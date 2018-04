«Подъём» с Сергеем Доренко от 16 апреля 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 40 минут. Понедельник, 16 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москва! Дарья Кнорре — ведущая этой программы.

Д. КНОРРЕ: И Сергей Доренко. Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Чёртов город, в какой-то дымке! Говорят, что это он горит, этот чёртов город.

Д. КНОРРЕ: В принципе, на горизонте видно.

С. ДОРЕНКО: Можно я вам расскажу чуть-чуть: 500 млн человек или 550 млн человек населяют Европу вне России.

Д. КНОРРЕ: Это вчерашний закат из нашего окна, потрясающий.

С. ДОРЕНКО: Потрясающий.

Д. КНОРРЕ: А сейчас ужасно.

С. ДОРЕНКО: 500 или 550 млн человек населяет Европу вне России, европейское сообщество. Когда вы посмотрите на Европу, это микроскопическое местечко, микроскопический полуостров Евразии, и там 550 млн У нас 17 млн кв. км, нас 145-146 млн (по-разному), и мы умудрились уделать 17 млн кв. км. Вы обратили внимание на наш талант? Потому что мы гадим себе под ноги.

Д. КНОРРЕ: Мы кучкуемся.

С. ДОРЕНКО: Кучки мы производим, кучки, мы гадим себе под ноги. Расставив чуть-чуть коленки раз, и гадим.

Д. КНОРРЕ: Кучки в «Кучино».

С. ДОРЕНКО: Мы гадим себе под ноги, мы такая цивилизация. Мы взяли 17 млн у истории, у земли мы взяли 17 млн кв. км и их уделали.

Д. КНОРРЕ: Ну, не все, мы же не везде живем.

С. ДОРЕНКО: Не везде. Но везде, где мы есть, брошенная техника, гниющие шины, свалки, помойки.

Д. КНОРРЕ: Гниющие заводы.

С. ДОРЕНКО: Разваливающиеся самолеты. Вы знаете, да, не долетел самолет. Наш самолет стал разваливаться по пути.

Д. КНОРРЕ: Фюзеляж.

С. ДОРЕНКО: Куски фюзеляжа отлетели, но он приземлился тем не менее. Из Петербурга прилетел самолет без кусков фюзеляжа. Сейчас я прочитаю вам. Я не хочу быть голословным, я хочу вам прочитать: летевший из Петербурга в Москву самолет начал разрушаться в воздухе. По прилету обнаружилось отсутствие элементов обшивки. Обшивка отлетала. Во время осмотра лайнера сотрудники технических служб аэропорта обнаружили, что панель, соединяющая фюзеляж с частью левого крыла, разрушена и частично отсутствует. Она отвалилась во время полета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Самолет совершал рейс… Производил рейс. Чё он совершал-то? Производил рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Какой именно авиакомпании принадлежит лайнер, не сообщается. Мы думаем, что он приземлился в Домодедово, как нам представляется, без обшивки. Кусок обшивки отлетел. Ну и что? В настоящее время специалисты проводят оценку технического состояния. Если выяснится, что имела место халатность в Пулкове, то ответственные понесут наказание.

Да всех пересажайте! Кого пересажайте, перестреляйте! Стреляйте! Ничего не поможет — вы этого не понимаете?! Ничего не поможет. Это же проблема не расстрелов. Это проблема отсутствия культуры. Культуры взаимодействия, культуры самоуважения. Эти люди себя не уважают, они себя не уважают. Поскольку они себя не уважают, то они живут по уши в дерьме. И поскольку они живут по уши в дерьме, они так и работают. Они так работают, как их культура позволяет им. Поэтому самолет разваливается в воздухе, прилетает без кусков обшивки. И это нормально.

Поэтому обстрел Луганска по «России 24» показывают, рассказывая про Сирию. Это нормально. Эти люди себя не уважают. Они себя не уважают. Поэтому они показывают Луганск, говоря «по Сирии стреляют». Ну потому что разваливается в воздухе, ну потому что они не уважают себя. Это отсутствие самоуважения.

Поэтому Москва по колено стоит в свалках, в помойках, в мерзости. Поэтому гарь. Сейчас я смотрю на небоскрёбы «Сити», они в такой дымке, что их едва видно. Над Москвой копоть, запах гари, мерзости. Мы просто себя не уважаем. Очень всё просто. Разве нет?

«Жжём траву, затем торф, ждём дожди», — говорит Жора. Жора, а кто жжёт траву, расскажите нам чуть-чуть. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Михаил, Москва. Подтверждают, вчера ездил на Шаховскую — горят поля. Сверху трава сухая, она может воспламениться от чего угодно. Бычок, выброшенный из машины, — сразу пожар на всё поле.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, она воспламеняется от зажигалок мальчиков.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Может быть. Мы спрашивали пожарных, почему они не тушат? И потом сам проверил — под травой болото, по которому ни трактор не проедете, ничего не проедет. Только если с воздуха тушить, пожарной машиной это нереально потушить. На горизонте в разных сторонах очаги пожаров, дымит конкретно.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, что палы устраивают мальчики. Мальчики — это разновидность биологической материи, живой биологии — называется мальчики. У них есть спички, зажигалки.

Д. КНОРРЕ: Я так понимаю, что это организованная группа мальчиков.

С. ДОРЕНКО: Нет.

Д. КНОРРЕ: Григорий, СПб, пишет: «Пал травы под Питером начали». Может это то, что собирают после схода снега, — листья…

С. ДОРЕНКО: Ты думаешь?

Д. КНОРРЕ: Да, теперь же собирают не по осени, а по весне.

С. ДОРЕНКО: Пейзане вредительские. А-а. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Это как раз Жора. Не говорю о локациях, но это жгут мальчики-фермеры. И самое интересное, столб огня больше десяти метров, и мужик с лопатой зимней, поскольку она удобнее — она шире.

С. ДОРЕНКО: Стоит хлопает.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Пока дорога не покажется, можно спокойно бегать курить, потому что это бесполезно. Это фермеры, которые готовятся к посевной. Это нормально. Если не считать, что есть садовые товарищества; не считая, что у нас торф. Пучков с вертолета это, конечно, не видел. Потому что он облетал и предупредил «ребята, не балуй».

С. ДОРЕНКО: Пучков же с вертолета, как вы знаете, производит крёстные ходы. Пучков вообще человек глубоко религиозный, и он возит на вертолетах священников, которые вокруг Москвы и Московской области облетают, окропляя святой водой.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вам повезло, Сергей. Вы нарисовали человека, который понимает, что черная материя есть во Вселенной. У нас электромагнитное излучение, не понятно как передается. И человек, который видит живые существа в том образе, которые ему являются. Я не удивляюсь этому. Я за крёстные ходы.

С. ДОРЕНКО: Это прекрасно. И крёстные ходы, как вы видите, выручают. Сейчас 2018 году. 2008-й, 1998-й, 1988-й. Тридцать лет назад крёстных ходов не было — и пожаров не было.

Д. КНОРРЕ: В 2010-м же были жуткие пожары.

С. ДОРЕНКО: Я и говорю, тридцать лет назад началось переустройство общества, благое переустройство: от богоборческого режима к симфонии власти мы переходим потихонечку. Надо сказать, что всё лучше и лучше становится: пожаров всё больше и больше и так далее. Я вижу просто динамику. Тридцать лет назад ни пожаров тебе, ни крёстных ходов. Сейчас крёстные ходы сколько хочешь, пожары сколько хочешь. Это примерно всё вместе развивается, и чем больше — тем больше. Прямая зависимость. Ни геометрическая прогрессия, ничего, прямая зависимость.

Мы об этом говорили с Легойдой однажды на НТВ. Господин Легойда из РПЦ МП. Он сказал, что нравы деградируют, и народ движется в некий омут морфинизма и разврата. Сейчас не помню, как он сказал, но я примерно. Единственное, что хорошо — что церковь всё время развивается и, наоборот, улучшается, ее положение в обществе всё более прочное становится. Я ему задал вопрос: господин Легойда, а почему мы на разных курсах, то есть русский народ идет вниз, а русская церковь идет вверх? Почему нас не совпало? Где мы разлучились? То есть мы идем вниз, а вы идете вверх. Почему так случилось, господин Легойда? Как бы нам сделать так, чтобы вместе за руку пойти. Например, вы вверх и мы вверх, или наоборот — вы вниз и мы вниз. Чтобы вместе. А почему так получилось?

Д. КНОРРЕ: Потому что паства отстала от церкви.

С. ДОРЕНКО: И Легойда не нашёлся, что ответить. Потому что это его слова, что народ деградирует, а церковь наоборот, слава богу, процветает. И почему они на разных курсах? А как это случилось, мы не знаем.

Где у вас воняет, рассказывайте. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте. У нас не воняет, но я хотел по поводу тридцатилетней давности.

С. ДОРЕНКО: Извините, мы потом краеведческий музей откроем небольшой, и в краеведческом музее начнем рассказывать друг другу.

Д. КНОРРЕ: Уголок тридцатилетней давности.

С. ДОРЕНКО: Да! Бывало время… Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. По поводу пожаров хотел бы вам сказать одну интересную вещь. Существуют такие моменты, когда собираются группы, и они специально ходят поджигают в каких-то регионах.

С. ДОРЕНКО: Это дети или взрослые мужчины?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это взрослые мужчины делают, и делают это, когда объявляется чрезвычайная ситуация в регионе. Текут деньги просто, и всё.

С. ДОРЕНКО: Спасибо большое. Держитесь! У вас красивейшее место на планете Земля. Красноярский край — одно из лучших, самых красивый мест.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У нас красивейшее место, но у нас отвратительная экология.

С. ДОРЕНКО: А как же у вас там сопки, река — красота.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сопки, река… В самом Красноярске дышать нечем.

С. ДОРЕНКО: Я знаю, мне рассказывали. Держитесь! 7373-94-8. Красноярск — боже, какое место! Ты не представляешь себе.

Д. КНОРРЕ: Окрестности.

С. ДОРЕНКО: До Красноярска земля наша уныла, тосклива, безвидна и пропащая.

Д. КНОРРЕ: Средняя полоса.

С. ДОРЕНКО: Вот ты едешь здесь: болота и мерзость. В хорошем смысле, я же не ругаюсь. Начиная от Смоленска, пошли туманы, болота, мерзость; болота, мерзость. Так едешь и едешь. В Башкирии оживление — красиво, красиво, красиво — отроги Южного Урала. Потом еще чуть-чуть красиво. Потом опять болота, мерзость; мерзость, болота; мерзость, болота; болота, мерзость. И приезжаешь в Красноярск. Господи, это другая планета! Как там красиво! До чего же там красиво — сопки, речки, всё это живое, всё это клокочет невероятно жизненной силой.

Русскому кинематографу (также как в Калифорнии был создан американский) нужно в Красноярск двигаться, потому что там каждую фотографию хочется целовать. Как говорил… «я создам такие картинки, которые захочется лизнуть». Красноярск — каждую фотографию хочется поцеловать.

Д. КНОРРЕ: Вы меня заинтриговали, сейчас я посмотрю картинки.

С. ДОРЕНКО: Посмотри Красноярск. Безумно красивое место! Еще всё это бесконечное, еще и еще — за сопкой сопка. Там очень красиво. Уделать такое место могли только наши прекрасные ручки, мы только могли уделать такое место. Уделать, испаскудить это мы конечно, стоит взяться, стоит захотеть. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей. Игорь, Москва. Вы знаете, деревня Саваслейка.

С. ДОРЕНКО: Да, очень хорошо знаю Саваслейку.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я там недалеко присутствую иногда летом, деревня Левино. Из-за чего там пожары стали. Раньше коровы были, и коровы всё поедали. Сейчас некому поедать траву, и это все в непоедательном состоянии жухнет. Деваться теперь куда, только сжигать надо.

