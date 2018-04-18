Одному набивала матерный стишок, другому — портрет дочки: интервью с тату-мастером из Екатеринбурга

Фанатов нательной росписи в Екатеринбурге меньше не становится — меняются только рисунки и надписи. О том, как живется тату-мастеру, что просят нарисовать, а что, наоборот, закрасить, мы поговорили с Александрой Горбуновой. Девушка, несмотря на свой юный возраст, успела набить больше сотни татуировок.

Мы застали Сашу за работой. Она набивала на ноге клиентки розового фламинго по своему эскизу.

— А у тебя самой есть татуировки? На открытых частях тела ничего не видно…

— Да, есть на ногах. Две законченные большие работы и одна незаконченная. Но я их стараюсь никому не показывать, потому что я тренировалась на своих ногах. У меня там череп с сердцем, крыльями и ветками. Банальщина.

— Как вообще ты пришла в эту профессию? Какие нужны способности?

— Можно закончить курсы у опытных мастеров, потом тренироваться на моделях. А я пошла другим путем. Купила тачку (машинка для нанесения тату. — Прим. ред.) и взяла бананы. На бананах училась рисовать линии по контурам, но закрас ровный на кожуре не получилось делать. Потом я уверовала в себя, разукрасила свои ноги и параллельно искала моделей. Было очень много желающих, которые хотят сделать себе тату максимально дешево, пусть даже не очень красиво. Что касается способностей, то однозначно нужно уметь рисовать. В моем салоне, где я работаю, у всех есть художественное образование — школы или институты. Я сама закончила художественный институт в Челябинске.

— Как родные отнеслись к выбору профессии?

— Сперва в штыки. Говорили, что этим не заработаю, что это вообще не профессия. Спустя полгода мама попривыкла. А сейчас она мне даже клиентов находит среди своих подруг. В трудовой написано «мастер перманентного макияжа», еще законодательно нет профессии тату-мастер. Хотя студий с каждым годом все больше в городе открывается. Но у каждого мастера есть свои клиенты. Даже у плохого мастера есть свои любители халявы.

В обществе отношение разное. Помню прошлое лето. Я шла с подругой мимо церкви, вся такая с татуировками на ногах и ярко-розовыми волосами. Что-то мы весело обсуждали. В этот момент выбегает бабуля с тарелкой и с криком «В вас бес сидит!» поливает меня святой водой. Видимо, ее мой внешний вид смутил.

— В каких стилях ты работаешь?

— Мне нравится в графике работать. В ней любой эскиз наносится черточками. Даже тень выполняется штриховкой. Еще работаю в стиле Япония, неотрад. Вообще сейчас все популярно: от маленьких тоненьких веточек на ноге до масштабных реалистичных рисунков во всю спину.

— В последнее время по интернету гуляют татуировки с нежными рисунками. Идут за таким к вам?

— Да, очень много девушек идут за цветочками на бедро. Либо пары приходят на парные рисунки: у него и у нее какая-нибудь веточка на теле. Почему-то очень популярны пионы. Каждая третья за ними идет. Идут с готовыми эскизами, но мы стараемся от них отговорить, хочется сделать что-то индивидуальное. В итоге получается 50 на 50. В половине случаев рисуем то, с чем пришли, а в половине — создаем по желанию клиента. Просят нарисовать льва на велосипеде, который едет за хлебом — рисуем. Бывает, приходят с фразой: чего-то хочу, но чего — не знаю. И тут начинается угадайка. Но таких людей проще склонить к хорошей с точки зрения мастера татуировке.

— А какие надписи просят набить? Цитаты или афоризмы?

— Разные надписи: от тюремных из серии «Не забуду мать родную» до умных изречений философов. Особенно девушки у нас любят философские фразы типа «Нельзя наполнить чашу, которая уже полна». Как-то просили нанести «Не забуду мать родную» на японском. Писала еще стихи на ребрах на арабском. Как раз надписи зачастую становятся первой татуировкой, когда страшно нанести какой-то большой рисунок. Мой совет: если не уверены, что оно вам нужно, походите с рисунком, нанесенным хной.

