Дарья Хасанова: «Я отбилась от бандита похрюкивающим мопсом»

Наверное, вы не раз слышали фразу: «Оказаться в нужном месте в нужное время»? Так вот в этот раз выражение нужно дополнить: «с нужной собакой» Почему? Поймете позже.

А собственно история моя заключается вот в чем.

Однажды мой младший брат заболел, как и полагается всем школьникам, очутившимся на больничном, отсидел 10 дней дома, а вот о справке для классной руководительницы совсем позабыл. Благо лечащий врач жила через пару кварталов от нас и по звонку мамы согласилась написать и выдать справку.

Чтобы вы понимали, это было осенним поздним вечером.

Я решила совместить приятное с полезным. Прогуляться с любимым мопсом, чтобы он сделал все свои «важные дела», и заодно зайти за справкой. У меня был вариант идти по освещенной улице, но это изрядно увеличивало мой путь до врача, поэтому я решила сократить дорогу и пойти по довольно опасному месту: там часто собираются алкоголики и наркоманы.

Моя псинка, учуяв неладное, стала упираться всеми лапами в землю, явно противясь походу до лекаря. Я же не сдавалась и какое-то время, как теленка, вела его по темной улице. Потом поняла, что это бесполезно и взяла мопса под мышку. Так и пошли. Он, как это и полагается мопсам, сипя и хрипя, ехал на бесплатном такси, а я, надрываясь, несла маленького нахлебника. Дойдя до сбора отчаянных фанатов спирта, я ускорила шаг…мало ли. И оказалось, не случайно. Один-таки увязался за нами. Но было темно и не могла разглядеть лица предполагаемого бандита. Обернувшись один раз, я поняла, что человек тоже ускоряет шаг и пытается угнаться за нами.

В конце концов я решила взять его на абордаж. Резко остановилась и обернулась. Мой мопс, не переставая хрипеть и похрюкивать, взглянул на дядьку, стоящего на расстоянии вытянутой руки от нас.

Тот опешил, извинился и быстрее штанов убежал к товарищам.

Как вы уже поняли, забрав справку, мы шли домой уже по освещенной улице.

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