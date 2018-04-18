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Москва онлайн и «TVоя Москва» покажут мастер-класс ораторского искусства от Веры Коцюбы
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Москва онлайн и «TVоя Москва» покажут мастер-класс ораторского искусства от Веры Коцюбы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
21 апреля на Московском международном салоне образования в рамках образовательного проекта «TVоя Москва» состоится мастер-класс «Говори так, чтобы тебя услышали». Проведет его руководитель имидж-лаборатории «Голос» и первый голос телеканала «Москва 24» Вера Коцюба.
Вера Коцюба назовет и объяснит три вопроса, на которые нужно ответить себе перед тем, как начать публичное выступление. Первый вопрос — «Кто моя аудитория?» Исходя из этого, нужно готовить обращение, четко ориентируясь на возраст, пол, степень подготовленности слушателей к обсуждаемой теме. Необходимо пользоваться простыми понятными предложениями, одно предложение — одна мысль. Второй вопрос — «Зачем я вышел к этим людям?» Нужно четко понимать цель и суть обращения. Третий вопрос — «Как я хочу, чтобы публика отреагировала на мое выступление?» Нужно уметь предвидеть и запланировать результат, слушатели должны на что-то вдохновиться, что-то сделать.
Смотрите 21 апреля в 10:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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