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Как фотографируются американские политики, чтобы создать иллюзию бурной деятельности
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Как фотографируются американские политики, чтобы создать иллюзию бурной деятельности 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Выглядеть очень занятым и деловым — необходимый навык не только для ленивых. Пользователь Imgur под ником TheGhostofElizabethShue написал целый список правил, как позировать для фото, чтобы создать иллюзию бурной деятельности, на примере снимков американских президентов. Хоть это и шуточные правила, но все-таки некоторые из них взять на заметку можно. И не только для фотосессий, но и для обычных рабочих будней, чтобы вы знали, как себя вести, если на вас вдруг сурово взглянет начальник.
Источник: Bored Panda
«Возьмите телефонную трубку. Деловые люди часто разговаривают по телефону. Вам просто нужно сделать вид, что вы с кем-то беседуете о чем-то серьезном».
«О боже, только не смотрите в камеру так, будто она вам денег должна».
«Встаньте и обопритесь руками на стол — это классическая сильная поза. Вы упорно трудитесь, и вы сильный человек, круто!»
«Черт, перестаньте пялиться в камеру».
Можно совместить все приемы, но главное — не переусердствовать в этом деле.
«Хорошо, хорошо, руки на столе, взгляд не направлен в объектив, разговариваете по телефону, немного неуклюже, ну да ладно».
«Отличная попытка, парень». (На фотографии: Дональд Трамп-младший.)
«Выглядите расслабленно. Трудная работа не означает, что вы не можете делать ее с легкостью».
«Так, а вот это слишком расслабленно, уберите ногу со стола, вы же не подросток. А вот то, что вы с другом, очень хорошо. Работа подразумевает деловые встречи».
«Но вам нужен реальный друг, иначе люди могут подумать, что у вас нет друзей».
«Вы знаете, что значит друг? Это человек, которого вы никогда не оскорбляли».
Не перебарщивайте с расслабленностью!
«Кажется, вы издеваетесь. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то так читал?»
«Вы пишете твиты? Черт побери, я сдаюсь».
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