Что делать, если начал терять зрение

У многих людей с возрастом начинает ухудшаться зрение. Сначала это почти незаметно, будто краски слегка потускнели или уменьшилась резкость. Приходится немного прищуриваться, чтобы разглядеть дальние объекты. Постепенно цвета блекнут всё сильнее, и становится всё сложнее сосредоточиться на объектах. Существует два распространённых ухудшения: миопия (близорукость), когда человек плохо видит вдали, и гиперметропия (дальнозоркость), когда ухудшается видимость близких объектов. Кроме того, существует такое изменение, как астигматизм, когда глаза имеют разную степень фокусировки. Что делать, если ты заметил ухудшение зрения? Очевидно одно: нельзя сидеть сложа руки. При первых симптомах ухудшения зрения рекомендуем обратиться к офтальмологу, чтобы тот подобрал правильное лечение. Чаще всего для коррекции зрения используются очки, но они идут далеко не всем. Некоторые люди настолько боятся очков, что всячески избегают их ношения, и из-за отсутствия корректировки зрение продолжает ухудшаться.

Есть и другой вариант — линзы. Прозрачные линзы не видны и не влияют на твой образ. Мы нашли магазин «Ochkov.net», в котором есть различные линзы.

В первую очередь скажем об ассортименте контактных линз. В магазине есть однодневные, двухнедельные, квартальные линзы, а также линзы на месяц. Кроме того, в этом магазине мы нашли традиционные линзы и линзы для непрерывного ношения. Также в «Ochkov.net» есть и менее распространённые торические и мультифокальные линзы. Выбрать линзы можно с оптической силой от -20 до 20 и радиусом кривизны от 8 до 9.

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