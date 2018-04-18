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Канье Уэст поделился секретом успеха
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Канье Уэст поделился секретом успеха 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст дал несколько советов молодым креативным людям. Инструкцию по достижению успеха он изложил в своем Twitter.
«Когда речь идет о творческих людях, твои идеи — это твоя самая надежная валюта», — начал рэпер серию постов.
По его словам, необходимо любой ценой защищать свою способность творить. Он также посоветовал не ввязываться в такие ситуации, когда тебя удерживают от собственных идей.
«Все, что отвлекает внимание, — враг видения», — добавил он. Уэст заявил, что иногда творческому человеку «необходимо избавиться от всего».
Канье Уэст — рекордсмен по числу полученных премий «Грэмми» среди рэперов. Он входит в список самых продаваемых артистов мира, объем продаж его релизов превысил 121 миллион экземпляров.
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