Как-то пришел ко мне клиент по имени Игорь и попросил написать своим почерком, корявыми буквами слово отскок во всю грудь. Не объяснил, что для него это значит. Может, проспорил кому…

Набивала еще матерный стишок парню как-то:

Гибнет природа, Мир ее праху. Люди уроды, Пошли они на…

— Какую часть тела чаще всего просят разукрасить?

— Девушки любят украшать бедра, а парни — руки (предплечье, плечо). Есть те, кому нужен рисунок на интимных частях тела. Почему-то эта интимная татуировка воспринимается как шутка. Много было у меня неприятных диалогов с такими клиентами. Запишутся на сеанс, а потом начинается: «Я вообще не за татуировкой пришел».

Вспомнила пикантную историю. Делали парню хвост дракона спереди. Крылья уходили на торс. Это был дракон как бы спиной, хвост дракона — половой орган клиента. Это были болезненные сеансы, и для меня тоже. Морально интимные татуировки тяжело делать. В итоге он дотерпел, я тоже. Доделали рисунок. Но парень тоже стеснялся, просил ширму поставить.

— А на интимных местах что просят нанести?

— Была девушка, которой рисовали глаз на лобке. На вопрос, зачем, она объяснила: «Чтобы он все видел». Делали надпись на внутренней стороне губы, писали слово сила и зачем-то писали слово тварь. Там не больно, а скорее тяжело наносить рисунок. Кожа очень тонкая. Нужно работать тонко, аккуратно.

— А обезболивания никакого не предусмотрено?

— Сейчас появились мази и крема, но с ними тяжело работать. Они делают кожу грубой и жирной. Чаще люди терпят. Как-то написал хозяин кота-сфинкса, он хотел сделать животному тату с адресом на ухе. Я отказалась. Если человек осознанно идет на это, терпит боль, то животное же насильно тащат.

— Было ли такое, что клиенты сбегали? Приходилось ли кого-то уговаривать или отговаривать?

— Было. Пришла девушка, хотели делать минималистичную веточку на руке. Место безболезненное. Все шло по плану, она оплатила работу. А потом попросилась покурить и сбежала. Позже созвонились, и она призналась, что испугалась.

Я стараюсь отговаривать от слишком банальных рисунков — ласточек, птичек, одуванчиков. Это пережиток прошлых лет. Сейчас такое огромное количество мастеров, которые могут создать что-то оригинальное. Зачем банальщину набивать?

Ушли в прошлое олдскульдные татуировки (считается, что первыми обладателями подобного рода татуировок были моряки, в основу эскизов клалась тематика, связанная с плаванием на кораблях. — Прим. ред.), которые были популярны лет десять назад. Это толстые ровные контуры при нанесении без теней и переходов, как переводка. Остались, конечно, приверженцы этого стиля, которые до сих пор любят такие рисунки и делают их.

— Где откажешься набивать татуировку? Или нет таких мест? Например, на лбу?

— Это самая болезненная тема для меня. Приходят ребята, лет по 18, и просят нанести надпись над бровью, что-то из гангстерских замашек. Вроде: «Район 13». На пальцы просят нанести — отговариваю. Считаю, что лицо и пальцы не лучшие места для тату. Это отталкивает. Бывают эскизы, которые не подходят для определенной части тела, когда мышцы искажают рисунок. Под каждый рисунок есть своя часть тела. Недавно мужчина просил морду тигра на предплечье, уговорили сделать на груди. Подсказываем места под тату, цветовые сочетания.

— Просят ли набить портрет любимой женщины?

— За таким редко приходят. Чаще просят изобразить стилизованный портрет любимого героя из фильма. Рисовала героев фильмов студии Marvel. Вот, недавно, перед 8 Марта, пришел мужчина с женой и попросил ее портрет нанести. Сделали. Были портреты матерей и любимых животных: котов, собак, и даже хомячок умерший был.

