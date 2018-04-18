Бывший глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский прокомментировал уход с занимаемой должности. Такое решение было принято 17 апреля в РФС. Будогосского в этой должности заменил Александр Егоров, который ранее определенное время работал в судейской управленческой структуре.
«Я всегда был готов к тому, что подобная ситуация может произойти. Если помните, говорил о следующем: как только поступит указание руководителя, я его приму. Мне есть, чем заниматься — в частности, предстоит защита докторской диссертации.
Всегда был готов, что на такой работе первый день может стать и последним. Такова специфика.
Я был готов уйти в любом состоянии — ногами вперед, на коляске. Ухожу на своих ногах и считаю, что с гордо поднятой головой. Удалось сделать практически все из того, что задумано. Хочу особо отметить роль нынешнего и.о. президента РФС Александра Алаева и замечательный аппарат РФС. Еще раз подчеркну — замечательный аппарат», — цитирует Будогосского.