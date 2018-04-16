Александр Поскребышев: каким был личный секретарь Сталина

Из всего «сталинского круга» про Поскребышева говорят, наверное, меньше всех. Хотя его роль в политике СССР была очень значительна. Он долгие годы был личным секретарем Сталина, через него вершилась история.

Мнимая тень

Сталин старался окружать себя только лично преданными ему людьми. И чем выше был уровень «близости к телу», тем преданнее должен был быть человек. Поскребышев долгое время был самым близким к «вождю народов» человеком. Во всех воспоминаниях о Сталине непременно рассказывается и об Александре Николаевиче. «Поскребышев передал», «Поскребышев доложил», «Позвонил Поскребышев»…

Историк Дмитрий Волкоганов писал: «В любое время, когда бы Сталин ни вызывал Поскребышева, лысоватая голова его помощника всегда была наклонена над ворохом бумаг. Это был человек с компьютерной памятью. У него можно было получить справку по любому вопросу».

Вторил ему и французский писатель Барбюс. Он писал о Сталине: " У него нет 32 секретарей, как у Лойда Джорджа, секретарь у него один — товарищ Поскребышев. Сталин не подписывал того, что пишут другие. Ему дают материалы, и он все делает сам".

В своих беседах с Чуевым Вячеслав Молотов вспоминал: «Когда Сталин приходил домой с работы, — рассказывал мне Артем Федорович, — за ним шел Поскребышев с мешком писем. Сталин садился за стол, читал, некоторые — вслух».

Таким образом, перед нами вырисовывается образ эдакой «тени Сталина». Однако Поскребышев не был простой тенью, через него проходила вся корреспонденция Иосифа Сталина, он решал личные и административные вопросы генсека. Именно Поскребышев на протяжении долгих лет определял, что ляжет на стол генсека, а что можно «завернуть», следил за соблюдением протокола и за явкой на заседания членов Политбюро. Власть этого невысокого полноватого человека была огромной, с ним были внуждены считаться все — от простых смертных до военачальников.

Шутки ради

Оригинальную версию того, как Поскребышев оказался «при Сталине» дает в своих воспоминаниях Борис Бажанов, бывший секретарем Сталина, когда тот только шел к вершине власти. Сам Бажанов, как он признавался, «разочаровался в коммунизме» и эммигрировал, за границей он и писал свои мемуары, ставшие бестселлером. По словам Бажанова, когда он работал в редакции «Известий ЦК» у Молотова, то заметил среди рабочих, упаковывавших тиражи, маленького лысого человека. Ради смеха его решают выдвинуть в члены ячейки ЦК. И, конечно, так как рекомендация идет из секретариата партии, Поскребышева тут же принимают.

Дальше — больше. Опять же ради озорства Поскребышева, по словам Бажанова, рекомендуют в личные помощники секретаря ЦК Коссиора (сугубо по причинам комичности картины: два маленьких лысых человека работают в одной упряжке).

Так, дескать, Поскребышев, продвигагался по службе. Мы не станем утверждать, что воспоминания Бажанова соответствуют исторической правде. Скорее, это личное отношение «разочаровавшегося в коммунизме», однако само отношение показательно — Бажанов всячески хотел показать, что Сталин приближал к себе людей недалеких. Конечно, это было не так.

Большая дружба

Поскребышев не был кабинетным заложником, хотя и работал по 16 часов сутки. Были у него и близкие друзья. С ними он любил ездить на рыбалку. Друзья были непростые: кардиолог Бакулев, полярник Папанин, генерал Хрулев. С Бакулевым Поскребышева связывала многолетняя дружба, они вместе росли, вместе пели в церковном хоре, их называли Поскребеня и Бакуленя. Дружбу они пронесли через всю жизнь. Любил Александр Николаевич также и активный отдых, играл в городки и теннис. Любил бывать у друзей на даче. С дачей друга Поскребышева полярника Папанина связана одна казусная история, рассказанная Владимиром Кузничевским. Сталин очень ценил Папанина и подарил ему шикарную дачу. Полярник, натура широкая, вырыл на даче пруд и даже поселил туда двух лебедей. Вскоре после этого его к себе вызвал генсек. Спросил, нравится ли дача. Папанин принялся рассыпаться в благодарностях, тогда Сталин спросил: «Если тебе так нравится дача, зачем подарил её детскому дому?». Ошеломленный Папанин стал отнекиваться, что не помнит, когда такое было… Сталин сказал: " Ну, как же, сегодня утром. Вот у Поскребышева и документы. Кстати, когда будешь выходить, не забудь подписать их "…

Полярнику генсек, конечно, подарил ещё одну дачу, но лебедей Папанин больше не заводил и роскошью не хвастался.

Дело жены

Сталин любил проверять верность своих приближенных, ставя их перед сложным выбором — между личной жизнью и государственной необходимостью. Второй женой Поскребышева была Бронислава Металликова. Родная сестра жены её брата Михаила Соломоновича была одно время замужем за сыном Троцкого Львом. Эта связь оказалась фатальной.

Во время поездки в Париж в 1933 году Бронислава и Михаил повстречали Льва Львовича. Ничего не значащая, случайная встреча дала повод в 1937 году возбуждению уголовных дел против Металликовых. Жену Поскребышеву удалось спасти, но ненадолго. Бронислава очень активно хлопотала за брата, а в 1939 году поехала на Лубянку для встречи с Берией . Обратно не вернулась. Поскребышев просил Сталина вмешаться, но вынужден был сам представить на подпись Сталину ордер на арест своей жены. Если верить воспоминаниям Аллилуевой, Сталин сказал: «В чём дело? Тебе нужна баба? Мы тебе найдём». Верный Поскребышев проработал со Сталиным ещё почти 15 лет.

Фактор Берии

Под конец сталинского правления его секретарь попал под «каток» Лаврентия Берии, который методично устранял как конкурентов на власть, так и особ, приближенных к Сталину. В ноябре 1952 года Берии удается убрать Поскребышева из Кремля. Основные аргументы — якобы причастность Поскребышева к «делу врачей» и «сионистскому заговору», а также — утрата Поскребышевым важных документов, которые «утратились» не без усилий Берии.

Сталин сделал заявление:"Я уличил Поскребышева в утере секретного материала. Никто другой не мог этого сделать. Утечка секретных документов шла через Поскребышева. Он выдал секреты". Расстрелять, впрочем, секретаря Сталина не успели. После смерти «вождя» Хрущев выпустил Александра Николаевича. Он жил до 1965 года. До сих пор мало известен, хотя и стал героем анекдотов.