Был как-то очень грустный клиент, просил набить на плече портрет ребенка, но как будто его сам ребенок нарисовал. Это была девочка с двумя хвостиками и шариком. Как он объяснил, это был рисунок его дочки.

— А чаще молодежь приходит?

— Основная часть клиентов — девушки от 18 до 26 лет. Были клиенты и 65, и 70 лет. В зрелом возрасте идут корректировать старые татуировки, либо забивают растяжки, шрамы. Приходили убирать купола. Бывает, и подростки до 18 лет приходят, но с них всегда согласие родителей спрашиваем. Фраза «Клянусь, мне мама разрешила» не работает, потому что придет потом мама и будет очень ругаться.

Был у нас папа с 14-летним сыном. Мальчик захотел татуировку — изображение плеера с кнопками. Мальчик страдал, было видно по нему. Но вытерпел. Приходили мама с 13-летней дочкой. Точнее, мама ворвалась к нам с фразой: «Вы можете с этим что-то сделать? Мне без разницы, что это будет, только не вот это!» Ее дочка где-то сделала себе партак (их делают неопытные или непрофессиональные мастера. — Прим. ред.). Это был огромный гроб с надписью: «Здесь похоронены мои мечты». В итоге перебили гробик цветами.

Приходят и солидные люди в пиджаках. Недавно был такой клиент — юрист. Весь такой в пиджаке, дорогих часах, белой рубашке. Попросил сделать надпись на руке, но предупредил, что места под нее почти нет. Я удивилась такому ответу. А он снимает рубашку, а там все забито. Вся спина, грудь, руки по манжетам рубашки. Это было так неожиданно увидеть!

— Что чаще всего просят перебить?

— По молодости наделают себе татуировок за 300 рублей. Что-то прекрасное за эти деньги не получится. Перекрываем выбитые ранее имена возлюбленных, старые татуировки. У меня как-то пришла женщина лет 50 и попросила на попе написать имя Александр. Я спросила: а если вы с ним разойдетесь? А она говорит: у меня сестра Саша есть, если что дорисуем букву а, будет Александра.

— Делали ли клиенты какие-то рисунки, связанные с Екатеринбургом? Может, телебашню просили набить?

— Приходил парень, просил сделать на бедрах полосками линии крыш домов в Бостоне и в Екатеринбурге. На одной ноге одно, на другой — другое. Есть у нас эскиз взорванной телебашни, но пока желающие его нанести не обращались, а очень хочется!

— Долго ли живут цветные татуировки? Или их надо со временем подкрашивать?

— Долго. Если раньше качество краски недотягивало и приходилось делать коррекцию чуть ли не каждый год, то сейчас можно 5–6 лет ходить и не переживать. Бывают, конечно, индивидуальные случаи, когда краска не приживается, но это редкость.

— А отличается ли работа тату-мастера мужчины и девушки?

— Чаще приходит девушка, которой нужно украсить бедро, и просит, чтобы мастер была женского пола, потому что у нее ревнивый муж. Был у нас мужчина, который просил, чтобы мастером была девушка. Объяснил просто: я, говорит, могу замахнуться и ударить. Парня, говорит, я точно ударю, когда мне будет больно, а девушку нет. Вот сидишь и трясешься: прилетит или нет. Еще, помню, делали парню узор на плече, и он весь сеанс долбил с ненавистью кулаком в стену. Это меня пугало, а он объяснил: меня так злит боль, и хочется что-то ломать.

— Как обстоят дела с безопасностью? Если придет клиент, а у него ВИЧ, например?

— Не страшно. Оборудование проходит три стадии очистки: замачивание в аламиноле (средство-антисептик), потом — сухожаровой шкаф, потом — УФ-лампа.

В 2015 году мы делали интервью с тату-мастером, который украшал тело Лены Летучей.