С. ДОРЕНКО: А почему вы думаете, что она не сгниёт? Я например никогда в жизни не сжигаю. Свежая трава проходит эту, и эта сгнивает. Почему сжигать?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А даже, может быть, ее никто не сжигает. Сейчас такая мода пошла — бутылки выбрасывать. От того, что солнышко яркое светит (помните, лупа в детстве была), и происходит возгорание. Я слышал одно выступление нашего эколога, он говорил: как правило, пожары происходят не там, где люди, а там, где людей нет. Вы же сами говорили, что наша Россия южнее находится, а всё остальное — там люди не живут. И вот пожаров больше там, где людей нет. Это тоже феномен. Я хотел бы ваш комментарий по этому поводу послушать.

С. ДОРЕНКО: Я лично был мальчиком, я лично ходил со спичками и поджигал везде, где мог.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А ваш мальчик не ходит?

С. ДОРЕНКО: Нет, нет! Всё время арабский изучает и всё. Не ходит, не научил я его поджигать. Плохой отец! Я не передал эти знания своему мальчику. Он не поджигает. Почему? Плохой отец! Отец мало занимался воспитанием. 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Николай. Ты же не только у себя… Мы где бывали, в Антарктиде даже, правда потом нас выругали, мы почистили, многое увезли. А на Крайнем Севере, когда Владимир Владимирович посетил и увидел эти бесконечные баки после солярки и прочее, на вечной мерзлоте, из космоса очень хорошо видно.

С. ДОРЕНКО: Но потом Шойгу мусор собирал за нами в Арктике, на Новой Земле.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Собирали, да. Была кампания огромная.

С. ДОРЕНКО: Сколько-то самолетов мусора или пароходов мусора было вывезено.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Пока Шойгу не было и МЧС, масштабы были не те. Ведь чтобы получить генерала, ордена, медали и прочее, что охраняешь — то и имеешь. На чём зарабатывать можно? Только на подвигах. А подвиги нужно организовывать. Мы же не можем ждать от природы милости, мы должны своими руками это сделать.

С. ДОРЕНКО: Согласитесь, что непросто было уделать такую землю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Абсолютно непросто. Когда по Афганистану первый раз в 80-м поехал, дороги были прекраснейшие, знаки красиво стояли, как на Диком Западе. А когда назад возвращались в 1989 году (скоро будет праздновать День апрельской революции), дороги были как у нас под Смоленском, точно такие же, яма на яме. Говорят, это их так взрывали. Когда Т-80 и прочие туда-сюда колоннами ходят, то траки делают своё дело, в конце концов: до донышка всё вычерпано было. И в ГДР когда стояли, и городки оставили, и полигоны, железа много и прочее. До сих пор никто не живет на этих местах.

С. ДОРЕНКО: Кажется, их пытаются уничтожить.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Было дико, когда в Европу приезжаешь, и на русском языке было написано, объясняли — нельзя, чтобы из картера текла солярка; нельзя мыть машины; нельзя многое делать.

С. ДОРЕНКО: У нас и сейчас таксисты моют машины на набережной. На «Стрелке», у «Красного Октября», заезжают, набирают вёдра и моют там машины. У нас некая специфика — мы должны уделать всё до конца. Ни одного квадратного сантиметра живого мы не должны оставить на планете Земля, всюду, где ступила наша нога.

Еще раз, это ни штрафами, ничем это не поправишь. Это культура и ее отсутствие. Культуры нет, поэтому люди некультурные. Отсюда никакими штрафами, ни расстрелами, никак вы их не выровняете. Они бескультурные люди, дикие.

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 9 часов 6 минут. Коллапс в Шереметьеве прямо сейчас. Говорят, не работает система управления шлагбаумами, время заезда к аэропорту почти час. Кто слышит нас, в Шереметьеве коллапс, время заезда к аэропорту почти час, шлагбаумы не открываются. 7373-94-8, позвоните нам из Шереметьева. Я вижу сейчас схему, которую мне прислали через varlamovnews, мы видим от Филиппа Киреева. VarlamovBot в Telegram вы можете посмотреть тоже. Я вижу, что всё плотно красное. 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Только уехал из Шереметьева. Час заезжал туда.

С. ДОРЕНКО: Расскажите, не открываются шлагбаумы или что?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не понятно, почему пробка, просто ползут все. Вроде всё работает, шлагбаумы открывались.

С. ДОРЕНКО: То есть вы видели, как они открываются. А, может быть, какое-то время не открывались, а потом всё это рассасывается.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я подумал, что не работают «Аэроэкспрессы», и все поехали на машинах в аэропорт.

С. ДОРЕНКО: То есть час вы проезжали в Шереметьево. Час, чтобы пробиться в Шереметьево. 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Можно по дорожной ситуации?

С. ДОРЕНКО: В Шереметьеве?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, на МКАД между Ярославкой и Осташковкой на внутренней стороне сильная авария, стоим сорок минут. Если есть возможность, объезжайте.

С. ДОРЕНКО: Спасибо большое. Сороки минут люди стоят между Осташкой и Ярославкой на внутренней стороне. Ребята, и в Шереметьеве коллапс полный: люди стоят по часу, чтобы под шлагбаум. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Ежедневно там проезжаю, примерно в это время, в восемь-десять. В сторону терминала D очень много машин на прилёт и на вылет. Мне кажется, там как обычно, дело не в шлагбаумах, а просто большая очередь. Стоят и такси, и автобусы.

С. ДОРЕНКО: Обычная вещь, вы считаете.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Думаю, что да.

Д. КНОРРЕ: Действительно, на МКАД внутренняя сторона, бордовая пробка, даже не от Осташки, а раньше начинается, до Ярославки.

С. ДОРЕНКО: Теперь уже о Дмитровке: от Бибирева начинается пробка и стоит до человека, «дорожные работы» написано. Не знаю, авария, не авария, может быть авария тоже. Во всяком случае, от Дмитровки всё останавливается, и стоят люди сорок минут. Если есть возможность, объезжайте, попробуйте пройти в город.

Я уже сказал о том, что летевший из Петербурга в Москву самолет… Мы не знаем модель самолета, мы не знаем авиакомпанию, это скрывается.

Д. КНОРРЕ: Никто не признаётся.

С. ДОРЕНКО: И тем хуже. Я хочу сказать авиационному сообществу — всем, кто летает: ребята, раз вы не признаётесь, мы про вас про всех думаем; мы про всех думаем, что у вас неисправные самолеты.

Д. КНОРРЕ: Главное, что всё равно узнаем.

С. ДОРЕНКО: Мы всё равно узнаем, во-первых. Во-вторых, то, что вы запираетесь и не говорите, на какой авиакомпании разваливался самолет в воздухе и элементы обшивки не прилетели в Москву, по дороге из Петербурга в Москву потеряли элементы обшивки; там, где крыло подходит к корпусу, потеряли. Никто из авиационного сообщения не говорит, кто это. Это свидетельствует о том, что у вас мораль бандитов.

Авиасообщество, у вас мораль шайки, вы шайка, недостойные люди. Потому что вы скрываете от нас, как шайка, как недостойный люди, какой самолет разваливался в воздухе. Будучи недостойными людьми, вы заставляете нас думать про всю шайку, что вы все дерьмо, понятно. Мы про всю шайку думаем, что вы все дерьмо. То есть вы не хотите очищаться: вы не хотите сказать, кто виноват, потому что у вас мораль преступных людей. Вы пытаетесь от пассажиров, от клиентов скрывать, значит, у вас мораль преступников! Вы преступники, которые пытаются шахер-махер, междусобойчик! А возите вы нас.

Если бы вы скотину возили, свиней бы возили из Петербурга в Москву, мы бы может вас простили, хотя свиней тоже жалко. А поскольку вы не говорите нам, скрываете, пытаетесь спрятать от нас свои дефекты, мы думаем, что вы все дерьмо, с вами дело иметь нельзя! Вы все дерьмо!

Ребята, когда вы научитесь очищаться, когда вы научитесь проживать свои проблемы вместе с обществом, когда вы научитесь жить открыто, честно и честно разговаривать с пациентами с вашими (только пациенты на вас могут летать), когда вы научитесь с пациентами разговаривать добросовестно и честно, когда вы будете выявлять случаи среди себя — тогда мы вас станем верить. Но пока вы будете прятать свои огрехи — мы будем думать, что вы все шайка, повязанная преступной солидарностью!

Вот что я хочу сказать про самолет из Петербурга в Москву, который прилетел без элементов обшивки. И нам не говорят, ни какая авиакомпания, ни какая модель, ни черта не говорят! Почему? Прячут! Почему? Потому что преступные жулики, вахлаки, бандиты эти авиакомпании! И как вахлаки себя ведут!

Вод Челябинском обрушился потолок в торговом центре. В торговом центре в городе Миасс Челябинской области в субботу вечером частично обрушился потолок, сообщает РИА Новости. В торгово-развлекательном центре города Миасс произошло частичное обрушение потолка на втором этаже. Конструкции здания целые. Начата проверка Следственным комитетом. Это был Миасс.

Мысленным взором перенеситесь, пожалуйста, в Калининград. В Калининграде в ТРЦ «Европа» обвалился потолок. Пострадавших, к счастью, не было. Работа ТРЦ на время приостановлена. В Калининграде в ТРЦ «Европа» обвалился потолок в переходе между атриумами. Городские спасатели работали на месте, региональная оперативно-спасательная группа выезжала на место, — цитирует РИА Новости. Посыпалась штукатурка, а потом отлетел весь потолок. Никто из посетителей не пострадал. Просто в этот момент там никого не было. В Миассе и Калининграде. Я так начинаю думать, что это какое-то место нехорошее, эти торговые центры.

Д. КНОРРЕ: Так я давно это уже поняла.

С. ДОРЕНКО: Чуточку страшновато. Из чего их делают?

Д. КНОРРЕ: Из чего придется, из подручных материалов.

С. ДОРЕНКО: Ощущение странное.

Д. КНОРРЕ: Сегодня писали, что строители сэкономили 7 млн рублей на строительстве кемеровской «Зимней вишни».

С. ДОРЕНКО: Я объясню, как они сэкономили. Они сделали пожарную систему безопасности неправильно, полностью несоответствующей никаким регламентам. И чтобы это исправить, нужно было 7 млн рублей.

Д. КНОРРЕ: Нам рассказывал эксперт, который строит торговые центры. Он был в «Зимней вишне», он сам этим не занимался, но рассказывал, что это бывшее здание завода, и они обязаны были расширить пожарные лестницы, в общем, переделать полностью систему.

С. ДОРЕНКО: Это же Бангладеш.

Д. КНОРРЕ: Ну да.

С. ДОРЕНКО: С учетом, что это Бангладеш — всё нормально.

Д. КНОРРЕ: То там, всё шикарно.

С. ДОРЕНКО: По-бангладешски, по-нашему оно неплохо было сделано, я считаю.

Д. КНОРРЕ: По-бангладешски и мусор абсолютно в порядке.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Юрий, Москва. По торговому центру могу дать небольшое пояснение. В торговом центре перекрытия есть, под этими перекрытиями идут инженерные коммуникации, вентиляция, пожарные дела и так далее, и всё закрывается подвесным потолком. Поэтому когда говорят «упал потолок» — это именно подвесной, куски. А падает он, скорее всего, вот почему: поскольку инженерные коммуникации надо обслуживать, то люди в ночную смену обслуживают что-то и, возможно, плохо закрепляют элементы, и скорее всего, эти части обрушиваются.

С. ДОРЕНКО: Сколько лет вы в профессии?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Семь лет.

С. ДОРЕНКО: Разрешите уточнение получить от вас как профессионала. Есть такой телевизионный комплекс имени 50-летия Октября — «Останкино». На второй этаж к студиям до сих пор заезжают грузовики с декорациями и так далее. У каждой студии собственный фундамент. Там идет каскад студий, например двенадцать, и у каждой собственный, отдельный от здания, фундамент. Всё только подвесное, как вы говорите, в торговых центрах. Всё на конструкциях, софиты, осветительные приборы, всё подвесное. Ну, ни разу не ломалось. Но это 50-летия Октября, представляете, 50 лет назад построили.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Так вот о чём и речь. Сейчас всё это спешка, быстро сдают торговые центры, уже подвесные вещи делают некачественно. Или когда люди обслуживают, соответственно, собирают их в обратном порядке, также некачественно из-за спешки. И это опять же культура, вы правильно говорите. Это и есть культура — наше производство.

