Лэнс Стролл: «Разбирающиеся люди видят мой прогресс, а остальное не в моей власти»

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл считает, что специалистам виден его прогресс, несмотря на плохую форму команды. Канадец в нынешнем сезоне показывает гораздо более слабые результаты по сравнению с прошлым годом, но это обусловлено плохой подготовкой машины.

— Люди, которым нужно знать, все прекрасно знают, — цитирует F1i Стролла. — Все прекрасно понимают, что в этом спорте доминирует качество машины. Это не секрет. Посмотрите по сторонам. Есть Алонсо в качестве примера. Это двукратный чемпион мира, один из лучших гонщиков чемпионата, но он управляет не самой лучшей машиной, поэтому в квалификации не попадает в третий сегмент и не борется за победы. Таков этот спорт. И я тут ничего не изменю. Я могу лишь прогрессировать с каждым уик-эндом, улучшать свою форму, работать над недостатками. Разбирающиеся в этом люди видят мой прогресс. А остальное не в моей власти.