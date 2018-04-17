«Мы все лишь гости на Дальнем Востоке?»

«Я родился во Владивостоке и искренне считаю Дальний Восток своим, родным. И часто слышу от своих друзей, приятелей и знакомых (к слову, тоже коренных дальневосточников): „Вот бы свалить в Питер…“ Санкт-Петербург — это лишь пример, окончанием фразы, разумеется, может быть „Москва, Краснодар, Таиланд“ или любой другой город или страна…

Недавно на Сахалине удалось пообщаться с главой региона Олегом Кожемяко . На мой взгляд, Олег Николаевич очень точно понимает одну из основных проблем Дальнего Востока, говоря о „менталитете временщика“. Нашим регионам зачастую мешает развиваться именно он, именно ощущение того, что „мы здесь чуть-чуть поживем и уедем“.

Как-то с друзьями поделились общим наблюдением: на дорогах Владивостока немало дорогих автомобилей. Если проследить за некоторыми из них, можно увидеть удивительную картину — человек паркует свой Lexus или Land Cruiser Prado около гостинок (приморские квартирки меньше однокомнатной, где кухня является прихожей и частью комнаты) и входит в вонючий подъезд. И — нет, он не приехал сюда в гости! — он здесь живет. У него машина стоит больше двух-трех миллионов, но живет он в гостинке. Почему?

Ну, причин несколько… Дальний Восток любит „понты“: здесь зачастую на дорогах водители дорогих авто наплевательски относятся к машинам подешевле, практически игнорируя их приоритеты на дорогах. Так вот — в случае „необходимости“ ты не высунешься из окна и не прокричишь оппоненту: „Да у меня трехкомнатная квартира на Светланской“. Поэтому свой „статус“ важно подчеркнуть именно автомобилем, а пожить можно и в гостинке.

Во-вторых, здесь, правда, многие живут временно. Они копят деньги, чтобы уехать, заранее покупают недвижимость в других регионах. Зачем им квартира во Владивостоке? Зачем им, будучи владельцами бизнесов, строить детские сады или участвовать в государственно-частном партнерстве, когда они уже буквально завтра могут уехать отсюда навсегда? По этой же причине, наверно, заезжие блогеры отмечают грязь Приморского края, например. Почему бы и не намусорить на пляже или не оставить следы застолья в лесу? Все равно ведь ты уедешь отсюда, и пусть оно горит все синим пламенем.

Это же, кстати, наверняка и является причиной того, что у нас сохранились те самые гостинки и бараки, которые создавались как жилье временное для моряков. На Дальнем Востоке вообще очень часто не хватает именно Основательности, чего-то такого фундаментального, что скрепляло бы весь макрорегион. Возможно, раньше этим самым фундаментом были сами дальневосточники, которые с долей романтики смотрели на территорию своего проживания, желая сделать ее лучше?

Лично я не очень позитивно относился и отношусь к Солженицыну. Он, конечно, гениальный писатель, но писать о том, как в твоей стране все плохо, сидя при этом на Западе?.. Вот приблизительно так же я отношусь к тем, кто, покинув Дальний Восток, рассуждает в Москве о том, как в Приморье или на Сахалине все плохо. Мол, тут нет возможностей для развития, для самореализации… А ты пробовал?!

Да, на Дальнем Востоке непросто. Очень не просто. Но и тут можно жить, развиваться и прорастать корнями. Ведь именно сами жители могут и должны стать тем фундаментом, который сделает наши регионы процветающими и успешными».