С. ДОРЕНКО: Я хочу сказать, что когда рушатся торговые центры, обратите внимание на телевизионный технический центр (ТТЦ) АСК-1 имени 50-летия Великого Октября. Он так и называется АСК-1 имени 50-летия Великого Октября, построенный в 1967 году, пятьдесят лет назад.

Д. КНОРРЕ: Там же великие люди работают, а в торговые центры мы ходим…

С. ДОРЕНКО: Был построен ТТЦ таким образом, что там коридоры на первом этаже, на втором этаже — внутри здания ездят грузовики, чтобы вы знали. И второй этаж — это студии. На третьем этаже выпускающие сидят, режиссеры эфирные, а на втором этаже сами студии. И там отдельные фундаменты, то есть это здание в здании. Есть здание, а внутри двенадцать зданий с отдельным фундаментом. Если разбомбить АСК, например, то в студиях пол не пошевелится, потому что это другой пол, другой фундамент полностью. Всё, как есть, подвесное, там тонны проводов и ничего не падает. Мы не знаем, почему.

АСК-2 — это Шаболовка. АСК-3 напротив стоит, построен в 1980 году к Олимпиаде в Москве. Та же канитель, то же самое, один в один, и ничего не падает. Почему, я не знаю. Может мы бандерлоги на развалинах великой цивилизации, может мы обезьяны.

Д. КНОРРЕ: Нет, просто цели другие.

С. ДОРЕНКО: Ну, хорошо, двигаемся дальше. Кору надо заваривать. Ну, Толстой пошутил на самом деле. По-моему, хорошая шутка. Нет?

Д. КНОРРЕ: Да.

С. ДОРЕНКО: Пётр Толстой не мог не пошутить, он человек лёгкий.

Д. КНОРРЕ: Такая шутка «за триста», мне кажется.

С. ДОРЕНКО: Толстой пошутил и дал разъяснение нам, «Говорит Москва». Он сказал, что это была шутка, и тупаки не понимают ничего. Вместо американских и британских таблеток, пожалуйста, кору дуба заваривайте и ешьте берёзовые почки.

Д. КНОРРЕ: Особенно вместо американских протоколов, которые используются при лечении онкологических заболеваний, тоже кору можно заваривать.

С. ДОРЕНКО: Что там «протоколы», ужа начался рак — так рак. Сколько можно, вы смешные люди. Он ужа начался — начался, уже проведи в дискотеках оставшийся год-два. Я продолжаю шутить вслед за Толстым, потому что мы из одной юмористической школы. Я бы поехал на Ибицу, я бы с пьяными англичанками кутил, на пляжах бы валялся на топчанах и пару лет погулял. Раз у меня всё равно рак, так фигли…

Д. КНОРРЕ: Наркотики тяжёлые сразу вместо обезболивающих.

С. ДОРЕНКО: Вместо тяжёлых наркотиков англичанки пьяные, блюющие на пляже. Это же шикарно.

Д. КНОРРЕ: А лучше всё вместе.

С. ДОРЕНКО: Кора дуба — это прекрасный совет.

Д. КНОРРЕ: Call me Наташа.

С. ДОРЕНКО: Она будет говорить. А меня Степаша. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Это Капитан Очевидность.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, хорошая шутка с корой была, но ее никто не понял.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Отчасти шутка, но в этом есть доля шутки. На самом деле, если говорить про эти лекарства, то мне здесь видится очень хорошая забота о генофонде нации. Ведь фишка в том, что у нас люди вырождаются, рождаются слабенькие, а потом долго живут, сидят на бюджете, потребляют американские лекарства. А так все слабые перемрут, и у нас будет примерно как в Третьем рейхе, там ведь тоже была программа уничтожения неполноценных.

С. ДОРЕНКО: У русских другая динамика. Я вам расскажу, какая динамика.

Д. КНОРРЕ: Я сморю, шутки продолжаются.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Какие шутки! Всё серьезно!

С. ДОРЕНКО: Я вам скажу: русские рождаются здоровыми и очень хорошими.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, не всегда.

С. ДОРЕНКО: Дайте мне мою теорию изложить. Они рождаются хорошими. Я ездил на дайвинг в 2004-2005 гг. с одним парнем из Тюмени. Я вам скажу: лучше людей, чем из Тюмени, трудно встретить. Он всё время хохотал, всё время весёлый.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А тагильцы не лучше?

С. ДОРЕНКО: Тюменцы лучше, я вам серьезно говорю. Он всё время хохотал. Он подсаживался к нам за стол, когда мы заканчивали обед в ресторане, сам притаскивал бутылку, наливал, потом платил за весь стол с криком «ребята, я за всех плачу!» То есть, тюменцы абсолютно уникальные люди.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И в честь этого их надо лишить лекарств?

С. ДОРЕНКО: Нет. Потом бухой шёл под воду на 57 метров, что нельзя. У него лицензии нет и так далее, но он ходил. Я говорю: а чё ты идёшь? Он говорит: а я протрезветь, быстрее прокачает, потому что порциалка по кислороду выше. Он пьяный ходил вниз. Проходит три года, и я спрашиваю: а где этот? — Он уже лежит в институте в Москве, болит позвоночник, сердце еще что-то и еще что-то. То есть он уже в 35 лет развалина и полутруп, а в сорок он умрёт.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Поэтому ему не нужны лекарства.

С. ДОРЕНКО: А зачем ему лекарства? Он ведет образ жизни самый прекратительный.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Правильно, ему нужно молотком по темечку, а лекарства не нужны. Чтобы очистить генофонд от этого «мусора», как в Третьем рейхе.

С. ДОРЕНКО: Так генофонд хороший у него, он же рождён был здоровым.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Значит, что-то с головой у него не то.

С. ДОРЕНКО: С головой у него — Тюмень.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если он такой здоровый, то может он психически нездоровый.

С. ДОРЕНКО: С головой у него — Тюмень в чистом виде. Он пьяный ходил на 57 метров, чтобы протрезветь. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей, Дарья. Как циник хочу вам сказать…

С. ДОРЕНКО: Цинизма как раз не хватает в нашей программе.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вы смотрели фильм «Шпионский мост»?

С. ДОРЕНКО: Может быть, а может нет.

Д. КНОРРЕ: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Там интересно. Там Абель, который играет нашего разведчика, когда его спрашивают в суде (рядом с ним адвокат сидит): вы совсем не волнуетесь, вас же могут казнить. Он отвечает…

С. ДОРЕНКО: Я не смотрел этот фильм, я смотрел «После первой не закусываю», забыл как называется.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Он отвечает: а это поможет? Меня больные так спрашивают. Один, он тоже этот фильм смотрел, ему выписываешь лекарство, он говорит «а это поможет?» На что я мило улыбаюсь и говорю «я тоже этот фильм смотрел». Вот это ответ «а это поможет?»

С. ДОРЕНКО: Ну ладно, цинизма не получилось. Вы хотели добавить цинизма, а получилось что-то нежное, лиричное и так далее. Давайте вообще ничего не лечить!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если у вас гипертоническая болезнь, гипертоник…

С. ДОРЕНКО: Гипертоник, и что, его бить по голове молотком?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ничего не надо, надо с этим жить. Если хочешь — бросай курить. Курение вредно, все это знают. Если ты хочешь курить, ты будешь таким же гипертоником, проживешь года на два-три дольше. Если у тебя сердечная недостаточность второй степени, ты тоже можешь прожить на год-два больше. Но ты бросишь пить, будешь пить эти вонючие таблетки…

Д. КНОРРЕ: А если человек не пьет и не курит, есть какие-то методы лечения?

С. ДОРЕНКО: Сейчас он скажет «капустный рассол пить».

Д. КНОРРЕ: Вот я жду, какой следующий этап.

С. ДОРЕНКО: На Истре жили кривичи, это славянское племя, они пришли сюда к финно-уграм. Здесь жили финно-угры без них, очень хорошо себя чувствовали, но пришли кривичи. Сейчас видят их кости. Жили они тридцать лет. Они принесли сюда высочайшую медицинскую культуру, а именно — жили тридцать лет, лечились берёзовыми почками и умирали от подозрительных болезней, от которых дырки в черепе, похожие на сифилис. Тогда считается, что сифилиса не было, поскольку его позже завезли из Америки. Мы не знаем точно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это враньё.

С. ДОРЕНКО: Сифилис был, да. Кривичи тоже с дырками в черепе почему-то, очень странно, такими круглыми. Они жили тридцать лет, лечились берёзовыми почками. Ну неужели мы в XXI веке должны так же жить?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, если вы требуете от меня цинизма, я не хочу это говорить.

С. ДОРЕНКО: Нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если у вас завёлся рак, вы можете тянуть, наслаждаться этим. Кто как, мазохисты могут этим наслаждаться, некоторые люди не наслаждаются этим. Исход один.

Д. КНОРРЕ: В смысле «исход один»!

С. ДОРЕНКО: Исход один у всех.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, да, вот вам и цинизм — исход один у всех, раньше или позже.

Д. КНОРРЕ: Это в России исход один при раке, а везде уже лечат рак, многие виды рака.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Уважаемая Дарья, лечат детский рак, это возможно; рак груди на начальных стадиях тоже лечат, но это уже звоночек.

С. ДОРЕНКО: Я хочу сказать, что неуважение к жизни и неуважение к себе — это одно и то же, это и есть свойство нашей цивилизации. Наша цивилизация стоит на фундаментальном неуважении к себе. Отсюда неуважение к жизни, отсюда неуважение к остальным. Неуважение к себе в первую очередь. Жизнь постылая наша, мы живем постылую жизнь постыло. Лечиться не надо, ничего не надо, да и зубы чистить не надо, да и одеваться не надо, да и в душ не надо ходить. Зачем в душ-то?

Д. КНОРРЕ: Исход один — какая разница, всё равно сдохнем и сгниём.

С. ДОРЕНКО: Да и гадить надо себе под ноги; да и жить среди свалок, дышать свалками, дышать палами, дышать дымом; летать на разваливающихся самолетах; ездить по ужасным дорогам. Всё это естественный дериватив неуважения к себе, фундаментальнейшего неуважения к себе! Причинно-следственная связь такая — от неуважения к себе идём к неуважению к себе. Этим начинается и этим заканчивается.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Я хотел прочитать Алексея Кащеева из Facebook, он нейрохирург в России. Он пишет: это ошибочно предполагать, что все высокопоставленные русские лечатся за рубежом, это не так. Может быть, когда-то прихватит, что даже и здесь лечатся, или нет возможности уехать за рубеж. Например, времени нет. Мне трудно предположить, что у них нет денег, может быть времени нет.

Д. КНОРРЕ: Я знаю, что у нас потрясающие хирурги, которые многие возвращаются в наши крупные онкологические центры, по крайней мере. А что касается лечения, химиотерапии и так далее, именно качество лекарства даже обсуждать не надо.

С. ДОРЕНКО: Алексей Кащеев, нейрохирург пишет в Facebook: «Спинальной патологией (насколько я понимаю, он оперирует на позвоночнике) болеют люди любого социального положения и достатка. Все они прямоходящие приматы с примерно идентичной анатомией. Среди моих пациентов самые разные люди — от нищих до фантастически богатых. Среди последних тоже всякие, которые „принимают решения“. У него позвоночник лечат федеральные судьи, депутаты Государственной Думы, топовые журналисты кремлёвского пула, один посол (в отставке) и несколько сотрудников МИДа, немало высокопоставленных сотрудников ФСБ и МВД, серьёзные чиновники из администрации президента, всяческих министерств и ведомств, топ-менеджеры корпораций, имена которых еженедельно мелькают в новостных лентах. Один очень известный практически руководитель одной непризнанной республики.

»Ты ошибаешься, фейсбучек, — пишет нейрохирург Кащеев, — полагая, что все эти люди ездят лечиться исключительно в Европу — они нередко оперируются в России, тем более что некоторые из них невыездные, и вызывают ту же самую скорую помощь». И так далее.

