразу же сломит — двум тягачам в одном доме не место.

Причина № 2: «Досрочная верность»

Бывает, что девушка пытается перехватить инициативу на более поздних стадиях отношений, когда вроде уже даже в кино обнимались и за ручку ходили, а потому и хозяйкой чувствовать себя уже можно. «Ваня, я ваша навеки», — признается она мужчине своей мечты, и начинается: звонит ему постоянно и о здоровье его каждые пять минут справляется, и не дай бог ему в трубку случайно кашлянуть — она тут же на пороге его работы с сиропчиком лечебным и горячим куриным бульоном появится. При этом за лайками и подписками в его соцсетях следит, комментирует его фотографии исключительно сердечками и подписями «мой». Афиширует отношения всеми доступными способами, порой подключая ревность и бдительность — такую же досрочную. А заодно громко отказывает всем остальным потенциальным поклонникам, сообщая суженому: «Я-то свой выбор давно сделала, а ты?»

Синдром досрочной верности мужчинами ощущается как затянутый на шее галстук: чует потенциальный кандидат для похода в загс всеми фибрами, как его пытаются втянуть во что-то очень серьезное, крайне ответственное и потому пугающее. Бесконтрольный напор — отбирание личной территории под лозунгом «“Мы” вместо «я»» — слишком контрастен. Девушки-то нынче не из пушистых котят сделаны, если надо — даже из-под закатанного асфальта достанут и в бомбоубежище, где телефон не ловит. И вот рушится она на него всем своим весом и амбициями будущей жены: как тебе не стыдно, я для тебя все-все на свете делаю, а ты не готов к серьезным отношениям?

Причина № 3: «Красная зона отношений»

Засыпать в обнимку с телефоном, мгновенно отвечать даже на дурацкие смайлики и быть всегда готовой — еще одна ошибка, которую часто совершают девушки. Уходят в красную зону «лишь тобой одним дышу» и забывают, что вокруг течет жизнь привычного порядка — с делами, обязательными для исполнения. Но очень хочется быть в режиме 24/7 рядом с ним, а потому урезает она смело фитнес, встречи с друзьями, кино с мамой и сидит ждет очередного свидания.

Но мужчине такая самоотдача не присуща. Он никогда не меняет своих привычных планов, а розовый туман романтики легко разгоняет приоритетами, понимая, что будет время — встретимся, в чем проблема-то?

Исход такой love story вполне предсказуем. Выбор за той, что не хватает трубку так, словно целый день сидела на телефоне, за той, что игнорирует, потому как на лыжах гоняет или итальянский зубрит.

Так как же себя вести?

Не стоит укладывать рельсы собственными силами, да еще и в ущерб себе, чтобы ленивый локомотив по ним проехал. Ваша задача — сидеть в вагоне в полном комфорте и указывать путь, а мужчина уж пусть сам думает, как лес побыстрее прорубить, рельсы уложить да привезти вас в пункт назначения, да так, чтобы вы согласились идти дальше по жизни вместе.

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