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Уникальный протез сделали жителю Пензы, лишившемуся руки при травме на производстве
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Уникальный протез сделали жителю Пензы, лишившемуся руки при травме на производстве 

ТАСС 1 час назад
ПЕНЗА, 17 апреля. /ТАСС/. Жителю Пензы, потерявшему руку в результате травмы на производстве, сделали уникальный протез за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) РФ. Об этом сообщили во вторник ТАСС в региональном отделении ФСС РФ.
"Житель Пензы потерял правую руку в 2016 году из-за травмы на производстве, ему тогда было 19 лет", — сказал собеседник агентства. Спустя два года специально для пострадавшего был создан уникальный протез правого предплечия с внешним источником энергии и биоэлектрическим программным обеспечением. Стоимость протеза составила более 2,3 млн рублей. «Устройство, оснащенное миоэлектрической кистью с пятью подвижными пальцами, позволяет сделать движения максимально приближенными к естественным», — пояснили в фонде.
Отмечается, что искусственная кисть обеспечивает выполнение повседневных задач с использованием типовых моделей захвата, что дает пользователю возможность выполнять обыденные действия: принимать пищу, пить, пользоваться компьютером, банкоматом, поворачивать ключ в замке.
"Во время тестового использования молодой человек, для которого был изготовлен протез, продемонстрировал возможность подъема и удержания стакана кистью", — заметил собеседник агентства. Специалисты, присутствовавшие при апробации изделия, отметили высокую функциональность протеза и отличный эстетический вид. А благодаря возможности беспроводного дистанционного управления человек может настраивать протез сообразно своим потребностям.
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