«И вот я думаю, фейсбучек, — пишет нейрохирург Кащеев, — про этих людей в хороших костюмах, которые сейчас хотят запретить ввоз на территорию России американских препаратов (а они понимают последствия и прекрасно знают, что это означает для российских пациентов — я видел этих людей в хороших костюмах и не замечал среди них слабоумных, все они сплошь умны и порой чрезвычайно, исключительно умны), — так вот, впервые я думаю, обязан ли я оказывать им впредь медицинскую помощь лишь на основании того, что они живые люди, а я работаю врачом, либо же правильнее им отказать?»

Д. КНОРРЕ: Клятва Гиппократа или…

С. ДОРЕНКО: Нейрохирург Кащеев, задаю вопрос: он должен выполнять клятву Гиппократа и видеть перед собой только страждущего пациента, если они отказываются ввозить американские препараты? А какие есть американские препараты, я что-то не в курсе.

Д. КНОРРЕ: Во-первых, там есть уточнение важное: «только те препараты, аналоги которых есть у нас в России». А у нас, в общем-то, мало аналогов американских препаратов.

С. ДОРЕНКО: Если они есть, то они часто бывают нечистыми.

Д. КНОРРЕ: Если они есть и зарегистрированы.

С. ДОРЕНКО: Я должен с обидой и с отчаянием сказать, что они часто бывают грязными и плохо изготовлены.

Д. КНОРРЕ: И вообще неработающими.

С. ДОРЕНКО: Просто плохо сделанными. Аналог есть, но это не аналог на самом деле, это лажа полная.

Д. КНОРРЕ: Что касается таргетных препаратов от рака, американские протоколы, про которые я говорила, у нас не то что нет аналогов, мы даже близко, рядом не стояли. У нас всего два онкологических центра федерального уровня в России, у них есть доступ к двум американским протоколам и то эта программа, которая полгода действует, потом всё. Эти программы разовые будут, я так понимаю.

С. ДОРЕНКО: Будут?

Д. КНОРРЕ: Да. Но рядовые лекарства, таблетки, которые вы можете купить в аптеке или которые вам прописывает врач от серьёзных заболеваний…

С. ДОРЕНКО: Их не будет.

Д. КНОРРЕ: Возможно, каких-то не будет.

С. ДОРЕНКО: Ну и хорошо. Наше дело умереть за императора! Хватит лечиться! Что мы всё лечимся? Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей. Меня Владимир зовут. Простите, но я узнал специально для вас по поводу обшивки Boeing. Могу вам рассказать, что это было.

С. ДОРЕНКО: Прошу вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Просто бывает не хватает заклёпок, и просто не прикрутили кусочек обшивки.

Д. КНОРРЕ: «Просто».

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это вполне допустимо технически.

С. ДОРЕНКО: Заклёпок или вы говорите «закрутили», значит всё-таки болтов.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Крепежей, да. С 2014 года просто проблемы с поставками. Даже если самолет прилетел в чужой аэропорт, не всегда они есть в наличии. Просто зоркий пассажир сфотографировал и в стиле LifeNews выдал это за сенсацию.

С. ДОРЕНКО: Это клёпка или это закручивание, и мы добыть этого не можем. А может отправить агентов ГРУ, чтобы они где-то купили.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: На базе есть. Самолет прилетел в свой аэропорт и всё нашли, прикрутили. Но это допустимо. Я сейчас звонил брату, он в смене, он инженер.

С. ДОРЕНКО: Это в Домодедове.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Если бы действительно разваливался, он бы узнал один из первых.

С. ДОРЕНКО: А название компании мы не знаем.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Название компании он мне не сказал. Он говорит: это неважно, потому что ЧП не было. Если бы было действительно ЧП, внутри авиационного сообщества все бы знали.

С. ДОРЕНКО: Спасибо вам огромное. Внимание! Я хочу, чтобы вы услышали. С 2014 года не хватает крепежей.

Д. КНОРРЕ: После первых санкций, когда нам перестали ввозить часть…

С. ДОРЕНКО: Я не знаю, может быть нет. Может быть имеется в виду обрушился рубль в два раза: был 36, а стал 70, 72, 71. Может быть денег нет на крепежи. Ну нет их, и нет крепежей. Их надо где-то покупать, чёрт его знает.

Д. КНОРРЕ: Нам пишет слушатель Андрей, что инсулин, возможно, попадёт под те лекарства, которые могут запретить, другие гормоны и парентеральное питание (я так понимаю, внутривенное), растворы для инфузии.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. На вашей радиостанции в субботу в конце утреннего разогрева, перед передачей «мозговедение», выступал профессор (они его пригласили), и в две минуты всё прекрасно объяснил.

С. ДОРЕНКО: Прошу, объясните нам теперь вновь.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Он сказал простую вещь. Вы можете еще раз поставить…

С. ДОРЕНКО: Я с удовольствием с огромным.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Он сказал, что определить формулу, спектральный анализ, будет всё идентично — что наши препараты, что препараты импортные. Но одна простая вещь — организм наш усваивает определенные закрутки спины, все эти молекулы… Я не специалист. Мне очень понравилось, как он объяснил, и дошло моментально, но повторить сейчас я не могу. Смысл, что из химии мы знаем: левый спин, правый спин, и то, что усваивает организм, идет с определенным спином. С правым, с левым, я сейчас точно не могу сказать.

С. ДОРЕНКО: С каким-то.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Он сказал, что у нас загрязнение заключается в том, что эти спины перепутаны, смешаны и нет чистой очистки этих спинов. На Диком Западе это определённый спин, который живой материей усваивается. Поэтому любой витамин С, достаточно несколько миллиграммов, и организм человека понимает: моментальная энергия, моментальное выздоровление и всё остальное. А наш витамин С нужно пить тоннами и ничего не почувствуешь, потому что не тот спин. Если вы найдете в архиве, в эту субботу, буквально за две минуты…

С. ДОРЕНКО: Спасибо. Вы так хорошо всё объяснили, что всё будет хорошо.

Д. КНОРРЕ: Меня просят не вводить в заблуждение насчёт протоколов. «Лейкоз мы лечим по совместным…»

С. ДОРЕНКО: Наплюй!

Д. КНОРРЕ: Я просто точно знаю, что нет.

С. ДОРЕНКО: Ребята, мы всё делаем лучше всех, это же очевидно. Есть конечно одна милая подробность — мы мало живём. Если вы такие клёвые, то почему мы живём так мало? Вам не кажется, что здесь есть противоречие. Есть просто цифры. Посмотрите, сколько живут японцы. Японцы едят чрезвычайно вредную, отравленную свою рыбу. Как живут норвежцы: живут в ужасном климате, без солнца, совершенно адски. Посмотрите, сколько живут испанцы и итальянцы. Внимание! Не прекращая курят. Испанцы и итальянцы, просто чтобы было понятно, высочайший процент гомосексуалистов, что оказывается полезно для здоровья (не знаю, почему), они живут дольше нас.

Испанцы живут существенно, намного дольше нас, больше чем на десятилетие дольше. Они живут очень долго, почему? Курят непрерывно и пьют как сучьи дети, постоянно. Трезвым никто за руль не садится в Испании. Никто ни разу трезвым не сел за руль в Испании.

Д. КНОРРЕ: У них разрешённый бокал вина.

С. ДОРЕНКО: Только исключительно датые, только исключительно весёлые, только и исключительно постоянно курящие, непрерывно. Живут намного дольше нас. Я вас спрашиваю: вы такие клёвые и у вас всё так клёво, почему вы живёте так мало? Что случилось-то с вами? Ребята, вы не хотите жить или что случилось? Ну, хреново вы живёте и мало. Жизнь хреновая и к тому же короткая! А почему так? Если так всё хорошо и правильно всё у вас. И лекарства у вас правильные, и всё правильно, а живете вы мало.

Муниципальный депутат из Ярославля от «Единой России» Дмитрий Петровский опубликовал в Facebook видео о том, как он дома топчет и разбивает iPad ногами. Он объяснил, что сделал это в ответ на американские санкции и в поддержку Дмитрия Медведева. Председатель партии Дмитрий Медведев сказал, что мы должны отказаться от американских товаров, значит мы — те, кто в партии, — не для болотовни; те, кто готов отвечать, — мы должны начать с себя. И он растоптал свой iPad. Вместо того чтобы отдать детям.

Д. КНОРРЕ: В американском Facebook при этом.

С. ДОРЕНКО: В американском Facebook растоптал американский iPad в прямой трансляции. А можно отдать каким-то детям iPad, можно было отдать в школу, можно было подарить бедной учителке.

Д. КНОРРЕ: Когда давили сыры с хамоном на границе с Россией, тоже говорили, что можно было детям отдать.

С. ДОРЕНКО: Можно было в детские дома отдать.

Д. КНОРРЕ: Ну что вы, в детских домах обойдутся.

С. ДОРЕНКО: «Я думаю, что и Медведев, и Володин должны к этому присоединиться, иначе не честно», — пишет Дмитрий Петровский, муниципальный депутат из Ярославля от «Единой России». То есть и Володин, и Медведев должны топтать iPad.

Д. КНОРРЕ: Публично.

С. ДОРЕНКО: В чем здесь специфика? Попробуй оценить это событие. В идиотизме провинциалов? Это идиотизм провинциалов или что это?

Д. КНОРРЕ: Даже провинциалы тут уже ни при чём. Это такой уровень идиотизма, что неважно, провинциал ты или столичный человек.

С. ДОРЕНКО: Провинциальная жизнь я скажу, чем характерна. Она характерна бесконечным унынием, запредельным отсутствием событий и всё, что происходит, происходит не здесь. В Москве хоть что-то происходит.

Д. КНОРРЕ: Ну да.

С. ДОРЕНКО: События вполне жалкие бывают, но иногда бывают значительные, например пояс Богородицы приедет, ребро Адама привезут, молебен. Здесь есть какие-то великие события, но всё равно их мало. Вот будет чемпионат мира по футболу. А в провинции жизнь — это сплошное уныние и полное ощущение, что вообще всё происходит не здесь и всё происходит не с тобой. Отсюда провинциалы становится радикальными в выходках, с целью обратить на себя внимание.

Д. КНОРРЕ: Разумеется.

С. ДОРЕНКО: Если Медведев что-нибудь говорит… Дмитрий Анатольевич, вы говорите какую-то мелочь, с вашей точки зрения, проходную вещь, а в провинции человек сделает поперёк спины татуировку с вашими словами.

Д. КНОРРЕ: Не дай бой, если ты иносказательно скажешь «надо разбить лоб о стену, чтобы победить…» И пойдут бить, в Facebook трансляции.

С. ДОРЕНКО: В силу того, что они excessive, они избыточны. А почему они избыточны, потому что жизнь их недостаточна, она недостаточно событийна, и они недостаточно субъекты. Им хочется отчебучить что-нибудь такое, чтобы все аж заколдобились. Мне кажется, в этом смысл.

Д. КНОРРЕ: 68-й предполагает: «Может быть это просто троллинг».

С. ДОРЕНКО: Почему троллинг? Если у тебя есть даже старой модели iPad, 16 гигов (наверно 16 гигов уже ни у кого нет), например у тебя есть старой модели iPad, 32 гига (это всё равно ужасно, но например), то ты можешь отдать его горничной! А что нет? Ты можешь отдать его садовнику, наконец!

Д. КНОРРЕ: Где эта горничная?

С. ДОРЕНКО: Что, у депутата от «Единой России» нет садовника, что ли? У него есть садовник, горничная, кастелянша, повариха, все эти добрые люди. Ну что за дурдом — выкидывать такие вещи дорогие. Это значит, что он уже ужрался от денег, этот человек.

Д. КНОРРЕ: Он в конце говорит «я думаю, что Медведев и Володин должны к этому флешмобу присоединиться, иначе не честно…»

С. ДОРЕНКО: А они не должны, потому что они не провинциальные идиоты, вот в чём дело.

