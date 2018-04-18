Писатель Татьяна Веденская: «Я люблю жизнь!»

Татьяна Веденская— знаменитый автор бестселлеров о жизни и любви, сценарист и идейный вдохновитель ряда медийных проектов дала эксклюзивное интервью для читателей Евы.Ру.

Ее книги читают во всем мире, их тираж превысил 5 000 000, а все потому, что Татьяна известна своим стилем письма и оптимистичным взглядом на жизнь. Правнучка потомственного дворянина, композитора Сергея Васильевича Баскакова, Татьяна прошла непростой путь. В юности она увлекалась музыкой и выступала со своей рок-группой в переходах Москвы. Татьяна признается, что больше всего на свете ей тогда хотелось стать певицей, а сейчас благодарит она Бога за то, что эта мечта не сбылась. Сейчас Татьяна Веденская — любимая жена, мать троих детей и автор множества популярных романов. По мотивам романа «Не торопи любовь» снят фильм, который был показан в апреле 2009 года на Первом канале, неоднократно транслировался на телеканале СТС фильм «Не ходите, девки, замуж». В настоящий момент заключены контракты с компанией НТВ-Профит на экранизацию еще трех произведений Татьяны Веденской — «Основы женского шарма», «Девушка с амбициями» и «Маленькая женщина».

— Татьяна, вы действительно неисправимая оптимистка, какой вас принято считать, или это все же экранный образ? Вам знакомо уныние? — Отчего-то оптимистов принято считать эдакими ненормально счастливыми людьми, которые только и делают, что «бегают и улыбаются», как та девочка из анекдота, что по стройке без каски бегала. Конечно же, мне знакомо и уныние, и грусть, и любые другие человеческие эмоции. Другое дело, что я осознанно делаю все возможное, чтобы противостоять плохим эмоциям. Я не позволю себе грустить без причины и в большинстве случаев попробую решить проблему или найти какой-то способ смириться с ситуацией, если изменить ее не могу. Такая простая житейская мудрость, что проблемы нужно решать по мере поступления меня не раз уже спасала. — Какими тремя словами можете охарактеризовать себя? — Я люблю жизнь! — Вы частый гость в США. На ваш взгляд, в быту кому легче приходится — русским или американкам? Можно сказать, что американские женщины проще относятся к тяготам жизни? — В быту, конечно, американкам, значительно проще, так как американская культура, менталитет не возлагает на женщину бытовых тягот. Здесь женщины редко готовят, убирают столько же, сколько и мужчины. И вообще в каждой семье здесь свой устав, и все может быть очень по-разному. Другой вопрос — отношение к этой легкой жизни. Американки ведь понятия не имеют, что им повезло. Напротив, они часто недовольны, они хотят большего — независимости, финансов, равноправия. Семья для них тоже не является целью, многие американки приходят к желанию иметь семью намного позже, годам к тридцати-сорока. — В жизни в большей степени вы рассчитываете на себя или у вас есть настоящая опора, которая дает возможность расслабиться? — Расслабляться я не очень-то умею, я же русская женщина, я, что называется, привыкла держать удар. Впрочем, опора у меня есть, конечно. Это моя семья — мой муж и дети. Они по-настоящему держат меня, дают силы и мотивацию, и поддерживают во всем. А отдыхать я люблю активно, к примеру, играя в бадминтон. — В профессиональном плане вы не стоите на месте, что-то придумываете, куда-то движетесь, развиваетесь. Сейчас, как мы знаем, учитесь на сценарных курсах в Голливуде. Зачем это вам? — Я закончила сценарные курсы в Лос-Анжелесе в 2013 году, так что эта информация несколько устарела. Однако сам вопрос про движение, развитие кажется мне несколько странным. Развитие — это жизнь, необходимое условие для того, чтобы чувствовать себя собой. Если встать на месте и застыть, это уже будет смерть. Я делаю все, что делаю, потому что мне интересно, я не теряю любопытства. В каком-то смысле я все еще остаюсь в душе ребенком, которому хочется посмотреть, что у него внутри. А потом, мне кажется, все мы как реки, нам необходимо течение, иначе все пойдет не так, и всем будет плохо — и нам, и рыбе, и водорослям. — У вас была бурная молодость. Хотели бы, чтобы ваши дети прошли аналогичный путь? — Боже упаси моих детей от моего пути. Моя юность была не бурной, она была катастрофической. Я пережила насилие, пережила развод родителей, блуждала по земле в поисках смысла, чуть с ума не сошла. Такого и врагу не пожелаешь, не то что детям. Чтобы понять, что я об этом думаю, достаточно прочитать «Зеленый подъезд». — Случались ли в вашей жизни поступки, за которые сейчас очень стыдно? — Время от времени случаются события, и ты что-то такое делаешь, отчего тебе становится и стыдно, и больно, и хочется все вернуть назад и поменяться, и поступить иначе. Но со временем понимаешь — это тоже часть пути. Все наши ошибки создают нас, добавляют к нашей личности неуловимый и уникальный аспект. Таких вещей, за которые я бы и сегодня испытывала мучительный стыд, слава богу, вроде я не совершала. Надеюсь, и в будущем ничего такого не случится. — Несколько лет назад вы сильно похудели, что вам далось с большим трудом, но выглядели вы превосходно. Как сейчас обстоят дела? Спорт и правильное питание все также сопровождают вашу жизнь? — Я от природы склонна к полноте, как и моя бабушка, к примеру. У нас с ней совершенно одинаковые фигуры, и в этом смысле я понимаю, что пытаясь держать форму, я борюсь с тяжелейшим, почти непобедимым врагом — генетикой. Однако, если следовать своей цели и последовательно выполнять пункты собственного плана — можно многого добиться. Вода камень точит. Я продолжаю бороться с лишним весом, но фигура у меня, в принципе, нормальная. Я активно занимаюсь спортом, играю в бадминтон — не дачный, а настоящий, который с сеткой и кортом. Бадминтон называют игрой будущего, одной из самых эффективных кардиотренировок. Безусловно, это дает свои результаты. Пусть и не совсем во всем, но я собой довольна. — Какие годы вашей жизни вы могли бы назвать лучшими? — Я не могу выделить никакие годы, я люблю жизнь, все ее периоды. И даже мою сумасшедшую юность тоже люблю. Каждый момент жизни ценен. Первые шаги детей, их экзамены на выходе из школы, поиски первой работы. Сейчас вот все жду, когда меня бабушкой сделают. Каждая секунда бесценна. — Есть вещи, которых вам категорически не хватает в жизни? Что это? — Иногда зимой мне не хватает солнца. Наверное, именно поэтому я, как перелетная птица, все время куда-нибудь на зиму улетаю. Что лишний раз показывает, что я, чем грустить и печалиться, лучше возьму и придумаю, как решить проблему. В конце концов у нас такая небольшая планета, всегда можно сесть в самолет и куда-нибудь полететь. Самое важное — потом вернуться домой. Потому что дом, конечно, самое важное место на земле.