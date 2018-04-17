Избитый DJ Smash страдает от страшных болей

Андрей Ширман , более известный как DJ Smash, не может оправиться от травм, полученных после избиения в пермском клубе. Андрей пытается наказать обидчиков.

"Я все еще себя плохо чувствую. У меня катастрофические проблемы, боли. Кости все еще не срослись, судя по последним снимкам", — рассказал артист журналистам. Андрея постоянно мучают страшные мигрени, и он не может полностью закрыть рот.

Помимо этих спризнаков DJ Smash обнаружил у себя психологические проблемы — бессонницу. Несмотря на страдания артист держится молодцом. Он надеется проучить виновных с помощью закона. «Я внутренне рад, потому что, возможно, спас других людей. Мы доведем это дело до конца и покажем, что человек не может быть безнаказанным, не может подходить и бить другого, потому что обладает какими-то навыками, потому что ему так хочется, причинять вред, ломать руки, ноги, голову. Возможно, это станет уроком другим», — рассказал диджей.

Также Ширман поблагодарил своих поклонников, которые встали на сторону кумира и безоговорочно верят ему. «Нужно понимать, что у меня сотни писем от людей, которые попали в такую же ситуацию и не смогли ничего сделать. Мне пишут и просят: „Доведи, пожалуйста, это дело до конца и покажи, что в нашей стране, кем бы ты ни был — чиновник, депутат — все равно ты будешь наказан, получишь реальный срок и будешь сидеть в тюрьме“, — цитирует артиста портал „59.ру“.