Трамп рассматривал удар по российским базам. Вы знаете, что Трамп рассматривал три варианта нанесения удара по Сирии. В одном из вариантов, самом радикальном, не исключался обстрел российских и иранских объектов. Джеймс Мэттис на прошлой неделе представил в Белый дом три варианта применения военной силы против официального Дамаска. Трамп в итоге утвердил гибридный, средний вариант, который предусматривал, что по русским бить не будут. Но в одном из вариантов не исключался обстрел российских и иранских объектов.

Как вы оцениваете по-военному, по-нашему, как был проведен обстрел? Я думаю, что это был обстрел, который доставил всем исключительное удовольствие. Дамаск празднует обстрел. Они сразу вышли со знамёнами, русскими притом. Дамасские арабы вышли со знамёнами русскими праздновать, ликование было как будто фестиваль, карнавал какой-то.

Русские ликовали, потому что все опозорились, кроме русских. Русские лучше всех, мне кажется. Дальше, американцы ликовали тоже, что они нанесли страшный удар. Англичане и французы тоже ликовали. Это был обстрел, в котором ликовали абсолютно все.

Д. КНОРРЕ: Если я правильно поняла, судя по прессе, это был декоративный обстрел, когда все друг друга предупредили — я сейчас тебя буду бомбить.

С. ДОРЕНКО: Несколько точек зрения как бы военных экспертов. Вы военный эксперт, прошу вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я военный эксперт только в том плане, что служил в армии.

С. ДОРЕНКО: Все восхищены этим обстрелом: арабы ликуют, у них карнавал на улицах; русские ликуют, потому что все иностранцы идиоты; иностранцы ликуют, потому что нанесли удар.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Совершенно верно, все довольны. Причем никто не пострадал при этом.

С. ДОРЕНКО: Три человека, кажется, чуть-чуть ранены, но на них упало что-то с полки.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У них лёгкий насморк случился. Но зато мы поддержали реноме Трампа, и теперь он может сказать: «Я пророссийский? Вы что! Я же стрелял по ним».

С. ДОРЕНКО: Да! Это обстрел, который нужно было просто выдумать, если бы его не было. Это очень правильный обстрел. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Мы-то хотели чем-то ответить, вроде кричали по телевидению.

С. ДОРЕНКО: Что мы уничтожим. Но мы ответили вербально.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Что мы носители будем топить, еще что-то. Я конечно не хочу, чтобы третья мировая началась, не дай бог. Я посмотрел, пластинка уже на телевидении поменялась.

С. ДОРЕНКО: Сейчас поменялась в какую сторону, расскажите нам, пожалуйста.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Те же программы Соловьёва. Сначала они были настроены агрессивно, не дай бог что-то. А сейчас им начинают намекать про это, они сразу от темы уходят, про химоружие, комиссия… Мне кажется, это такой плевок в нашу сторону.

С. ДОРЕНКО: Так-то всё клёво, а мы сами устроили плевок, потому что разгорячились перед этим. Мы вначале разгорячились и устроили себе плевок. Мы подплюнули в небо и долго ловили харчок, чтобы он опустился в правильное место. Мы его лицом ловили, ловили — он раз и опустился в правильное место. Харчок-то наш, собственный. Это же мы говорили, что мы поразим носители, что мы поразим их эсминцы. Это мы рассказывали (не надо меня утешать) на уровне начальника Генштаба Российской Федерации, министерства обороны нашей советской армии.

Начальник Генштаба, посол Российской Федерации в Ливане, несколько человек высокопоставленных, никто из них не подал в отставку. Они говорили, что мы будем уничтожать носители, отвечать по носителям. Ну это же болтовня. Болтовня не присуща людям высокого положения. Болтовня — это журналисты, собака лает — ветер носит. Журналисты могут болтать, они дзянху, они никто, дерьмо собачье. А высокопоставленные люди, они же должны отвечать за свои слова. Ну и где уничтожение источников?

Д. КНОРРЕ: Вообще всё это похоже на такую перепалку и перебрасывание агрессивными угрозами. Трамп тоже кричал «Россия, готовься! У-лю-лю! Мы тебе покажем!»

С. ДОРЕНКО: Как-то странно. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Государство должно уважать своих граждан. Это к прошлым темам.

С. ДОРЕНКО: Не обязательно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если это будет, то граждане будут вести себя гораздо лучше. Просто приятно, когда тебя уважают.

С. ДОРЕНКО: Гладить по шерсти. Некоторые граждане как раз любят, чтобы их гладили против шерсти, жмурятся, жмурятся от этого.

Д. КНОРРЕ: Сергей пишет: «Потому что мы так говорили, поэтому и никто не пострадал. Зачем же уходить в отставку?»

С. ДОРЕНКО: А, потому что мы пугали!

Д. КНОРРЕ: Да, они испугались!

С. ДОРЕНКО: Ах, они наложили в штаны! Ах, вон чё! Сергей прав, правильно мы пугали. Всё, товарищи, я забираю свои слова.

Д. КНОРРЕ: Звезду на погоны!

С. ДОРЕНКО: Звезду на погоны всем, кто говорил, что мы уничтожим эсминцы, немедленно! Правильно?!

Д. КНОРРЕ: Да!

С. ДОРЕНКО: Товарищи, а я, наоборот, вспять — негодяи и прочее. Стыдно мне!

В ДВИЖЕНИИ

С. ДОРЕНКО: Из военных источников сообщает человек, я не знаю, верить или нет, давайте не верить. И, тем не менее, сирийцы сбили всего ровно восемь ракет, которые превратились в семьдесят потом. И на Хмеймиме (на нашей базе) люди видят, как строится подземный бункер для Асада. В следующем ударе он прилетит на нашу базу Хмеймим и уйдет в подземный бункер. Интересно, но я не верю ни слову.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 10 часов 6 минут. Мы сейчас спорили, можно я дам вам справку… Сначала про доллар быстренько, а потом про справку, что люди слушают меня за место радио. Вы думаете, что все радио слушают, фиг-то!

62,19; 76,67. Мы не можем сострадать друг другу, хватит. 62,12 сейчас, привыкайте. 71,50 по нефти; 1,2329 главная пара и «биток» на 8100 — это выше, чем был.

«Telegram работает, полёт нормальный». Telegram закроют.

Д. КНОРРЕ: Дуров же обещал сделать какие-то свои внутренние настройки, всё будет работать.

С. ДОРЕНКО: Никто не умеет, я уже поставил. Я хотел сказать что вместо радио. Ребята, мы дезактуализированные лохи, все, кто нас слушает, то же самое. Потоковое аудио уже прочно вошло в жизнь потребителей практически во всех сферах, за исключением одной: исследования показывают, что в автомобилях чаще всего до сих пор звучит радио из радиоприёмников и даже CD-плееры используются. Чтобы расширить своё присутствие, сервисы потокового аудио заключают соглашения с автопроизводителями об установке специального оборудования и ищут способы убедить пользователей скачивать именно их приложения. Здесь Pandora, Spotify и так далее. 12% респондентов уже сидят в автомобиле на этой фигне.

Д. КНОРРЕ: Шо это такое?

С. ДОРЕНКО: Это просто интернет.

Д. КНОРРЕ: Мы тоже есть в интернете, у нас тоже есть приложение. Это считается?

С. ДОРЕНКО: Нет, не считается. Там как бы будут раздающие хабы типа Yandex, Google. Надо будет влезать в эти пакеты. У нас же дирекция есть, дирекция будет думать об этом.

Д. КНОРРЕ: Мы озаботимся.

С. ДОРЕНКО: Мы, дирекция, озаботимся, — говорит Даша. Ребята, это серьёзная тема, потоковое аудио. Здравствуйте, слушаю вас. Самолет взлетает.

Д. КНОРРЕ: Это поток пошел.

С. ДОРЕНКО: Пошёл поток, белый шум. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Вы из потокового аудио нам звоните?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Откуда, пардон.

С. ДОРЕНКО: Потоковое аудио мы обсуждаем сейчас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Пардон, пардон.

С. ДОРЕНКО: «Пардон муа», я тоже так могу.

Д. КНОРРЕ: Махер пишет: «На работе слушаю „Яндекс. Радио“, но строго после одиннадцати, по будням».

С. ДОРЕНКО: 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день.

С. ДОРЕНКО: Вы тоже слушаете уже потоковое?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я как программист скажу, что потоковое аудио это просто передача звука, речи, шума.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю. Но они сейчас будут качать это в машины, и надо будет в эти каналы… они будут их верстать из разных радиостанций и так далее.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Отличный пример вспомнил. У меня огромная коллекция «ВКонтакте», около десяти тысяч записей прикольных, редких, в том числе 30-х годов, 60-70-х. «Яндекс. Музыка» предлагает мне свою коллекцию, я там скачал пять песен. Потом поменялся правообладатель: Mail.ru, что ли, выкупил. И там стали мне предлагать какой-то мусор, такие наборы музыки, вообще не интересует. Я им не пользуюсь.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю. Человек садится в машину и у него миллион этих потоковых аудио. Сейчас у него 54 радиостанции.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У меня по телевизору 40 каналов, я смотрю из них три: 2х2, ОРТ, «Москва. Доверие» — там идет сериал «Чисто английское убийство».

С. ДОРЕНКО: Как вас зовут?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Павел.

С. ДОРЕНКО: Павел, а я например захожу к вам 41-м каналом. Мне надо как-то вам сказать, Павел, что офигенская есть тема рядом. А вы можете двадцать лет следующие смотреть эти три канала и мой канал ни разу не попробовать, правильно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, с 1990 года я вас знаю, я что-то о вас слышал, мне какие-то нравились ваши новости, у меня была какая-то эмоциональная реакция, что-то у меня в жизни было связано с вашими новостями, не важно: плохое-отрицательное. Про что-то важное я от вас узнал, про какие-то события в нашей стране. Я лично нарыл, как прошла трагедия в Крымске, но я не буду никому рассказывать. Это привычка сложилась за 15 лет.

С. ДОРЕНКО: Это косность.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я не буду ничего менять, пока радиостанцию не закроют или пока я не умру, или пока у меня интересы не изменятся.

С. ДОРЕНКО: Это ваш уютный мир.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, да. Зачем мне разрываться?

С. ДОРЕНКО: А можно я про себя расскажу. А я блудливый козёл, я постоянно пытаюсь всем наставить рога: сегодня Opera снёс, поставил Firefox.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это баловство.

С. ДОРЕНКО: Во всех вопросах, кроме супруги. Супруге верен до конца, а всем остальным пытаюсь наставить рога. Telegram поставил, тотчас в Wire, тотчас в Signal. То есть всегда я блудлю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, я извиняюсь, интимная тема: я слушаю три радиостанции — вашу, 95,2 «Рок FM» и изредка «Комсомольскую правду».

С. ДОРЕНКО: Что вы говорите! «Комсомольская правда», вы оскоромились, в хорошем смысле. Будет потоковое радио, таких как я, блудливых, мало.

Д. КНОРРЕ: Слушатель написал: «Слушает „Говорит Москва“ каждый день через потоковое аудио».

С. ДОРЕНКО: TuneIn, в Перми. Я к чему, надо успеть как можно больше законнектиться с новыми мерзавцами, и как бы не дать им себя обойти. Во-вторых, самим какую-нибудь фигню создать. Потому что люди делятся в массе (я говорю о потребительских предпочтениях), люди формируются под воздействием отрицания родителей.

Это очень важно! Люди отрицают родителей, в 13, 14, 15 лет уже основательно отрицают родителей, потому что понятно, что родители дураки. С пятнадцати они принимают полностью новую культуру. И их можно зацепить, потому что они в поиске. Одно словечко сверстника значит больше, чем энциклопедия Британии и всё на свете. «Отстой». Ты говоришь, почему отстой? Не важно, все подхватили «отстой».

В тридцать люди начинают возвращаться к каким-то идеалам родителей, но уже переосмыслено, совсем чуть-чуть. И после этого человек закрывается, его черепная коробка завинчивается туго и дальше бросается в море. Его можно выловить через 500 лет, она будет такая же, черепная коробка не меняется. Он в шестьдесят трындит одно и то же, как идиот. Человек закупоривается.

