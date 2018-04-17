«Все ради хайпа»: Сергей Ванкевич заявил, что DJ Smash пиарится на избиении в пермском клубе

Вчера, 16 апреля, в Перми прошла очная ставка между избитым в пермском клубе DJ Smash и одним из тех, кого обвиняют в нападении — Сергеем Ванкевичем . DJ Smash уже рассказал о том, как прошла их встреча. Он продолжает настаивать на том, что удары ему наносили экс-депутат законодательного собрания Прикамья Александр Телепнев и бизнесмен Сергей Ванкевич. Сегодня поделиться впечатлениями и дать новую информацию о том, что произошло в ночь с 9 на 10 февраля, согласился оппонент артиста. Ранее Сергей Ванкевич и Александр Телепнев уже общались с 59.ru и отрицали свою причастность к травмам Андрея Ширмана.

— Сергей, как прошла очная ставка с Андреем Ширманом?

— На очной ставке Ширман вел себя очень вальяжно по отношению к другим участникам и следователям, разговаривал свысока. К тому же, приехал на дорогой машине с двумя адвокатами, с охранником, как будто бы в этом охраннике была необходимость. В общем, всячески поддерживал образ излишне самоуверенного человека со связями и влиянием, прилетевшего из самой столицы. Сплошная показуха.

Несколько раз Андрей и его адвокат прерывали процесс, выходили из комнаты, где проходила очная ставка. Они делали это после вопросов следователей, чтобы решить, как лучше на них ответить. Когда Ширман заговаривался, уводил разговор не в ту сторону, адвокат хотел его поправить, скорректировать позицию.

Перед очной ставкой мне вернули вещи, в которых я был в клубе в ночь, когда избили Андрея. Они прошли экспертизу. Само собой, на них ничего не было обнаружено: ни следов крови, ни эпителия Ширмана, ни каких-либо других признаков, указывающих на то, что я имею отношение к избиению.

— Андрей Ширман продолжал обвинять вас в причастности к избиению, а вы отрицали это?

— Да, мы повторили свои версии того, что происходило в клубе. Я рассказал, что DJ Smash ударил меня в плечо, из-за чего я упал на пол. Потом я получил от Андрея удар ногой по голове в область правого глаза. Из-за этого у меня выпала линза. На какое-то время я закрыл голову руками, чтобы защититься от новых ударов. Компания, в которой отдыхал Андрей Ширман, была нетрезва, и я не мог быть уверен в том, что они больше не проявят агрессию.

Вскоре я почувствовал, что кто-то сзади пытается поднять меня, повернул голову и увидел, что это Александр Телепнев. Затем я включил фонарик на телефоне, нашел линзу на полу. Сделать это было не очень трудно. Как человек, который десять лет пользуется контактными линзами, я знал, как она отражает свет, и смог ее заметить. Телепнев все это время стоял рядом, удары никому не наносил.

Когда линза была найдена, я пошел в туалет к умывальникам, где промыл ее водопроводной водой, смочил слюной и вставил на место. К такому методу те, кто носят линзы, иногда прибегают в экстренных ситуациях.

Сергей Ванкевич сообщил, что Андрей Ширман нанес ему удары

— Сергей, ранее вы не озвучивали, что вас бил Андрей Ширман. Почему?

— Благодаря действиям Андрея на нас с Александром была организована настоящая травля. Мне поступали угрозы во всех соцсетях, звонили неизвестные люди и, представляясь следователями, пытались выманить из дома на улицу. Я не говорил, о том, что меня бил Андрей, из-за того, что опасался усиления этого прессинга, того, что недоброжелатели перейдут от слов к делу.

— У вас есть доказательства того, что DJ Smash бил вас?

— После событий в клубе я обратился в травмпункт, там зафиксировали ушиб мягких тканей лица и посттравматический конъюнктивит. У меня была головная боль, тошнота. Информацией о результатах экспертизы, призванной определить, кто наносил мне удары, я не владею.

— Как вы думаете, из-за чего Андрей Ширман мог вас ударить?

— Это нужно спрашивать у Андрея, агрессию проявил именно он. Из-за чего он это сделал, мне неизвестно. Одно я знаю точно — после того, как все случилось, он и его команда решили использовать ситуацию в своих целях. Я в маркетинге около десяти лет, и вижу, что это очень круто спланированная рекламная кампания. Она была нужна DJ Smash, потому что такого хайпа вокруг него, какой есть сейчас, не было и не будет больше никогда. Его гонорары вырастут, количество выступлений тоже. Люди вспомнят о нем. Для артиста очень важно добиться публикаций о себе всеми способами.

На протяжении последних месяцев Андрей Ширман делает все, чтобы испортить нашу с Александром Телепневым репутацию. Для этого они используют самые разные приемы. Например, распространяют слухи о том, что у нас с Александром нетрадиционная ориентация. Это необходимо для того, чтобы выставить нас с Александром в негативном свете, склонить общественное мнение на свою сторону. Никакого отношения к действительности эти вбросы не имеют.

Также я много раз наблюдал, как на страницах DJ Smash в социальных сетях удаляют все комментарии в поддержку нас с Александром. Остаются только те, где нас обвиняют. Зачастую они написаны только что зарегистрировавшимися пользователями с пустыми страничками. Это наводит на мысли о покупке комментариев.

Еще одна ложь — это информация о том, что я являюсь бойцом ММА. В федерации я занимаюсь только связями с общественностью, никогда не стоял в спаринге, и не имею должной подготовки, чтобы наносить и отражать удары. Время от времени я посещаю тренажерный зал, но не на регулярной основе, и не считаю себя спортивным человеком.

Я надеюсь, что Андрею Ширману не удастся манипулировать следствием и судом, и все решения будут справедливы.

Сергей Ванкевич уверен, что он и Александр Телепнев стали жертвами пиара DJ Smash

— Как вы узнали о том, что во всем обвиняют вас?

— В ночь, когда все произошло, и весь день после этого никаких претензий ко мне не было. О том, что меня назвали человеком, избившего Андрея, я узнал 11 февраля, когда проснулся и увидел на телефоне несколько сотен пропущенных звонков.

— Андрей Ширман и его адвокат утверждают, что вы и Александр Телепнев за время следствия несколько раз меняли свою позицию, а также заявляют, что ваши показания о том, что произошло в клубе отличаются друг от друга. Как вы можете это прокомментировать?

— Моя позиция на протяжении следствия не менялась. Наши показания с Александром Телепневым могут отличаться из-за того, что мы не готовили и не разучивали убедительную историю, а каждый рассказывал о событии так, как видел его со своей стороны. Это у Ширмана все отрепетировано.

После избиения музыканта в пермском клубе было возбуждено уголовное дело. Ранее второго обвиняемого, Александра Телепнева, задержали на двое суток, а затем отпустили под залог в 200 тысяч рублей. Александр Телепнев и Сергей Ванкевич давали интервью 59.ru, в котором отрицали свою причастность к преступлению.

— Сергей, кто же на самом деле бил Андрея Ширмана?

— На этот вопрос я пока не готов ответить. Смогу сделать это после того, как будут завершено несколько важных следственных действий.