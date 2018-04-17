Европейские каникулы: 8 интересных курсов для отпуска

Чтобы получить максимальное количество впечатлений от отдыха, одних прогулок по достопримечательностям недостаточно. Лучший способ сохранить память о путешествии — получить в нем какой-то новый опыт. Я нашла несколько интересных кратких образовательных курсов и мастер-классов в городах Европы, чтобы ты вернулась из отпуска не только с сувенирами, но и с полезными навыками.

Лондон

Изучать чайный этикет

Ничто не поможет лучше проникнуться традициями и нравами чопорной Великобритании, чем настоящая послеобеденная чайная церемония. Узнать богатую социальную историю и особенности этого легендарного ритуала можно на специальных курсах в британской школе этикета The English Manner. Опытные консультанты расскажут, как подают чай в Букингемском дворце, как правильно заваривать, разливать и с чем пить этот напиток. Двухчасовое занятие проходит как в группах, так и индивидуально. Стоимость курса 550 фунтов стерлингов.

Улучшить навыки в макияже

В перерыве между штурмом основных лондонских достопримечательностей вспомни о любимой себе и потрать день на освоение правильного макияжа. Один практический курс в London College of Fashion заменит массу статей из интернета. Ты увидишь ключевые приемы для дневного и вечернего мейкапа на модели и применишь их на себе. Уйдешь с занятия в лучшем виде, кроме того, со скидкой на косметику Mac. Найти авиабилеты в Лондон

Париж

Познакомиться с техниками парфюмерии

Герой романа «Парфюмер» Жан-Батист Гренуй не случайно родился именно в Париже, ведь Франция всегда славилась своими парфюмерными традициями. Сегодня в этой стране сосредоточены самые именитые школы парфюма, поэтому Париж — идеальное место для знакомства с техниками создания духов. Полноценное обучение искусству разработки аромата занимает не один год, но в школе парфюма Cinquième Sens есть короткие курсы для студентов, профессионалов и просто любителей духов, которые хотят разбираться в этом деле. Двухдневные занятия, на которых ты погрузишься в основную терминологию, научишься определять ключевые ноты в парфюме и узнаешь о культуре создания аромата, будут стоить 1320 евро. Есть и однодневные тематические курсы стоимостью 750-930 евро.

Провести вечер за дегустацией вин Хотя бы один вечер в Париже ты обязана посвятить дегустации вин. Не сомневаюсь, что самостоятельной дегустации ты посвятишь гораздо больше времени, но я говорю о профессиональном занятии с сомелье. Самая известная кулинарная школа в мире Le Cordon Bleu занимается не только долгосрочным обучением, но и организует краткие курсы. Для тех, кто не хочет готовить, но не прочь провести время за бокалом вина, ведущий сомелье ресторана Astrance с 3 мишленовскими звездами Alejandro Chavarro создал свое занятие по вечерней дегустации. Винные эксперты расскажут, покажут и, конечно, дадут попробовать разные виды вина. После такого профессионального диалога ты наконец-то начнешь разбираться в этом напитке, получать от него истинное удовольствие. Может, даже решишь провести остаток отпуска за изучением винодельческих регионов Франции. Узнать подробнее о курсе виноделия Занятие проходит на французском и английском языках. Стоимость курса 90 евро, продолжительность — два часа. Участники всех кулинарных и дегустационных курсов получают 10% скидку на меню в кафе Le Café Le Cordon Bleu. Завершить великолепный вечер рекомендую прогулкой до Эйфелевой башни: от школы до главной достопримечательности Парижа всего 15 минут ходьбы. Найти авиабилеты в Париж

Италия

Практиковать живопись под солнцем Тосканы

Флоренция — центр культуры и искусства Италии, поэтому здесь стоит посвятить время своему творческому развитию. На семинаре «En Plein Air-Painting Under the Tuscan Sun» ты сможешь объединить занятия живописью на пленэре с другими интересными мероприятиями. Дни ты будешь проводить за рисованием классических тосканских холмов, пейзажей и виноградников, которые изображали Да Винчи и Микеланджело. Кроме того, занятия живописью буду сопровождаться экскурсиями в близлежащие города Радда, Кастеллина, Монтериджионе и другие, на винодельню Кьянти и даже мастер-классом по тосканской кухне от шеф-повара. Проживать ты будешь в здании монастыря с тысячелетней историей. Такая атмосфера пробудит художественный талант в ком угодно. Стоимость недельного курса около 3,5 тысяч долларов.

Научиться готовить итальянские национальные блюда

Италию невозможно представить без вкусной еды. Гастрономический мастер-класс станет увлекательной частью твоего путешествия. Вернувшись домой, ты будешь вспоминать Флоренцию за тарелкой свежеприготовленной пасты равиоли или тальятелле. Кулинарная школа Good Tastes of Tuscany предлагает однодневные курсы по введению в тосканскую кулинарию. На них ты отправишься с шеф-поваром на рынок за лучшими продуктами, а затем приготовишь разные виды пасты и соусы к ним. Вилла находится в 13 километрах от центра Флоренции, при желании школа организует трансфер по городу. Стоимость курса 140 евро. Найти авиабилеты во Флоренцию

Лиссабон

Освоить серфинг

Португальский Лиссабон — одно из лучших мест для занятия серфингом, так что этому безумно красивому уголку планеты стоит посвятить отдельный отпуск. Два самых привлекательных для серферов места расположены неподалеку от Лиссабона: рыбацкий городок Эрисейра и город Пенише, который славится быстрыми и сильными волнами. В школе серфинга Portugal Surf Academia покорять волны научат с нуля, хотя даже продвинутые серферы не откажутся от занятия с профессионалом. Готовься начинать катание с самого берега, чтобы оказаться на гребне трехметровой волны, придется пройти несколько ступеней обучения. Стоимость курсов варьируется от 30 до 300 евро в зависимости от количества занятий.

Семинар по мозаике

В перерыве между объятиями с доской зайди на творческий урок в мозаичную мастерскую Lisbon Mosaic Studio. Ты научишься использовать для уникальных интерьерных решений любые материалы: от антикварной и промышленной плитки до разбитой кружки или виниловой пластинки. Результатом мастер-класса станет декоративная подставка под горячее для кухни, но главное, что после него ты сможешь уверенно работать с плиткой и выкладывать разные виды мозаик. Стоимость урока 49 евро, в нее входят все необходимые материалы. Найти авиабилеты в Лиссабон Здесь лишь несколько примеров, как не скучно провести каникулы. Вдохновившись идеей полезного отдыха, ты легко найдешь образовательный тур по душе: будь то изучение флористики в Японии, кузнечное дело в Швеции или охота за трюфелями в Хорватии. Узнать подробнее о полезных курсах