Поэтому надо нам зайти к нему до 30-35 лет, зайти к нему в мозг, а может быть попробовать с пятнадцати его развратить, в хорошем смысле.

Д. КНОРРЕ: У нас радиостанция «16+».

С. ДОРЕНКО: С шестнадцати развратить его критичностью сознания, развратить его поиском истины, развратить его мыслительным процессом, развратить его привычкой думать.

Д. КНОРРЕ: Слушать, знать.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно. Потому что новый мир на пороге, товарищи. Будет миллион этих потоков, никакого радио не будет, FM не будет через пару лет. Через пару лет, понятно!

Д. КНОРРЕ: Да. Где-то уже нет FM.

С. ДОРЕНКО: В Штатах.

Д. КНОРРЕ: В скандинавских странах тоже нет.

С. ДОРЕНКО: В Штатах они получают всё это через интернет, у них в основном приёмники интернетовские. Говори, говори, не стесняйся!

Д. КНОРРЕ: Нам бы сначала дегазацию провести на полигонах, потом уже подумать про потоковое радио.

С. ДОРЕНКО: Ребята, эти две вещи ищут совершенно параллельно.

Д. КНОРРЕ: Они не идут параллельно, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Я тебе объясню, почему. Мы относимся к России, это к сожалению, но это дает нам некоторый шанс, мы относимся к России всё время как к завоёванной территории, как будто мы пришли вчера сюда.

Д. КНОРРЕ: Ну да.

С. ДОРЕНКО: И мы должны ее трахнуть, землю. Не Россию. Россию мы любим все вместе, страшно любим. Здесь важно каждое слово: страшно любим, страшно. Мы относимся к своей земле, как к завоёванной территории, которую мы должны эксплуатнуть не по-детски. И также мы относимся к истории, также мы относимся к производственному процессу. Поэтому, мне кажется, что Россия — страна возможностей, в том числе потому, что она не обременена культурой, и она не обременена скрепами.

Д. КНОРРЕ: Вы хотите сказать, что мы можем рвануть в технологиях, в потреблении технологии, условно, потокового радио, при этом оставаясь на вонючих полигонах.

С. ДОРЕНКО: Да, абсолютно верно, ровно так. У нас нет точки кристаллизации сколько-нибудь значимой в непосредственном прошлом. Мы не можем изменить традициям отцов. Как не можем? Конечно можем. Мы у них отняли страну и разрушили. Мы можем всё, мы можем плясать на могилах, не вопрос. Поэтому мы не обременены кристаллизацией непосредственного прошлого.

У нас попытки кристаллизации сейчас на уровне государства и мракобесов идут на уровне царя Берендея. Царь Берендей сидел под развесистой клюквой, пил чай да варенье, окружённый девками в кокошниках. У нас кристаллизация насквозь фальшивая, и поэтому мы можем ей пренебречь в научном рывке. Русские могут быть пионерами для человечества.

Д. КНОРРЕ: В общем-то, парадигма остаётся та же — туалетов нет, но мы летим в космос.

С. ДОРЕНКО: Да! Потому что русские — это люди великих свершений; русские — это люди великой миссии; русские — это люди, разрывающие горизонты руками, руками рвущие горизонты. Прошла такая уже прохановщина, и тем не менее.

Д. КНОРРЕ: Мы завоевали эту территорию, но нам…

С. ДОРЕНКО: Мы должны непрерывно завоёвывать.

Д. КНОРРЕ: Мы пытаемся вырваться с этой территории.

С. ДОРЕНКО: Нет. Наша земля настолько бесприютна, что мы ее должны завоёвывать с утра каждый день снова.

Д. КНОРРЕ: Закатывая мусором?

С. ДОРЕНКО: Она бесприютная, поэтому мы сегодня опять должны ее завоевать и завтра снова должны ее завоевать. У нас нет традиции непосредственного прошлого, поэтому мы свободные люди. Мы свободнее европейцев, которые обременены идеалами отцов.

Д. КНОРРЕ: Ну да, свой дом, свой подъезд, своя улочка.

С. ДОРЕНКО: У нас насквозь фальшивые рассказы про Берендея, которые нас абсолютно не парят никого, абсолютно не вставляет.

Д. КНОРРЕ: История конкретной фрески на доме — это только европейцы.

С. ДОРЕНКО: Только европейцы. Мы свободны от этого. Поэтому мы можем рвануть в будущее, в отличие от других. Но не рванём.

Д. КНОРРЕ: Павел Кузяков нам пишет: «Живу в Казахстане, в небольшом поселке, у нас нет FM-радио, я слушаю вас пятый год через интернет-онлайн поток». Мы там есть давно, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Ура! Да здравствует Казахстан! Это прекрасное место.

Субботняя бомбардировка Сирии. Я хочу сказать, что продолжается наступление. Готовятся санкции за поддержку сирийского режима.

Д. КНОРРЕ: Сегодня их должны объявить.

С. ДОРЕНКО: Товарищи, будут санкции. Санкции будут двойные: во-первых, мы запретим Telegram (это из примечательного) и сегодня, насколько я понимаю, будут объявлены еще нам санкции. Я думаю, из-за разницы во времени мы узнаем о них чуть позже.

Уже в понедельник в Совбезе должно начаться обсуждение внесённого совместно Вашингтоном, Лондоном и Парижем проекта резолюции по Сирии. В документе идет речь об обеспечении условий для скорейших беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и о том, чтобы мы приструнили Асада. На самом деле, пытаются нас из Сирии вывести.

Если я правильно понимаю американскую позицию, американцы хотят, чтобы русские ушли, а иранцев они разобьют сами. То есть вы уйдите, а Иран оставьте нам, а мы их разобьём. Понимаешь, да.

Д. КНОРРЕ: Да.

С. ДОРЕНКО: Поскольку на самом деле, как справедливо говорят аналитики, Иран близок к завоеванию Сирии, и гражданская война силами Ирана близка к завершению. То есть Иран близок к захвату Сирии. И это воспринимается с антипатией на Западе. Запад не хочет, чтобы это произошло.

Д. КНОРРЕ: Если это, например, произойдёт, какая у нас будет риторика?

С. ДОРЕНКО: Мы должны стоять насмерть за Иран.

Д. КНОРРЕ: Мы же суверенитет Сирии и сирийского народа.

С. ДОРЕНКО: Защита и покровительство России Башара Асада не могут быть оправданы… и так далее. Это всё говорят Великобритания, Франция и Соединённые Штаты. Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Франция, в сущности, хотят простой вещи — чтобы мы ушли и дали им разбить иранцев. Потому что Башар Асад сегодня стоит на иранской пехоте. Это иранская пехота, понимаете, да. Он стоит на иранской пехоте, на иранских деньгах, на иранском экспансионизме. Поскольку Иран вообще нервирует всех на Западе, то не устраивает Америку то, что еще и Сирия теперь Иран.

Д. КНОРРЕ: Формально будет Асад, но…

С. ДОРЕНКО: Формально будет Асад, но он марионетка Ирана. И конечно они говорят: как это так, с какой стати мы должны терпеть, что марионетка Ирана еще одна, нам мало одного Ирана, что ли. Неприятность такая для Запада. Они хотят, чтобы мы перестали их покрывать.

И тогда посол Хантсман на днях направил в российский МИД письмо (подтверждена уже информация), в котором говорится, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении России, на сей раз за поддержку сирийского режима. И мы ждём этих новых санкций.

Кроме этого, Великобритания допустит ответ на хакерскую атаку… Мне всё это кажется, конечно, шито белыми нитками со стороны Великобритании. Извините. Товарищи англичане, мы любим вас в литературе и во многих других вещах, но здесь немножко шито белыми нитками. Спецслужбы предупредили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о том, что русские хакеры готовят компромат на политическую элиту Великобритании.

А какой компромат существует на политическую элиту в Великобритании? Я знаю, какой компромат.

Д. КНОРРЕ: Какой?

С. ДОРЕНКО: Давай исторически посмотрим на вещи. Один из пэров королевства государственный за счёт снимал квартиру для своего любовника. Это была гомосексуальная пара, и он снимал квартиру для своего любовника, где он сам ночевал с любовником, но он снимал на деньги королевства. И это встало королевству в какую-то космическую сумму.

Д. КНОРРЕ: Тысяча фунтов.

С. ДОРЕНКО: Тысяча фунтов в месяц, например, и королевство…

Д. КНОРРЕ: Обеднело.

С. ДОРЕНКО: Вот это и есть компромат. А для наших это компромат? Что он трахался с педиком. Все расслышали? А для них это компромат, что он расходовал казённые деньги. Казённые деньги. Для них это компромат, для нас это не компромат, потому что у нас все начальники ездят на казённых машинах по личному делу и жён возят на казённых машинах. В России это нормально! Здесь это нормально, понятно. А там это ненормально. Поэтому этот компромат, кого он парит по-настоящему?

Якобы Великобритания в ответ сейчас попалит наших всех. Я понимаю так, что у Великобритании накопился материал на наших, и они решили его легализовать через якобы контратаку. Шито белыми нитками, вот почему я говорю. Англичане, это шито белыми нитками. Вы уже валите, нам смешно и интересно. Они говорят: Лондон готовит меры, на этой неделе опубликует тайные активы в Великобритании высокопоставленных русских. Шикарно, товарищи! Ну, валите, не описывайте это как контратаку! Это не контратака. Нам просто интересно. Давайте, вперёд!

Лондон всерьёз рассматривает вопрос о проведении кибератак в качестве реакции на отравление Скрипалей. У вас есть фактические данные о русских высокопоставленных в Великобритании? Давайте нам рассказывайте! Это прикольно и интересно! Что вы выдумываете, что это якобы контратака? Зачем и моральные основания?

Д. КНОРРЕ: Да, это странно.

С. ДОРЕНКО: Товарищи великобританцы, зачем вам моральные основания? Почему это ответный удар и так далее? Никакие моральные основания не нужны! Просто нам всем интересно. Надо быстро по секрету всем сообщить: у кого что, сколько денег, всё по чесноку, с номерами счетов. Давайте, вперёд!

Д. КНОРРЕ: Может, у них нет номеров счетов, и они не могут это обосновать.

С. ДОРЕНКО: У них всё есть, но им стыдно.

Д. КНОРРЕ: Почему стыдно?

С. ДОРЕНКО: Англичане мучаются, им стыдно, что они будут палить своих клиентов. Это же клиенты, им стыдно палить клиентов, поэтому они выдумывают сейчас обидку. Они должны обидеться и потом попалить клиентов.

Д. КНОРРЕ: Рано или поздно всё закончится, клиенты вернутся туда или нет или обидятся?

С. ДОРЕНКО: Всяко лучше туда, чем куда-то еще.

Д. КНОРРЕ: Больше некуда.

С. ДОРЕНКО: Когда у тебя что-то здесь есть, к тебе могут подъехать люди с гор.

Д. КНОРРЕ: Не только с гор. Это всё уже прошлый век. Люди в форме приезжают.

С. ДОРЕНКО: Здесь существует две опасные категории граждан, если у тебя что-то есть: the siloviks (это английское слово) and mountain guys, Центарой, Ведено. Поэтому мы боимся the siloviks and mountain guys.

Д. КНОРРЕ: Как будет «гвардия» по-французски?

С. ДОРЕНКО: Garde.

Д. КНОРРЕ: Russe garde.

С. ДОРЕНКО: Старая гвардия не сдаётся. Помнишь, при Ватерлоо — гвардия умирает, но не сдаётся. Я к чему клоню: здесь всё равно хуже, чем в Лондоне. Потому что здесь к тебе подъедут горные люди — здорово и siloviks. В Лондоне они тебя, конечно, обижают, но не настолько закономерно как в России, поэтому люди опять поползут туда. 7373-94-8.

Д. КНОРРЕ: Побитые, пристыженные.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Николай. С англичанами забавно всегда: у них с драматургией обязательно должно быть. Почему сразу видно, что со Скрипалем инспирировано ими, потому что им обязательно нужно написать детективную историю.

