Instagram исполняет мечты

Популярный дагестанский благотворительный проект «Умра хадж» появился в Instagram чуть больше года назад. Еженедельно аккаунт разыгрывает участие в паломничестве к cвятым для мусульман местам — в Мекку и Медину. Всего прошло почти 100 розыгрышей. На страницу @umra_hadj подписано больше 400 тысяч пользователей, а привлеченная в проект сумма превышает 10 миллионов рублей.

Руководительнице проекта Фатиме Султановой 25 лет, у нее высшее экономическое образование и двое маленьких детей, которых она воспитывает одна. Раньше девушка успешно работала копирайтером: по ее словам, восемьдесят процентов текстов в дагестанском и чеченском Instagram вышли из-под ее пера.

Но однажды ее жизнь резко изменилась.

Знак свыше

— Как вышло, что ты бросила доходную работу и с головой погрузилась в сомнительной прибыльности благотворительный проект?

— Случилось серьезное и страшное. В одну из очередных трудовых ночей я привычно засыпала над клавиатурой. Захотела взбодриться чашечкой кофе, поставила варить… Много историй начинается со звонка телефона, история «Умра хадж» — не исключение. Мы с сестрой заболтались, дальше помню только как сказала ей: «Странно, кофе выпила, а все равно умираю — спать хочу». Умираю — оказалось правдой. Каким-то чудом, проваливаясь в сон, я почувствовала запах газа. Оказалось, что кофе с плиты я сняла, а конфорку не выключила. Огонь потух, а газ… им пропахла вся квартира. Засни я — и мы бы сейчас не разговаривали.

Я тогда очень перепугалась. Утешая меня, сестра сказала: «Если человек должен был умереть и не умер, значит, Всевышний подготовил его для чего-то значимого». Я неделю жила с этой мыслью и искала свое предназначение. Был канун Нового года — самый пик инста-розыгрышей. У меня возникла мысль: разыграть и подарить поездку в хадж. Идея оказалась настолько своевременной и близкой всем, что превратилась в целый проект. Уже через два месяца я передала все свои прежние страницы, которые вела, и заказы на тексты другим людям. «Умра хадж» полностью захватил все мое рабочее и свободное время.

— В чем суть проекта?

— Он осуществляет мечты мусульман о хадже. Для многих мы — единственная надежда увидеть Каабу своими глазами. Совершение хаджа — одно из главных предписаний ислама, обязанность для тех, кто имеет возможность. Но даже если человек может заработать себе на жизнь, то скопить на хадж — часто невыполнимая задача. Мы открываем двери возможностей. Еженедельно на нашей странице Instagram в прямом эфире разыгрываем путевки в умру и хадж. Мы не даем победителю деньги, только путевку, ее можно передарить родственникам, но нельзя продать. Сначала разыгрывали одну путевку, теперь пять. Еще у нас бывают благотворительные сборы на хадж для неимущих.

Счастливчиков ищут на улице

— Откуда вы получаете деньги на покупку путевок?

— Это взносы спонсоров каждого розыгрыша. Только первый раз я сама позвала спонсоров в проект, дальше все приходили сами. Сейчас у меня больше двух тысяч спонсоров. Когда открываем очередной розыгрыш, я делаю им рассылку, и кто первый ответит — того и беру. В этом году мы отправляем в хадж 70 человек, они поедут в паломничество отдельной группой. Путевки с самого начала закупаем у местной турфирмы «Марва-тур», хотя мне писали даже напрямую из Саудовской Аравии, предлагали солидную зарплату за то, чтобы я через них отправляла своих счастливчиков. Но я не живу по принципу «Ничего личного — это просто бизнес». Я дарю людям счастье, а это не бизнес.

— Что привлекает спонсоров?

— Не только личная выгода. Хотя она есть: спонсоры получают подписчиков на свои страницы, потенциальных клиентов. Охват аудитории у нас больше 15 миллионов пользователей: количество просмотров у меня на странице достигает 5 миллионов, плюс нас рекламируют другие крупные страницы.

Подписчики остаются у нас на странице, потому что понимают, что шанс поехать в хадж появляется регулярно. А в перерыве между конкурсами наш аккаунт дарит читателям глубокие эмоциональные переживания. Мы публикуем видео со слезами счастья у тех, кому повезло. Рассказываем о них — и каждый может представить, как и в его жизнь придет нечаянная радость.

Вообще, у нас замечательная аудитория. Даже те, кто хочет выиграть путевку, — они же готовы ее и подарить. По инициативе подписчиков появились наши благотворительные проекты: когда мы не разыгрываем путевку, а собираем деньги на паломничество для нуждающегося человека. Выбираем таких людей путем жеребьевки из стоящих на учете в благотворительном фонде «Инсан», у него самая хорошая репутация в республике. Сейчас бывает и так, что я выхожу на улицу и ищу человека, которому, по воле Создателя, подарю путевку.

— Как это — ищешь на улице?

