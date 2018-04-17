Награду нашли у героя. Макрон лишит Асада ордена Почетного легиона

Эммануэль Макрон , в отличие от Дональда Трампа , точно знает, как можно дожать Башара Асада . Надо всего лишь забрать у него то, что ему принадлежит. Для Макрона это тем более важно, что у президента Сирии это есть, а у него, президента Франции, этого нет. Причем получил это президент Сирии тогда, когда он был на пять лет моложе, чем сейчас президент Франции. Зато у президента Франции есть право этим распоряжаться. Даже если оно находится не у него, а у других.

Ничего так задачка на политическую смекалку. Париж и смекнул. Если награда нашла героя, значит, ее у этого «тоже мне» героя тоже можно найти и отнять. Елисейский дворец начал процедуру лишения Башара Асада ордена Почетного легиона. Этого высшего государственного знака отличия и признания особых заслуг перед Пятой республикой. И прежде всего потому, что ее глава автоматически является магистром этого Ордена. Стало быть, ему решать: кому его дать, а у кого изъять.

Вручили эту регалию лидеру САР в далеком 2001 году. На тот момент его главной заслугой перед Францией было то, что он прибыл в нее с первым официальным визитом. В память об отце, чью власть он только-только унаследовал, и с надеждой на преемственность межгосударственных отношений дальновидный Жак Ширак тогда и принял 36-летнего Башара в Почетный легион. Арабских правителей тогда, в принципе, неплохо на Западе принимали. Это потом вдруг решили, что те просто тщательно маскировались под порядочных людей. И началось. У Мубарака отняли власть. У Каддафи — жизнь. У Асада хотят хотя бы орден.

Между тем, когда сирийский президент уже стал его кавалером, Эммануэль — еще не женатый, но подающий надежды 24-летний денди. Но даже Брижит его не замечает. У нее крепкий брак и она не думает, что до следующего — всего шесть лет. Ее будущий муж в то время ко всему относится философски. По крайней мере, учится этому у своего патрона — философа Поля Рикера, при котором состоит в помощниках. Неизвестно, как Рикеру, но Макрону это не помогло. Размышления, как оказалось спустя 17 лет — это явно не его. Вот и в этом деле его схема примитивна, как технология WADA . Бездоказательно обвинить в запрещенной химии и на основании этого лишить награды.

Вряд ли Асад станет за нее держаться. Невелика потеря. Может, конечно, возразить, мол, не ты мне ее вручал, не тебе и отбирать. Может послать иначе: приезжай и возьми. А может, ничего не выдумывая, ответить Макрону в стиле «Василия Теркина». Нет, ребята, я не гордый. И коль встало все на грань, так скажу: зачем мне орден? Лучше от меня отстань. Асад, Асад, добрый малый, что тут смех, а что печаль. Захотел ты, друг, немало — отыскать у них мораль. В чем ты прав, Башар, отчасти, что не стоит чести он. Этот, раз Макрон при власти — не Почетный легион.

Ведь и Наполеон, когда учреждал его, главной заслугой перед Францией считал борьбу с доминированием Британии. Родиной тех самых англосаксов, у которых Эммануэль сейчас так удачно сработал бэк-вокалом. Так что если Бонапарту и суждено в гробу перевернуться, то только от мысли, что его наградой сейчас распоряжается именно такой магистр. А когда тот сам ее получит, император, наверное, даже привстанет.

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