С. ДОРЕНКО: Они не могут просто рубануть и всё!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Оружие КГБ — это ледоруб. Они это никак не втыкают. Как только слышишь такую загадочную историю — понятно, откуда уши растут. Единственное, что меня пугает — это то, что у нас Трамп дурной, потому что его развести на раз-два можно.

С. ДОРЕНКО: Он темпераментный господин.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мир устроен не так, как мы обсуждаем. Понятно, что есть обиды у Англии на то, что когда-то Америка поучаствовала в том, чтобы лишить их колоний, и мы в этом поучаствовали. Потом Германия вспомнит, что Америка не дала отхватить себе Россию.

С. ДОРЕНКО: РИА Новости напоминает, что Тереза Мэй пригрозила заморозить государственные счета Российской Федерации. Еще в одной материале в британской прессе рассказывается, что в беседе в российским миллиардером, который занимается ресторанным бизнесом, корреспондент сказал, что его жена расплакалась, когда офицер в лондонском аэропорту поинтересовался «не гангстер ли ваш муж?» Она расплакалась и сказала: если Лондон и впредь будет над ними издеваться (над русскими миллиардерами), то они уедут в Париж, где еда вкуснее.

Д. КНОРРЕ: А это так!

С. ДОРЕНКО: Мы едем все в Париж, там еда вкуснее! — сказала жена в слезах.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: В «Артеке» в Крыму отдохнули дети Асада. Их 45 детей, что ли?

Д. КНОРРЕ: Трое.

С. ДОРЕНКО: А почему 45?

Д. КНОРРЕ: Какие 45? Карим, Хафез и дочь Зейн.

С. ДОРЕНКО: 45 детей из Сирии.

Д. КНОРРЕ: Может быть, их 45.

С. ДОРЕНКО: А, всего 45. В пресс-службе «Артека» ТАСС рассказали…

Д. КНОРРЕ: Как?! Директор «Артека» «Говорит Москва» вчера рассказал лично!

С. ДОРЕНКО: Он нам рассказал про 45? Нет, про детей про этих.

Д. КНОРРЕ: Про детей рассказал.

С. ДОРЕНКО: Расскажи мне, мне стыдно стало. Нам, «Говорит Москва» он рассказал!

Д. КНОРРЕ: Они действительно отдыхали как обыкновенные дети.

С. ДОРЕНКО: Больше того, никто не говорил, кто они! Все боялись, что их продадут врагам режима.

Д. КНОРРЕ: Они были под своими фамилиями там.

С. ДОРЕНКО: Турки могли выкрасть, турки его ненавидят. Наш друг турецкий ненавидит Асада. Ты знаешь, что Эрдоган и Асад раньше съезжались семьями на уикенд? Они были не разлей вода: на уикенд, на шашлыки, люля, всё такое. Сейчас это самый ненавистный человек для Эрдогана, он его ненавидит.

Д. КНОРРЕ: От любви до ненависти…

С. ДОРЕНКО: Один шаг. У мужчин тоже. Ну, не знаю. Они приезжали к нам в Крым и отдыхали в Крыму.

Д. КНОРРЕ: Под своими фамилиями.

С. ДОРЕНКО: Я объясню, почему — потому что там хорошо, там развивающая программа.

Д. КНОРРЕ: Уж лучше, чем в Сирии.

С. ДОРЕНКО: Чёй-то лучше, чем в Сирии? В Сирии море потеплее будет. Я тебе серьёзно говорю, сама подумай. Рыбалочка, всё такое, наверняка получше. Отец хотел, чтобы они познали лишения.

Д. КНОРРЕ: Жизнь.

С. ДОРЕНКО: Чтобы они познали жизнь, мои университеты. — А теперь, сынок, поедешь ты в Крым! Тот: нет, нет, нет! — Поедешь! Отцовское слово! И он познал лишения, был в «Артеке».

Д. КНОРРЕ: И стал понимать Россию лучше, говорит сам Асад.

С. ДОРЕНКО: Конечно, налупился тут свининки.

Д. КНОРРЕ: Разговаривали они на английском и на арабском языках.

С. ДОРЕНКО: Я ничего по-арабски не знаю, кроме…

Д. КНОРРЕ: Хабиби, я знаю.

С. ДОРЕНКО: Это хорошее слово. Еще можно говорить «Аллаху Акбар», тоже правильные слова. Больше ничего не знаю. Я даже на бенгальском языке матом ругаюсь, а по-арабски не знаю.

Д. КНОРРЕ: Я тоже не знаю.

С. ДОРЕНКО: А как же вести программу, если ты привыкла ругаться по-французски? В Крыму создали аналог Telegram, который был взломан за три минуты каким-то умельцем. Так что, Крым еще и здесь отличился старательностью.

В Крыму создали аналог Telegram, любой аккаунт в нём можно взломать за несколько минут. Об этом пишет Варламов. Кстати говоря, Варламов наш, крымчанин. У него бабушка в Крыму, он нашенский. Началось публичное тестирование мессенджера «Диалог М», который создала госкомпания «Крымтехнологии» в качестве аналога Telegram. Как выяснил пользователь TJ Артём Леготин, любой аккаунт в «Диалог М» можно взломать за три-четыре минуты, пишет об этом Варламов. Три-четыре минуты это прилично!

Д. КНОРРЕ: Можно попереписываться.

С. ДОРЕНКО: А мы уже уйдём из этого «Диалога М» за три-четыре минуты. А что делать? Всё можно взломать за три-четыре минуты, почти всё.

Д. КНОРРЕ: Я думаю, и Telegram можно взломать за три-четыре минуты.

С. ДОРЕНКО: Не думаю. Я думаю, что Telegram нельзя взломать за три-четыре минуты. Его сразу видно, но только надо знать, где серверы и сидеть на сервере. Пойми, когда ты не в secret, Telegram не шифрует, сквозного шифрования нет. Другое дело, что Дуров постоянно переносит эти серверы, где-то в Германии, где-то еще, он куда-то сам переезжает и так далее. На самом деле шифровки никакой нет в Telegram вне secret. В secret сквозное шифрование, а в остальных случаях нет. Ты идешь в Signal — там сквозное шифрование всегда по умолчанию. В Telegram нет. Они создали аналог, который тотчас взломали.

Кстати говоря, про Telegram. Вы продолжаете пользоваться? Сегодня его разрушали.

Д. КНОРРЕ: Вот, я пользуюсь. И наши слушатели, которые пишут нам в Telegram, очевидно тоже.

С. ДОРЕНКО: Через неделю его не будет.

Д. КНОРРЕ: Почему? Дуров рассказал, что он сделает настройки, в самом Telegram прошьёт в обход запретов и даже не надо будет VPN пользоваться.

С. ДОРЕНКО: А ты еще не установила?

Д. КНОРРЕ: Я скачала, но мне так лень. Я думаю, может обойдётся.

С. ДОРЕНКО: Ничего не обойдётся.

Д. КНОРРЕ: Browsec у меня стоит.

С. ДОРЕНКО: У меня много стоит всего, это VPN. А это не VPN, это он поставил другую вещь сейчас. Я поставил какую-то Socks5, но плюс еще у меня много. У меня Nord чего-то, Hide My Ass. Opera VPN скурвились, они договорились с «гэбушкой». Не надо выдумывать, что Opera VPN устала и так далее, просто договорились с «гэбушкой». Ничего страшного, так бывает.

Д. КНОРРЕ: Дуров написан, что VPN будет встроен в сам Telegram.

С. ДОРЕНКО: Ну, правильно, вот этот Socks5 у меня и стоит. Ну, хорошо. Я думаю, почему против Дурова пошли именно. Ты не понимаешь этого.

Д. КНОРРЕ: Нет, не понимаю. А вы понимаете?

С. ДОРЕНКО: Я — нет. Потому что все до единой мамочки, а мамочек здесь 70 миллионов…

Д. КНОРРЕ: Сидят в Viber.

С. ДОРЕНКО: Сидят в WhatsApp.

Д. КНОРРЕ: Нет, мамочки в Viber, а в WhatsApp папочки.

С. ДОРЕНКО: Все классные сообщества, все детские сады, всё в WhatsApp.

Д. КНОРРЕ: Это да. Это чудовищно.

С. ДОРЕНКО: WhatsApp, в отличие от Telegram, имеет сквозное шифрование.

Д. КНОРРЕ: Понимаете, все мамочки в WhatsApp, поэтом мы отсекаем сразу эту аудиторию, она не нужна фээсбешникам.

С. ДОРЕНКО: Почему?

Д. КНОРРЕ: А зачем им классное обсуждение?

С. ДОРЕНКО: Почему террорист не может в WhatsApp зайти?

Д. КНОРРЕ: Может, да, но скорее будет пользоваться Telegram, потому что он лучше защищён.

С. ДОРЕНКО: Не лучше он защищён! В том-то и дело, что WhatsApp лучше защищён!

Д. КНОРРЕ: А WhatsApp сливает ключи свои?

С. ДОРЕНКО: Ничего не сливает.

Д. КНОРРЕ: А почему не блокируют WhatsApp?

С. ДОРЕНКО: А не понимаю, почему. Например, я злой, я плохой, вот мы с тобой плохие. Секундочку, Незыгарь пишет что-то: «Труп следователя…» А, это труп следователя в бассейне с водой. Ну и плевать.

Д. КНОРРЕ: Лекс пишет: «Видимо, к WhatsApp сами нашли подход или ключи».

С. ДОРЕНКО: К WhatsApp нет ничего! Какие ключи? Что вы выдумываете? WhatsApp теперь Цукерберг владеет. «Если и сливает, то мистеру майору, а не товарищу майору», — пишет мне Александр. Ребята, WhatsApp не даёт никаких ключей, не надо выдумывать ничего. WhatsApp сквозное шифрование. Давайте предположим, что я плохой; я проделываю несколько простых вещей, например, нам плохим нужен надёжный чат. Я пишу «надёжный мессенджер». Нет, я не пишу по-русски, по-русски я не могу писать! По-русски пишут только хорошие люди! Правильно я говорю?! По-русски не пишут плохие.

Д. КНОРРЕ: Наверно да.

С. ДОРЕНКО: По-русски пишут только хорошие люди. Мы пишем на английском языке — язык, которые используют плохие. Мы пишем secure messenger…

Д. КНОРРЕ: Но WhatsApp хранит архив…

С. ДОРЕНКО: Боже, что написал! Спасибо большое Кириллу с Мефодием! Господи! Я написал «иузгуку», «ыутпук» — тьфу! Не знаю, как ругаться. Кирилл с Мефодием конечно удружили, ничего не скажешь. Ну, молодцы! Снова secure messenger… Вот уж кто нас трахнул так трахнул, это Кирилл с Мефодием. Я ими горжусь, вы знаете. Надо было review написать, а я не написал. Мне нужно, чтобы они обозрели. Вот the five most secure and user-friendly private messaging. Five, нам много не надо, мы же плохие. На первом месте Signal (7/7 EFF criteria). Понятно? Signal семь из семьи берёт по всем критериям секретности. Мы ставим Signal, как будто мы полковники ФСБ. Ты знаешь, что силовики все у нас в Signal.

Д. КНОРРЕ: Да.

С. ДОРЕНКО: Ребята, силовики сами сидят в Signal, чтобы вы знали. Я просто объясняю. Telegram на втором месте — 7/7 EFF criteria. На третьем месте Threema, это швейцарская контора, там силовики тоже сидят. Top-Secret Messenger (пять из семи), чуть меньше; ChatSecure (семь из семи); iMessage (шесть из семи).

Ребята, если я плохой, и мне говорят «Telegram забанили» — я иду в Signal. Хотите в WhatsApp — пожалуйста. Сейчас почитаем еще: семь лучших мессенджеров. На первом месте Threema; на втором месте Signal, где сидят все наши силовики; на третьем месте Telegram, именно secret Telegram, не всё. Wickr знаешь?

Д. КНОРРЕ: Да, знаю.

С. ДОРЕНКО: Wickr Me, прекрасный, top secure messenger. Шикарный мессенджер, я считаю. Surespot, я им не пользуюсь, надо поставить. ChatSecure, у меня есть, кажется, где-то, в папке лежит, он у меня наготове. Cyber Dust.