— Есть благотворители, которые дают мне деньги и просят отправить в паломничество бедных людей. Недавно мне принесли миллион! И пообещали еще. Такие меценаты своих имен не называют, это их тайное пожертвование. И очень большая ответственность для меня. Я знаю: не все нуждающиеся люди пойдут за помощью, встанут на учет, как бедные. Но я очень хочу таких тоже отправлять в хадж и умру! И я ищу их на улицах города. Это одна из причин, почему я не хочу, чтобы меня знали в лицо. Стараюсь, чтобы мало кто знал, как я выгляжу. Так я свободнее.

Всех претендентов мы проверяем очень тщательно. Не все, кого я нахожу, получают путевки.

Секрет успеха — контакты и репутация

— На какие средства живет проект?

— Небольшую сумму со спонсорских сборов и рекламных доходов мы оставляем на зарплатный фонд и текущие расходы. К тому же я зарабатываю, продавая резервные страницы. Для каждого розыгрыша мы создаем отдельную страницу — это техническая необходимость, а после конкурса страница продается. Для меня цель проекта — не заработок. Я боюсь, что, если поставлю себе такую цель, удача отвернется и перейдет к другим, более достойным, чем я. Может, наш успех обусловлен именно этим…

— Но все-таки что еще обеспечило такой успех с самого старта?

— Большое количество контактов — их я приобрела, работая копирайтером. Моя деловая репутация. Сначала люди просто поверили мне. Знакомые администраторы крупных групп в Instagram и популярные блогеры писали о нас совершенно бесплатно. На первый розыгрыш подписалось 40 тысяч человек, через два месяца было уже 100 тысяч. Еще важно, что у нас все прозрачно и открыто с первого дня работы. Хотя до сих пор находятся люди, кто пишет, что мы мошенники. Не выиграют, переживают и ругаются. Еще очень неприятно, что создают точно такие же аккаунты, как наш. Не только название копируют, но даже контент.

— Почему благотворители так охотно бескорыстно жертвуют деньги на хадж?

— Потому что это очень важно для тех, кто туда едет. И тот, кто помог человеку поехать в хадж, получает награду Всевышнего. А еще потому, что этот человек за тебя там помолится. Но главное, потому что это мечта! Они сами когда-то так же мечтали. Или до сих пор мечтают и думают: может, мои 50 рублей дополнят чьи-то еще 50 рублей, и будет у кого-то счастье видеть Каабу. Очень часто приходят такие мизерные суммы, это очень искренние жертвователи.

«История разрывает средце»

— Какие истории за время работы запомнились тебе больше всего?

— Самая «раскрученная» история — это известный всей стране дедушка Абдуль Меджид. О нем снимали сюжеты многие федеральные телеканалы: каждую пятницу он возит пассажиров своей маршрутки бесплатно. И он очень, очень мечтал о хадже. После сюжетов по ТВ многие обещали отправить его в Мекку. Я была уверена даже, что он там уже побывал. Но оказалось, что обещание не исполнили. Когда я ему сказала: «Мы отправим вас в хадж, вы нам верите?», он ответил: «Да. Я всем верю». Было невероятно приятно исполнить мечту этого удивительного человека.

Еще был Абдуль Муталиб — пожилой мужчина, жил в деревянной хибарке, сам сложил ее из подручных материалов. Работал на рынке: ремонтировал швейные машинки старого образца, заработок — не больше двух тысяч в месяц. Ужасные условия жизни, но он человек всегда довольный тем, что у него есть. В фонд «Инсан» обратился, чтобы ему помогли восстановить документы для оформления пенсии. Фонд собрал ему денег на обустроенный теплый вагончик. А мы подарили путевку. За сутки собрали всю сумму.

Я считаю, что нам всегда встречаются особенные люди, которых Аллах через нас зовет в хадж. Последняя история вообще разрывает сердце. В Муфтият Дагестана обратился мужчина с ограниченными возможностями, колясочник Исрапил Исмаилов. Попросил отправить его в хадж. За четыре месяца до этого он потерял отца, а тот всегда мечтал, что сын станет хаджи (человеком, совершившим хадж. — Ред.). В этот же день у нас как раз появился еще один благотворитель. Он оплатил путевку, и мы искали, кому она предназначена. И тут нам позвонили из Муфтията. Туркомпания «Марва Тур» находится на третьем этаже — Исрапила донес туда на руках брат. А его земляки сказали, что берут его на поруки — буквально будут поочередно нести на руках во время обрядов хаджа и всячески помогать. В Мекке есть условия для колясочников, но ведь каждому хочется хоть один раз обойти Каабу поближе к ней — и у Исрапила сбудется это желание.

— Летом в Махачкале вы собираетесь провести квест «Найди путевку в хадж» — люди будут искать спрятанную путевку. Для чего это?

— Мы понимаем, что Instagram не вечен. Нас уже несколько раз блокировали — почему не объясняют. Так что надо производить развиртуализацию. У нас есть четкий план параллельного виртуальному развития проекта. Мы хотим всегда быть проводниками для исполнения такой воли Создателя, как призыв верующего на хадж.