Д. КНОРРЕ: И там нет ни WhatsApp, ни Viber.

С. ДОРЕНКО: Ничего нет.

Д. КНОРРЕ: В WhatsApp очень легко восстановить переписку, которую вы удалили.

С. ДОРЕНКО: Если ты ее архивируешь.

Д. КНОРРЕ: А все архивируют.

С. ДОРЕНКО: Поставь «запрет на архивацию», я поставил. Если я плохой, то я вообще никакими мессенджерами не буду пользоваться. Над всей Испанией безоблачное небо — мы будем говорить шифрованным языком. Мы будем собираться вместе, садиться на корточки (плохие сидят на корточках), говорить по-английски, делать всё, что положено плохим, и обмениваться сигналами «над всей Испанией не безоблачное небо». Всё! Какая разница, если я плохой.

Значит, они ловят не плохого, они ловят Дурова, конкретно Дуров им ненавистен. Потому что Signal никто не ловит; WhatsApp никто не ловит; Cyber Dust никто не ловит; Wire никто не ловит.

Д. КНОРРЕ: А почему?

С. ДОРЕНКО: Я не знаю, почему. Я спрашиваю: почему ловят именно Telegram? В Иране тоже запретили Telegram. Знаешь, почему — из-за каналов.

Д. КНОРРЕ: С другой стороны, даже в переписке никто не использует…

С. ДОРЕНКО: Проблема в каналах. Я тебе расскажу, как в Иране происходит дело. У нас самый ведущий канал, какой-нибудь «Сталин Гулаг», «Давыдов Индекс», Незыгарь имеют от ста до двухсот тысяч подписчиков, а в Иране — по миллиону и выше. В Иране Telegram намного популярнее, чем в России. И именно в Иране его запретили, именно из-за каналов, которые читают по миллиону человек и выше. Именно в Иране каждая девочка в пятом классе имеет Telegram. Ты читала об этом?

Д. КНОРРЕ: Нет.

С. ДОРЕНКО: «Дождь»: даже в школах есть Telegram-чаты с учениками. Иранцы о заблокированном Telegram. Инженер-строитель из Тегерана: «Мы используем Telegram после блокировки, потому что этот мессенджер безопаснее всего для иранцев. Его серверы находятся не в Иране. Что делать? Мы устанавливаем VPN. Я не знаю никого, кто бы перестал использовать Telegram после блокировки». Сотрудница IT-компании: «Я осталась в Telegram, несмотря на его блокировку, как и все мои коллеги. У нашей компании есть группа, в которой все разработчики переписываются друг с другом, делятся интересными вещами. Даже в школах и университетах у преподавателей есть чаты учениками, где все они переписываются».

Д. КНОРРЕ: Главное, это медиаканалы.

С. ДОРЕНКО: «Еще в Telegram много популярных каналов. Мы не хотим потерять возможность их читать. Там классные стикеры, мы можем создавать группы и каналы…»

Д. КНОРРЕ: «Telegram уже блокировали, но потом власти выбрали другую стратегию. В 2015 году блокировали, потом ввели порядок в 2016 году, по которому владельцы каналов с аудиторией в пять тысяч подписчиков и больше обязаны проходить государственную регистрацию».

С. ДОРЕНКО: Это как в России, один в один. Товарищи, как мы похожи на Иран, одинаковые аятоллы. «У нас есть аналоги, — говорит иранский потребитель, — например, Soroush. Правительство настаивает, чтобы мы его использовали вместо Telegram, и его много рекламируют. Но им никто не пользуется. Мы боимся, что они контролируют все наши данные. Хотя мы даже уверены, что они контролируют, да они это и не отрицают». Это говорит пользователь из Тегерана. Военный: «Я до сих пор пользуюсь Telegram. Для VPN нужен хороший интернет, а в моем городе связь плохая, поэтому мне трудновато. Но я осталась на Telegram». Вот еще: «Я служу в армии. Среди солдат хотят слухи, что Telegram хочет создать технологию, при которой правительство не сможет его заблокировать. Поэтому мы все (солдаты, офицеры) остаёмся в Telegram».

Д. КНОРРЕ: Короче, видимо, это просто цензура, и направлено это против медиа, которые широко распространены в Telegram и популярны.

С. ДОРЕНКО: Пишет нам Владимир из Дубая: «В Эмиратах запрещены Skype, Viber. Принуждают к bolt-мессенджеру, потому что он под контролем Etisalat. А Дуров сидит в Дубае в интернет— freezone». А Skype и Viber запрещены в Эмиратах. Кстати говоря, по Skype позвонить трудно в Эмиратах, это правда. В Эмиратах трудновато, там то и дело почти всё запрещено. Я пытался позвонить, но в результате приходилось уходить на такие мессенджеры, которые в Эмиратах не запрещены, то есть редкие мессенджеры, типа Signal, прекрасная связь и всё на свете. Ребята, давайте скажем следующее: почему-то бомбят именно Telegram. Почему?

Д. КНОРРЕ: Потому что там каналы, медиаканалы.

С. ДОРЕНКО: Потому что с точки зрения общения, с точки зрения террористов, с точки зрения плохих… Если я плохой, то я хочу сделать плохое дело. Если я хочу сделать плохое дело, то я иду к нему кратчайшим путём. Зачем я буду кругаля давать? Мое дело — сделать плохое дело. Например, я хочу кинуть окурок мимо урны. И Даша моя помощница в этом деле. Мы вместе выискивает, где эта урна и на рассвете к ней крадёмся. Мы с Дашей должны где-то переписываться и так далее. Ребята, если мы плохие, то мы найдём кратчайший путь, мы не будем рвать зубы через жопу. Это неправильно.

Д. КНОРРЕ: Вы будете использовать позывные.

С. ДОРЕНКО: Конечно.

Д. КНОРРЕ: Но с другой стороны, все говорят, что эти позывные на раз расшифровываются.

С. ДОРЕНКО: Это же вопрос времени. Любая переписка расшифровывается. Мне когда-то парень из КГБ говорил: ты в PGP работаешь? Я говорю: да в PGP.

Д. КНОРРЕ: Что это такое?

С. ДОРЕНКО: Pretty Good Privacy, Циммермана, по-моему. PGP была такая шифровка. Она была военная. Чувак, американец, который ее создал, его запретили, он бежал в Европу, он жил в Голландии. Циммерман, по-моему, фамилия. Он бежал из Штатов, потому что там запретили. За PGP в компьютере людей таскали на допросы в Америке. В Америке! Территория свободы. Ты под подозрением, твой компьютер берут и там PGP-сектор и PGP e-mail, то тебя таскают на допросы. В тюрьму не сажали, но преследовали.

У меня был PGP. Чувак из КГБ мне говорит: вот твой PGP мы ломаем, но на это уходит три года. То есть я работаю в PGP, и они могут это сломать. На это уйдет три года. Ну, тогда! Сейчас, может быть, шесть месяцев, не знаю. Он говорит: на это уйдет три года, так смысл в твоей скорости, а не в том, что мы тебя прочитаем; мы тебя прочитаем, но это будет не интересно.

Потому что мы с тобой (двое плохих) сегодня утром идем на плохое дело. Я тебе в PGP (тогда было бы) кидаю в почту, которая открывается уникальным паролем. Ты читаешь «сегодня в четыре утра пойдем кидать окурок мимо урны на „Новокузнецкую“. Ты прочитала. Они через три года это расшифруют. На хрена это нужно?!

Д. КНОРРЕ: Но раскрыть сеть надо.

С. ДОРЕНКО: Какую сеть?

Д. КНОРРЕ: Террористическую.

С. ДОРЕНКО: Мы через три года будем в другом месте! Дело сделано, всё, мы свалили! У нас уже другие имена, у нас другие фамилии, у нас внешность другая! Вот и всё! Ну, читайте через три года, кого это парит?

Д. КНОРРЕ: Значит, им переписка нужна только для того, чтобы компромат какой-нибудь найти на своих же.

С. ДОРЕНКО: В Москве украли барокамеру, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты. Это только что. Барокамеру должны были отреставрировать ко Дню космонавтики. Мастер Анатолий Фабричнов забрал ее из Музея космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в Строгине. В начале апреля Фабричнов вернулся за капсулой, но не смог найти ее. Охранники сказали, что капсулу забрали какие-то реставраторы.

Д. КНОРРЕ: Это же „Двенадцать стульев“ просто.

С. ДОРЕНКО: Приехали десять человек, которые представились мастерами, погрузили капсулу барокамеры, в которой тренировался Юрий Гагарин, в грузовик, крикнули „Поехали!“ (он сказал „поехали“) и были таковы. Документы у них охранники не проверяли. Фабричнов написал заявление в полицию, но пообещал забрать, если барокамеру вернут. Помимо Гагарина в этой капсуле тренировались Георгий Гречко, Герман Титов и другие советские космонавты. Ее ценность трудно оценить в рублях.

Юра, прости нас в очередной раз! А что можно сделать из нее, сказать? Душ на даче сделаю из барокамеры. Я тебе правду говорю. Сварят фигню из стального профиля, из уголка, поставят барокамеру наверх…

Д. КНОРРЕ: А может просто в металлом?

С. ДОРЕНКО: Не думаю. Все-таки душ на даче лучше поставить. Еще для полива. Когда воду дают два часа, допустим, они наберут полную барокамеру воды — опаньки, потом раз и помидорчики, огурчики. Огурчики если не поливаешь, они горькенькие становятся. И чтобы огурчики были сладенькие (они воду любят), их из барокамеры будут поливать. Я тебе серьёзно говорю, я абсолютно в этом убеждён.

Д. КНОРРЕ: Я не знала про огурцы и полив, зависимость.

С. ДОРЕНКО: Это прямая зависимость.

Д. КНОРРЕ: Наша звукорежиссёр кивает. Ты что-то знала, что ли?

С. ДОРЕНКО: Мы пили с индусами в Молдавии когда-то, и они меня научили. Огурцы, когда они пересушенные и горькие, не чистить кожуру, а вытряхивать желчь. Научу тебя одну. Никому не расскажу про это. Срезаешь попку, большой огурец надрезаешь — чик, чик, чик, и попкой начинаешь тереть, из него начинает идти пена. Реально идет зелёная пена, я сейчас не шучу.

Д. КНОРРЕ: Красная пена.

С. ДОРЕНКО: Нет, зелёная. Потом срезаешь что пенкой вышло, остальное никакой горечи, огурец сладкий. Фантастика! Меня научили индусы, клянусь! Индусы многому могут научить.

Д. КНОРРЕ: Я попробую.

С. ДОРЕНКО: Когда состарюсь, меня посадят в сумасшедший дом, выгонят с работы, я там буду зарабатывать хорошие деньги на делании огурцов из горьких сладкими.

Д. КНОРРЕ: Только не показывайте.

С. ДОРЕНКО: Я никому не покажу, потому что это искусство мне передал индус, которого я после этого задушил, убил, его нет больше. Я единственный хранитель секрета. Я в сумасшедшем доме когда буду заседать, для того чтобы мне отдавали своё второе и компот…

Д. КНОРРЕ: И папиросы. Папиросы на обмен, как валюта.

С. ДОРЕНКО: Папиросы на обмен, абсолютно верно. За папиросы мы купим всё, что хочешь, хоть медсестру. Мне будут приносить огурец, я буду тайно забираться в специальную штуку…

Д. КНОРРЕ: В барокамеру.

С. ДОРЕНКО: Нет, не в барокамеру, а в штучку, где зажигается небесный огонь, неопалимый сходит. Я буду туда прятаться и там делать огурцы.

Д. КНОРРЕ: Бойлерная, что ли?

С. ДОРЕНКО: Не бойлерная, господи! Где делается огонь.

Д. КНОРРЕ: В сумасшедшем доме?

С. ДОРЕНКО: Нет. Капелла, где огонь нисходит, я забыл как называет, ну неважно. Мы пойдем и проживём его, этот понедельник, 16 апреля.